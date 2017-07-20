Красная угроза

Прилавки Новосибирска завалены нитратными арбузами и дынями — НГС выяснил, можно ли их есть

На городских прилавках появились арбузы и дыни — несмотря на то что сезон бахчевых, по сути, ещё не начался, горожане уже начали их раскупать. Как результат — первые отравления. Правда, в больницы пока массово горожане не обращаются — в министерстве здравоохранения заявили, что не видят всплеска обращений. Однако к первым бахчевым покупатели всё же относятся с опаской, подозревая, что они могут быть напичканы нитратами. НГС.НОВОСТИ решили узнать, сколько нитратов сейчас содержится в овощах и фруктах, вооружившись бытовым нитратомером, — результат оказался неоднозначным.

Арбузы в «Ленте»





В Новосибирске уже продаются арбузы и дыни, однако многие боятся их покупать: считается, что в ранних ягодах слишком много нитратов. НГС.НОВОСТИ решили узнать, сколько их там на самом деле, с помощью нитрат-тестера, предоставленного магазином «Медтехника +».





Тест арбузов в «Ленте»





Всё просто — достаточно лишь воткнуть штырёк нитратомера в какой-нибудь фрукт или овощ. Через три секунды на экране появляется информация о допустимой норме нитратов для этого продукта и вердикт: превышена она тут или нет.





Во всех гипермаркетах дыни оказались с нитратами выше нормы. На фото дыня из «Ленты»





Однако всё зависит от того, куда воткнуть тестер





Самый главный претендент на роль отравителя, то есть арбуз, оказался бахчевой загадкой. Как выяснилось в ходе эксперимента, одна и та же ягода может давать разные результаты.







Разрезанный арбуз оказался не таким страшным — если не есть его возле шкурки





Для эксперимента мы взяли арбузы из «Ленты», «Ашана», «Холидея», а также из обычного уличного киоска с фруктами. В «Ленте» экран нитрат-тестера сразу озвучил приговор — красный цвет экрана говорил об опасности, то есть норма нитратов сильно превышена.







Следующим подопытным полосатым стал арбуз из «Ашана». Он тоже не порадовал — нитратов здесь оказалось в два раза больше допустимого.







Количество нитратов в арбузе с уличного прилавка





Чтобы понять, насколько объективна оценка нитрат-тестера и можно ли с его помощью выносить приговор всем арбузам, корреспонденты решили копнуть глубже. Арбузы из «Холидея» и из первого попавшегося уличного киоска помыли и разрезали — как будто собрались есть (потом так и сделали).







Самым вкусным оказался арбуз из «Холидея»





Результат оказался противоречивым. У хвостика тестер показал сильное превышение нитратов, так же как и в предыдущих двух случаях. Однако разрезанный арбуз оказался почти безобидным — собственно в той части арбуза, которую мы едим, нитраты тоже нашлись, но лишь «незначительное» превышение нормы.





Чем ближе к шкурке, тем опаснее дыня (на фото: продукт из «Холидея»)





То же самое с четвёртым арбузом. Ему досталось больше всех. Сначала корреспонденты сделали из него почти решето — в шкурке показатель нитратов, как всегда, был запредельный. А внутренности упорно не сдавались и тестер показывал лишь небольшое превышение. Тем не менее в норме и ниже нормы нитратов не было ни в одном арбузе. Стоит отметить: арбуз из «Холидея» оказался очень сладким. Та же история с дынями — в каждой обнаружились нитраты. Но тут главное — не грызть шкурки.







Кроме дынь и арбузов корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили заодно проверить персики, абрикосы и нектарины, а также свежие овощи. В абрикосах из «Ашана» тоже нашлись нитраты с небольшим превышением нормы. С чувством спокойствия корреспонденты съели нектарин, где тестер показал, что количество нитратов в норме.







Фрукты и овощи из «Ашана»





По итогам эксперимента удалось сделать вполне определённый вывод: фрукты вкусные, но сомнительные. И безопаснее всего у нас есть капусту и морковку. Также можно баловать себя огурцами и помидорами (во всех магазинах количество нитратов в этих овощах в норме).







Безопаснее всего сейчас есть капусту





Новосибирцы уже делятся в соцсетях своими историями об отравлении нитратными плодами. «Это точно было из-за арбуза, потому что вся остальная еда была домашней», — рассказала жительница Новосибирска Татьяна Г. Несмотря на то что у четырёхлетнего ребенка весь день была тошнота и сильная отрыжка, в больницу они обращаться не стали, ограничившись лекарством от кишечной инфекции. На третий день девочке стало лучше, однако признаки отравления остаются до сих пор. Женщина уточнила, что сама она тоже переболела, правда, в более легкой форме. К врачу семья пока не обращалась.





Однако официальных обращений к медикам по поводу отравлений арбузами пока нет. Во всяком случае врачи инфекционных стационаров их не подтверждают, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.





Как и все экспресс-методы, нитратомер, скорее всего, не даст точных результатов, как в лаборатории. Однако, по мнению профессора кафедры гигиены и экологии НГМУ Галины Крашениной, с его помощью всё же можно определить опасность продукта исходя из количества нитратов.







Токсической дозой является употребление 600–700 мг нитратов в сутки, сообщают производители нитрат-тестера. То есть, если в одном арбузе значение 350 мг/кг, достаточно съесть два килограмма, чтобы получить токсическое отравление.





Меньше всего нитратов оказалось в овощах





Поэтому попробовать их можно, однако садиться на арбузную диету раньше середины августа вряд ли стоит. «Нитраты в организме превращаются в нитрозамины — в такие соединение, которые являются канцерогеном, то есть провоцируют развитие опухолей. Это один из самых неблагоприятных эффектов», — предупредила профессор.





Отравление арбузом может нанести непоправимый вред здоровью вплоть до летального исхода. Такая трагедия случилась в Новосибирске в начале августа 2013 года. 13-летний мальчик поел арбуз и через 20 минут умер на глазах у родителей.