Разорвали небо

Прошлой ночью новосибирцы смогли сполна насладиться электрическим шоу, которое устроила над городом природа. Существует масса версий того, какую роль эти электрические разряды сыграли в формировании планеты и продолжают играть до сих пор. Обозреватель НГС.НОВОСТИ собрал самые интересные, проиллюстрировав их снимками, которые удалось сделать восхищённым горожанам.

Фото читателя НГС





Молния, пожалуй, самое доступная демонстрация неудержимых сил природы. Тайфуны, смерчи и цунами случаются далеко не везде, а молнии — атмосферные электрические разряды — регулярно бьют практически повсеместно. По весьма приблизительным оценкам, каждую секунду в поверхность планеты бьёт порядка 50 таких разрядов.

Вчера зацепил кусочек молнии из окна) #fotaime #nsk #workinghard #sky#storm Публикация от Фотограф | Новосибирск (@fotai.me) Июн 24 2017 в 11:30 PDT

Зарождается молния в грозовых облаках, насыщенных мельчайшими каплями воды и льдинками, которые перемещаются вверх и вниз под воздействием воздушных потоков. Частички побольше заряжаются при этом отрицательно и оседают вниз, а частички поменьше — положительно, поднимаясь вверх. В результате облако превращается в заряженный «конденсатор», который рано или поздно разряжается в землю.

⭕️Russia. Novosibirsk . Гоняюсь за молниями)) Удалось запечатлеть вот такую) #thephotosociety #thebestofrussia #молния#гроза#дождь#шторм#фото#storm#fotaime #canon#1x5#nsk#russia#night#guru Публикация от Фотограф | Новосибирск (@fotai.me) Июл 4 2017 в 11:24 PDT

Издревле люди считали молнии проявлением неких божественных сил, «карой небес», защититься от которой люди веками пытались именно в рамках этой концепции. Так, ещё в середине XVII века во Французской энциклопедии в качестве эффективных мер против ударов молний (от которых регулярно гибли десятки людей) предлагались колокольный звон и стрельба из пушек.





Фото Никиты Силаренко





Первым человеком, который описал физическую природу молний, стал американский учёный и политик Бенджамин Франклин (его портрет можно встретить на 100-долларовой купюре, куда, впрочем, он попал отнюдь не за свои научные достижения). Исследователь запускал во время грозы воздушного змея, к которому привязывал проволоку и связку металлических ключей, пытаясь зафиксировать стекающие вниз по проволоке разряды. Впоследствии аналогичные опыты стоили жизни российскому академику Георгу Рихману.





Фото Закира Умарова





Именно Франклин, кстати, в 1775 году первым догадался установить на здании толстый железный стержень, протянув от него провод к земле. Сегодня без громоотвода невозможно представить себе ни одно высотное здание. Интересный факт: учёный отказался патентовать своё изобретение, желая сделать его доступным максимально широкой публике, что могло бы спасти многие жизни.





Скриншот с видео Светланы Албаут





По одной из версий, именно молнии сыграли ключевую роль в зарождении жизни на Земле. В 1953 году биохимики Стенли Миллер и Гарольд Юри доказали, что аминокислоты (основа известных форм жизни) могут быть получены путем пропускания электрического разряда через «бульон», насыщенный неорганическими соединениями, характерными для Земли на её ранней стадии развития (метан, аммиак и водород). Более того, как показали дальнейшие исследования, короткие импульсы тока создают основу для эволюции у бактерий.





Фото Олега Медведева





И сегодня молнии оказывают значительное влияние на нашу планету. Например, считается, что именно благодаря этим многочисленным разрядам происходит постоянная подзарядка электрического поля земли.

Пара моментов над сегодняшним ночным новосибирском. Молнии - не менее завораживающее природное явление, чем огонь. На них тоже можно просто смотреть, пытаясь угадать когда и где сверкнёт следующая ⚡️⚡️ Публикация от Горкунов Дмитрий (@gorkunov_dm) Июл 4 2017 в 10:28 PDT

Несмотря на то что современная наука уже довольно много знает о сути этого явления, молнии остаются постоянным источником вполне реальной опасности. В 2015 году разряд молнии поразил двух детей 9 и 10 лет, отдыхавших с родными на берегу озера Чебачье в Новосибирской области. Тогда обошлось без жертв, но годом позже от удара молнии погиб житель Новосибирска, который остался у мангала дожаривать шашлыки.





Скриншот с видео, присланного читателем НГС

Чтобы не стать жертвой удара с неба, специалисты МЧС советуют соблюдать простые меры безопасности. Следует избегать нахождения на возвышенностях и на открытой местности, а также под навесами, которые не оборудованы громоотводами (например, обычными остановочными павильонами).





По возможности нужно отключить мобильный телефон и не пользоваться зонтом — лучше промокнуть, чем притянуть разряд. Не стоит пытаться переждать грозу под высоким деревом — это потенциальная цель для молнии. И уж точно не стоит во время грозы не то что купаться, но даже находиться на берегу — вода неплохой проводник электричества. В машине на дороге рекомендуется припарковать автомобиль, опустить антенну (если таковая имеется) и не прикасаться к металлическим частям машины.