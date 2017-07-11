Город хмурой красоты

Выпущен путеводитель по Новосибирску — НГС узнал, чем наш город удивляет и раздражает туристов

Город хмурой красоты

Портал Lenta.ru выпустил путеводитель по Новосибирску — довольно путаный и своеобразный: например, вирусологический центр «Вектор» назвали одной из достопримечательностей Академгородка, где можно посмотреть на споры сибирской язвы. Представить, что путеводитель по Новосибирску — штука востребованная, сложно, однако в столицу Сибири действительно каждый год приезжают тысячи туристов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил изучить десятки отзывов туристов о Новосибирске, чтобы понять, каким город кажется путешественникам и какие достопримечательности действительно вызывают у них восторг.

Статья «Жить по-сибирски» (Почему обязательно нужно хотя бы раз побывать в Новосибирске) вышла на портале Lenta.ru 9 июля. Автор описала город от Академгородка до зоопарка, подробно останавливаясь на гастрономических достопримечательностях: она рассказала о меню и вкусе блюд нескольких городских баров и ресторанов. Кроме того, она наказала туристам запастись здесь кедровыми орехами и научила сибирскому сленгу, составив «новосибирско-русский словарь» с такими словами, как вехотка, маленько, мультифора, толчёнка и догоняшки.


Город серый, но люди отзывчивые


Решив, что путеводитель от известного портала не так уж и полон, НГС.НОВОСТИ изучили несколько туристических сайтов и почитали отзывы русских туристов, чтобы понять — что на самом деле привлекает их в нашем городе, какие достопримечательности вызывают восторг, а что они, наоборот, нещадно ругают. 


«По сути, главная достопримечательность города — Красный проспект, нужно выходить на него и идти до самой Оби, 


обращая внимание на всякие советские постройки с передовыми конструкторскими решениями. <…> В Новосибирске приятное метро и самый длинный метромост в мире. Вообще в Новосибирске гигантомания: и театр, и метромост, и проспект — всё самое большое», — заметила пользователь портала «Туристер» Анна Рубченкова во время своего путешествия по сибирским городам осенью 2015 года.


Она же похвалила самих новосибирцев: «Здесь уже чувствуется какой-то столичный размах и столичная простота — это сразу видно по девушкам, которые позволяют себе ходить без обильной косметики на лице и без каблуков».


Говорят, что люди в Новосибирске добрее жителей более восточных городов. «Вернулась из Новосибирска в свой родной Забайкальский край. Впечатление от Забайкалья стало ещё хуже. Люди в Новосибирске добрее и отзывчивее. Не раз спрашивала дорогу, маршрут транспорта — всё расскажут, покажут. Маршрутчики вежливые ("Спасибо, не за что, пожалуйста!"). Я такого давненько не видела. Летом город выглядит немного пустынным, и вправду сероват», — заметила Елена Томилова на сайте Komandirovka.ru. 


Зоопарк и его обитатели притягивают туристов
Зоопарк и его обитатели притягивают туристов

Довольно много отзывов на туристических форумах о новосибирском зоопарке. По сути, это первое место, которое приходит на ум, когда у новосибирцев спрашивают, куда можно сходить приезжему. 


Эстонский турист Иван Кучин описал разговор с новосибирцем в своём рассказе на «Туристере»:


— Что можно посмотреть в Новосибирске? 

— Ну зоопарк, конечно. 

— А ещё? 

— Ну… Ещё там есть оперный театр с круглым куполом. Говорят, там неплохие спектакли идут… 

— И всё? 

— Ну, ещё зоопарк…


«Посещая такие места, всегда узнаешь что-то новое. Я, например, узнал, кто такой марал. Раньше я имел весьма смутное представление об этом звере. Оказывается, это олень, причём огромного роста, с красивыми ветвистыми рогами. Звуки издает очень громкие и не очень приятные. Белый тигр нервничает от таких звуков, а волки прислушиваются. Этой осенью меня хватило на три часа — всё-таки не май месяц, простывать не хотелось. Но летом я бы не прочь провести в Новосибирском зоопарке целый день», — поделился он.


Во власти автомобилей


Сильно портит впечатление путешественников о Новосибирске манера езды местных водителей. «Водители на машинах носятся, не соблюдая практически правил дорожного движения. Идут пешеходы на свой зелёный, и надо просто бежать, потому что водители ждать не будут и прямо едут на пешехода», — рассказывает на портале TourOut москвичка Светлана.


«Первое, что меня удивило, — это скорость и дороги. Скорость перемещения просто космическая. Каждый раз, когда я садился в автобус или такси, мне было страшно. На авто по типу "ГАЗели" мы ехали через мост (основной который) 140 км/ч! К тому же сама дорога была подубитая и я ждал, когда уже колеса оторвёт», — недоумевает пользователь портала Pikabu под ником special4u. 


