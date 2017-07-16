Семейные идут

Тысячи горожан прошли по Красному проспекту с хоругвями и флагами — и открыли памятник Николаю II

В Новосибирске прошел ставший уже традиционным крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. В шествии приняли участие более 3 тыс. человек, для которых почти на 2 часа была перекрыта главная городская артерия — Красный проспект. Обозреватель НГС.НОВОСТИ прошел с процессией весь путь, вглядываясь в лица её участников.

Семейные идут (фоторепортаж)


Несмотря на то что сам крестный ход должен был стартовать только в час дня, движение по Красному проспекту в центре города было перекрыто уже в полдень, и немногочисленные благодарные горожане отправились гулять по пустой автомагистрали. 


Семейные идут (фоторепортаж)


Шествие началось с открытия памятника Николаю II, который изображен с наследником — цесаревичем Алексеем. Монумент установлен сразу за оградой собора Александра Невского от лица «православных христиан возрождённой России», гласит табличка.


Семейные идут (фоторепортаж)


Участников шествия можно было еще на подходе распознать по разноцветным шарам, которые они несли с собой. Пришедшие без этого важного для концепции мероприятия аксессуара могли получить шарики совершенно бесплатно уже на месте.


Семейные идут (фоторепортаж)


Началось все с молебна, после окончания которого без паузы грянул гимн России. Это стало сигналом к скорому выдвижению, и голова колонны, состоящая из мобильной звонницы и двух шеренг священнослужителей с крестами и хоругвями, построилась на Красном проспекте.        


Семейные идут (фоторепортаж)


Помимо многочисленных полицейских, порядок во время шествия должны были поддерживать одетые в салатового цвета майки и куртки активисты благотворительной организации «Линия жизни». Их задача, судя по всему, заключалась в том, чтобы удержать колонну от расползания по проезжей части. Но поскольку в большинстве случаев в этом не было никакой нужды, то смотрелось странновато.


Семейные идут (фоторепортаж)


На очищенные от машин улицы сразу выкатили любители роликовых коньков — это, пожалуй, единственные горожане, которые не участвуют в крестном ходе, но полностью поддерживают его проведение. Нечасто удается покататься по совершенно пустому Красному проспекту.


Семейные идут (фоторепортаж)


Состав участников был довольно пестрым, но самый часто встречавшийся типаж — женщина средних лет в платке и с иконой.  


Семейные идут (фоторепортаж)


Много было людей семейных, пришедших с детьми. Причем зачастую ничего в их облике не выдавало какой-то показной религиозности.


Семейные идут (фоторепортаж)


Нельзя сказать, что в процессии действовал какой-то внутренний дресс-код. Было видно, что пришедшие люди оделись так, как одеваются обычно, и, похоже, никто по этому поводу не высказывал никакого недовольства. 


Семейные идут (фоторепортаж)


Главными символами в колонне стали российский триколор и черно-оранжевое полотнище, которое использует организация НОД (известная своей борьбой с «пятой колонной» и требующая изменения Конституции РФ).


Семейные идут (фоторепортаж)


Колонна шла по большей части молча, единственным музыкальным сопровождением был колокольный звон с мобильной звонницы, что двигалась впереди. Лишь изредка в толпе кто-то вскрикивал: «Христос воскресе!», и не очень уверенный хор отвечал ему: «Воистину воскресе». 


Семейные идут (фоторепортаж)


Колонна растянулась по Красному проспекту более чем на 200 метров. Издалека шествие мало отличалось от первомайской демонстрации. 


Семейные идут (фоторепортаж)


Как это нередко бывает в подобных случаях, праздник для одних обернулся проблемами для других. В редакцию НГС.НОВОСТИ поступили многочисленные сообщения читателей о пробках, вызванных перекрытием улиц, неработающем общественном транспорте и прочих издержках массовых мероприятий. 


Семейные идут (фоторепортаж)


Закончилось шествие у монумента Петра и Февронии в Нарымском сквере, где отслужили молебн. Не дождавшись его окончания, полицейские начали вежливо, но настойчиво просить участников крестного хода освободить проезжую часть, по которой вот-вот должны были пустить транспорт.


Семейные идут (фоторепортаж)


Воскресный город снова вернулся к своей обычной жизни. Люди сидели в кафе, гуляли по улицам, ехали по делам. Из таких вот банальных вещей и состоит, в сущности, та самая семейная жизнь, ценность которой вышли демонстрировать участники крестного хода.

Стас Соколов
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