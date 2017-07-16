Семейные идут

Тысячи горожан прошли по Красному проспекту с хоругвями и флагами — и открыли памятник Николаю II

В Новосибирске прошел ставший уже традиционным крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. В шествии приняли участие более 3 тыс. человек, для которых почти на 2 часа была перекрыта главная городская артерия — Красный проспект. Обозреватель НГС.НОВОСТИ прошел с процессией весь путь, вглядываясь в лица её участников.





Несмотря на то что сам крестный ход должен был стартовать только в час дня, движение по Красному проспекту в центре города было перекрыто уже в полдень, и немногочисленные благодарные горожане отправились гулять по пустой автомагистрали.











Шествие началось с открытия памятника Николаю II, который изображен с наследником — цесаревичем Алексеем. Монумент установлен сразу за оградой собора Александра Невского от лица «православных христиан возрождённой России», гласит табличка.











Участников шествия можно было еще на подходе распознать по разноцветным шарам, которые они несли с собой. Пришедшие без этого важного для концепции мероприятия аксессуара могли получить шарики совершенно бесплатно уже на месте.











Началось все с молебна, после окончания которого без паузы грянул гимн России. Это стало сигналом к скорому выдвижению, и голова колонны, состоящая из мобильной звонницы и двух шеренг священнослужителей с крестами и хоругвями, построилась на Красном проспекте.











Помимо многочисленных полицейских, порядок во время шествия должны были поддерживать одетые в салатового цвета майки и куртки активисты благотворительной организации «Линия жизни». Их задача, судя по всему, заключалась в том, чтобы удержать колонну от расползания по проезжей части. Но поскольку в большинстве случаев в этом не было никакой нужды, то смотрелось странновато.









На очищенные от машин улицы сразу выкатили любители роликовых коньков — это, пожалуй, единственные горожане, которые не участвуют в крестном ходе, но полностью поддерживают его проведение. Нечасто удается покататься по совершенно пустому Красному проспекту.









Состав участников был довольно пестрым, но самый часто встречавшийся типаж — женщина средних лет в платке и с иконой.









Много было людей семейных, пришедших с детьми. Причем зачастую ничего в их облике не выдавало какой-то показной религиозности.









Нельзя сказать, что в процессии действовал какой-то внутренний дресс-код. Было видно, что пришедшие люди оделись так, как одеваются обычно, и, похоже, никто по этому поводу не высказывал никакого недовольства.









Главными символами в колонне стали российский триколор и черно-оранжевое полотнище, которое использует организация НОД (известная своей борьбой с «пятой колонной» и требующая изменения Конституции РФ).









Колонна шла по большей части молча, единственным музыкальным сопровождением был колокольный звон с мобильной звонницы, что двигалась впереди. Лишь изредка в толпе кто-то вскрикивал: «Христос воскресе!», и не очень уверенный хор отвечал ему: «Воистину воскресе».









Колонна растянулась по Красному проспекту более чем на 200 метров. Издалека шествие мало отличалось от первомайской демонстрации.









Как это нередко бывает в подобных случаях, праздник для одних обернулся проблемами для других. В редакцию НГС.НОВОСТИ поступили многочисленные сообщения читателей о пробках, вызванных перекрытием улиц, неработающем общественном транспорте и прочих издержках массовых мероприятий.









Закончилось шествие у монумента Петра и Февронии в Нарымском сквере, где отслужили молебн. Не дождавшись его окончания, полицейские начали вежливо, но настойчиво просить участников крестного хода освободить проезжую часть, по которой вот-вот должны были пустить транспорт.









Воскресный город снова вернулся к своей обычной жизни. Люди сидели в кафе, гуляли по улицам, ехали по делам. Из таких вот банальных вещей и состоит, в сущности, та самая семейная жизнь, ценность которой вышли демонстрировать участники крестного хода.