После европейских улочек в своём городе он удивился ширине новосибирских проспектов. «Паркинг посреди дороги. Я такое видел первый раз. Сказывается ширина дорог. Можно просто поставить машину в середине дороги», — удивляется он.


Архитектура на любителя


Своё недовольство новосибирской застройкой выражают, например, жители Тюмени. «Новосибирск, как и Краснодар, очень сильно страдает от безвкусной архитектуры и хаотичной застройки. Никакого общего стиля нет, как и какого-то чёткого плана застройки. Город грязный, вечные пробки, полная несуразица в направлениях и очень мало мест, где можно просто тихо посидеть на скамейке, поразмышлять. Парков очень мало, зато уродливых бизнес-центров, убогих 25-этажных курятников и пластиковых сараев в виде ТЦ хоть отбавляй! Столица Сибири, которая совершенно не соответствует статусу "столицы"!» — высказался пользователь Igorexa на портале Komandirovka.ru.


Застройку Новосибирска туристы называют хаотичной и серой
Застройку Новосибирска туристы называют хаотичной и серой


Многие российские туристы замечают, что в Новосибирске больше зданий советской постройки, чем в других городах. Но говорят они об этом не с лёгким раздражением, как это делают местные, а скорее с ностальгией. Порой их привлекают такие простые вещи, как советские вывески.


Жить дорого


Пользователи туристических порталов отмечают, что в Новосибирске дешёвый общественный транспорт, но цены на гостиницы их приводят в ужас. «Гостиницы в Новосибирске ужасно дорогие, ну просто жутко дорогие», — пишет пользователь с ником ary. Судя по отзывам, как правило, путешественники останавливаются в «Маринс Парк Отель Новосибирск» или в «Центральной». «Гостиницу я заказала в самом центре, рядом с площадью Ленина. Гостиница "Центральная" глаз не радует, её главное достоинство — расположение. Для знакомства с городом — идеально! <...> Недостаток один: номер выходил на улицу, а по ней до поздней ночи гоняли байкеры. При всём моем спокойном отношении к шуму, окно пришлось закрыть», — ещё один негативный отзыв о культуре вождения оставила одна из пользователей «Туристера».


Туристы любят побродить не только по городским достопримечательностям и центральным улицам, но и заглянуть на периферию. Так, жительница Тюмени написала на портале «Отзовик», что во время поездки в Новосибирск ориентировалась по городу, тыкая пальцем по карте, которую купила на ж/д вокзале. 


«Выйдя с вокзала, нашему взору представилась гостиница, а справа метро... Конечно, выбор пал на метро, где мы сели в первый попавшийся поезд. Вышли мы на "Берёзовой роще" (название понравилось) — очень широкие дороги, очень чисто в городе, да и прохожие — милые улыбающиеся люди», — заметила она.


Некоторые попадают на окраину в поисках дешёвого ночлега. «Цены высокие: за 2-местный номер 3х3 метра просят 3–4 тыс. руб. в сутки. Еле-еле нашли хостел на Затулинке, всего за 1 тыс. руб. в сутки за 2-местный номер!» — пишет пользователь из Екатеринбурга с ником Алекс на Komandirovka.ru. После знакомства с Затулинкой его недовольство городом только усилилось: «Сам город почему-то не понравился — на остановках грязно, газоны не облагорожены, люди хмуры, везде вонь от газов машин, набережная всё такая же раздолбанная». 


Метро и самый длинный в мире метромост туристы неизменно хвалят — тут дёшево и чисто
Метро и самый длинный в мире метромост туристы неизменно хвалят — тут дёшево и чисто

«Даже в Барнауле метро крупнее»


Есть и туристы, которым город не понравился. Некоторые путешественники, кто отправился в тур по сибирским городам, обходятся двумя словами о городе, отмечая зоопарк и оперный театр, а кто-то и вовсе после Омска сразу начинает рассказывать о Томске или Красноярске — следующем пункте своего маршрута, по каким-то причинам опуская рассказ о сибирской столице.


«Да, может, в Новосибирске классный и крутой зоопарк, куча театров (притом красивых и достойных), развита научная сфера в том же Академгородке... Но считать Новосибирск городом для туристов, куда можно приехать и культурно отдохнуть, — вы серьёзно? Ну раз полюбуешься "красотами" центра, второй раз, третий... А что потом? <...> Про метро вообще промолчу, даже в Барнауле оно крупнее!» — язвительно написала на портале «Отзовик» пользователь AnnieAnnie (на всякий случай отметим, что в Барнауле метро нет — шутка одного из местных жителей, создавшего сайт алтайской подземки, давно стала местным мемом. — К.Ш.)


Забавно, но большинство негативных отзывов о Новосибирске пишут сами новосибирцы, отговаривая других от поездки. Привычные для туристов места, такие как зоопарк или театры, их уже не удивляют, советские постройки вызывают уныние, а современные стеклянные многоэтажки мешают любоваться городом.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова 

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