Оборвали крылья

Новосибирец потратил миллионы и годы, чтобы стать пилотом, — но Росавиация забрала у него лицензию

На обучение пилоты тратят годы и миллионы рублей из собственного кармана
На обучение пилоты тратят годы и миллионы рублей из собственного кармана

В российской авиации уже больше месяца пылает скандал: пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации на Росавиацию, которая массово аннулирует их лётные свидетельства. Пилоты опасаются, что в ближайшее время ведомство может аннулировать около тысячи свидетельств — без работы останутся высококлассные лётчики гражданской авиации. В Росавиации объясняют происходящее «повышением безопасности полётов». Новосибирец Андрей Ш. попал в число тех, у кого забирают небо, — он вложил огромные деньги (пришлось даже брать кредиты) в мечту о небе, сел за штурвал пассажирского лайнера, но оказался на земле — без работы и денег. Подробнее — в материале НГС.НОВОСТИ.

К маю 2017 года Росавиация аннулировала более 400 свидетельств пилотов, сообщал в мае этого года советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. Он утверждал, что лицензии отзываются у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, например медсправки, и завышали время налёта, фактически отлетав меньше, чем указано в документах.


«Такие пилоты не должны управлять транспортным средством, на борту которого находятся сотни человек», — цитирует ТАСС Извольского.


В числе этих 400 человек оказался и 35-летний новосибирец Андрей Ш. — раскрывать свою фамилию и название авиакомпании, самолётами которой он до недавнего времени управлял, мужчина не решается: надеется вернуться за штурвал. Андрей родился в Новосибирске и с детства мечтал стать пилотом, но поступить в училище сразу после школы не смог «из-за семейных причин». Молодой человек окончил СГУПС и решил переехать в Санкт-Петербург.


«В Питере начал летать в аэроклубе, исключительно для удовольствия, потом понял, что желание связать профессию с небом осталось, и стал заниматься дальше. В те времена, когда я учился, использовался самолёт ЯК-18Т. Это специальное воздушное судно, которое было спроектировано для первоначального лётного обучения. Получил пилота-любителя, на него нужно налетать 42 часа, потом — пилота коммерческой авиации», — вспоминает Андрей.


Тогда действовали Федеральные авиационные правила (ФАП) № 147, по ним можно было или пройти утверждённую программу подготовки и налетать 150 часов, или без программы налетать 200 часов. Андрей пошёл по второму пути. Потом новосибирец поступил на заочное отделение академии гражданской авиации в Санкт-Петербурге. «Мне казалось, что это нормально — стремиться к повышению своей квалификации. В 2013 году я академию закончил, незадолго до её окончания нашёл вакансию второго пилота Boeing 737», — вспоминает Андрей.


Чтобы его взяли на работу, мужчине пришлось за свои деньги переучиться на этот тип судна. Андрей подсчитал, что на своё обучение он потратил около 1,5 млн руб. 


«Это в ценах 2006–2009 года, то есть в те времена это была сумма очень солидная. Мне пришлось продать квартиру в Новосибирске. Переучивался на Boeing 737 я в иностранном учебном центре и потратил ещё порядка 500 тыс. руб. — мне пришлось продать машину и взять кредит», — говорит пилот.


Вторым пилотом на «Боинге» Андрей проработал примерно 2 года, потом авиакомпания переучила его для работы на Airbus, а в начале 2015 года мужчина прошёл программу ввода в строй в качестве командира воздушного судна (КВС).


«И в тот момент, когда я подал документы на внесение отметки КВС, моё свидетельство в первый раз аннулировали. Причина всегда указывается одна и та же: предоставление недостоверных сведений либо подложного документа. При этом объяснение, что именно является подложным документом и недостоверными сведениями, Росавиация не даёт ни при личном общении, ни при переписке», — возмущён пилот.


Новосибирец решил отстаивать свои права через суд и после 9 месяцев разбирательств ему предложили приехать в Москву к начальнику управления лётной эксплуатации и решить вопрос «мирным путём».


