Распоясались

Водителей освободили от 3-тысячного штрафа — но определять, «казнить» или нет, будут на глазок

Правительство РФ своим постановлением изменило Правила дорожного движения и облегчило жизнь водителям, чьи дети достигли возраста 7 лет. Теперь таких детей можно спокойно возить на задних сиденьях без всяких кресел и «треугольников», просто пристёгивая штатным ремнём. Дети на переднем сиденье и дети до 7 лет должны перевозиться «с использованием детских удерживающих устройств». Так в чём разница между креслом и обычным «треугольником» и как инспекторы ГИБДД будут определять, кого штрафовать на 3 тыс. руб., — в материале портала НГС.АВТО.

Изменения в ПДД утвердил премьер Дмитрий Медведев своим постановлением № 761 от 28 июня 2017 года. Поправки в пункт 22.9 можно условно разделить на два ключевых момента, первый — это дети до 7 лет:







«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».





Второй — дети от 7 до 11 лет:







«Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту».





Вроде всё ясно — малышня до 7 лет сидит на любом месте только с удерживающим устройством. Дети после 7 лет сзади могут сидеть, пристегнувшись штатным ремнём, а спереди — опять же только с этим самым устройством. В тексте ПДД нет привычных обывателю формулировок типа «автокресло» или «треугольник», так как всё-таки понять, где какое устройство должно использоваться?





Поправки отсылают нас к Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств», который в свою очередь ориентируется на ГОСТ Р 41.44-2005. Вот там собственно и расписано, что детские устройства могут быть как цельными (автокресло), так и нецельными (подушки, лямки в сочетании с ремнём безопасности). Главное — устройства делятся по весовым группам. Вот исходя из этого параметра и следует выбирать приспособление для своего ребёнка. Разумеется, все изделия должны иметь сертификат и полную маркировку. Весовые группы описаны в п. 5 ГОСТа:





«Группа по массе, для которой предназначено устройство, а именно: 0–10 кг; 0–13 кг; 9–18 кг; 15–25 кг; 22–36 кг; 0–18 кг; 9–25 кг; 15–36 кг; 0–25 кг; 9–36 кг; 0–36 кг».







Например, в группу 0–36 кг входят, очевидно, исключительно автокресла, поскольку грудничка «треугольником» не пристегнёшь. А вот в группе 22–36 кг для крупных детей будет большой выбор из «треугольников».





«Как и любое нововведение, до тех пор, пока не будет какой-то практики, пока водители не начнут получать штрафы, полной ясности не будет. Да, водитель обязан приобрести устройство, которое соответствует весу и возрасту ребёнка, но каким образом инспектор будет проверять вес и возраст — непонятно. Я думаю, проблемы будут», — рассуждает юрист Татьяна Бойко.





В новосибирской Госавтоинспекции отмечают, что проверить на месте, действительно ли устройство подобрано по ребёнку, не составляет особого труда. «Это может быть и "треугольник" соразмерно весу, сертификат соответствия должен быть. Есть устройства, которые предназначены, например, для роста от 110 см. Инспекторы будут смотреть, как пристёгнут ребёнок, где у него ремень расположен. Если ремень находится не на шее, а где положено, на ключице, тогда нормально», — говорит представитель УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Константин Шкабарня.





В ГИБДД напомнили, что за перевозку ребёнка не по правилам положен штраф в 3 тыс. руб., но со скидкой можно будет заплатить 1,5 тыс. руб.





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