«Мне там говорят: "Слушай, парень, так у тебя всё нормально, есть высшее образование профильное, налёт, действующая проверка. Подавай документы заново, а мы тебе пилотское выдадим снова. 


Это так, была просто ошибка. Но исковое заявление из суда забери"», — передал смысл разговора Андрей.


Пилот забрал заявление из суда, подал документы на новое свидетельство и действительно его получил. Через год Андрею пришлось заново подтверждать свой уровень знания авиационного английского языка — после этой процедуры его свидетельство перевыпустили и поставили отметку «командир воздушного судна». 


А ещё через две недели — в апреле 2017 года — Росавиация снова аннулировала только что выданное свидетельство.


В ведомстве Андрею предложили заново выучиться на пилота в лётном училище и начать строить карьеру с нуля. «Я 7 лет работаю в авиакомпании, у меня сейчас налёт больше 3 тыс. часов, и за время работы не было ни одного нарушения, лётного происшествия по моей вине. Оценки за периодические проверки в основном пятёрки, очень редко четвёрки. А Росавиация говорит: "Вы не пилот"», — сокрушается мужчина.


В авиакомпании пошли пилоту навстречу и на время судебного разбирательства, к которому сейчас готовится Андрей, его не увольняют. Зарплату мужчина не получает, квартира в ипотеке... Чтобы свести концы с концами, Андрей, по его словам, живёт «на спонсорскую помощь от родителей и случайные заработки на машине».


«Идёт огромная трата денег на судебные издержки, я недополучаю зарплату за это время, теряю квалификацию, навык, потому что лётный навык — это вещь очень хрупкая, её нужно поддерживать постоянно. Есть, конечно, программа восстановления после перерыва, но лучше всего летает тот, кто летает много и часто», — заключил Андрей.


Как и другие российские пилоты, столкнувшиеся с проблемами с лицензией, Андрей ищет работу за рубежом. Процесс это небыстрый и сложный: в других государствах есть свои пилоты. Даже если Андрей найдёт работу, он должен сдать зачёты, пройти интервью, продемонстрировать умение летать на тренажёрах. По опыту знакомых пилота, это занимает от 3 месяцев до года.


«Вообще с 2011 года Росавиация аннулировала порядка 400 свидетельств, в нашей авиакомпании таких людей было около 10. У кого-то свидетельства аннулировали по ошибке, у некоторых в базе не было каких-то документов. По сути, всем этим людям свидетельства вернули: по суду или Росавиация передумала. Нет никакой последовательности в их действиях: сегодня они дали свидетельство — завтра забрали», — констатирует Андрей.


Проблемы периодически возникают и в малой авиации: за год транспортная прокуратура Новосибирска возбудила дела против 5 новосибирских пилотов авиации общего назначения, они получили судебные запреты на деятельность. 


«Ситуация с Росавиацией действительно катастрофичная. 


В прошлом году транспортная прокуратура очень жёстко проверила всю малую авиацию по Новосибирску: всех пилотов и все площадки. Нашли больше 20 площадок, которые, как они заявили, нелегальные. На них летают или частично готовят [частных] пилотов», — рассказал НГС.НОВОСТИ пилот и парапланерист Александр Орлов.


Он добавил, что сам лично получил 5 исков, начал оспаривать их в суде: пока два выиграл и один проиграл — пилоту пришлось заплатить штраф в 30 тыс. руб.


«Росавиация отстаивает интересы крупных перевозчиков, а у нас закон един, что для пилотов большой, что малой авиации. Законов в большой авиации существует несколько сотен. Давно уже идут предложения, чтобы сделать для малой авиации [отдельно] несколько исчерпывающих законов. А Росавиации это не интересно», — отметил Орлов.


По мнению Орлова, все запреты Росавиации и транспортной прокуратуры не способствуют развитию отрасли. Уже сейчас, грустно констатировал он, в малой авиации дефицит лётчиков — и через несколько лет, когда на пенсию уйдут самые пожилые, летать будет некому: школ, где учат пилотов, крайне мало.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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