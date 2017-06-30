«Кварсис» упал в колодец

Суд запретил группе «Кварсис» строить дом возле Новосибирской ГЭС — запрет продлится до сентября. Конфликт между застройщиком и руководством ГЭС, к которому подключился Ростехнадзор, тянется уже не первый год, но в «Кварсисе» уверяют, что все нарушения будут устранены в отведённый срок и на завершение большого проекта он не повлияет. Почему застройщику запрещают строить дома с видом на Обское море и в каких случаях строительным компаниям приходится останавливать крупные проекты, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Строительство крупного жилого комплекса на берегу Обского моря, на ул. Русской, остановили на три месяца — такого решения через суд добилось Сибирское управление Ростехнадзора. Согласно опубликованному на сайте ведомства 26 июня сообщению, на строительной площадке находится часть дренажной системы водозащитной дамбы со смотровым колодцем, доступ к которой заблокирован огораживающим стройплощадку забором.







В Ростехнадзоре обеспокоены тем, что устройство фундаментов новых домов может нарушить уровень грунтовых вод и создать аварийную ситуацию с угрозой жизни и здоровью людей. Кроме того, ситуация препятствует безопасному и безаварийному функционированию, а также безопасной эксплуатации Новосибирской ГЭС.





«В результате возможной аварии на данном гидротехническом сооружении и в случае возникновения внештатных ситуаций зона застройки будет затоплена», — опасаются в ведомстве.







Суд решил приостановить строительство до 16 сентября. В ГК «Кварсис» ситуацию практически не комментируют, заверяют лишь, что все административные замечания будут урегулированы в рабочем порядке в отведённый срок. «Данная ситуация не повлияет на срок реализации проекта и дальнейшее продолжение работ. Это исключительно технический момент», — сообщили в компании.







Уточнить детали конфликта в Новосибирской ГЭС за время подготовки материала не получилось: из-за кибератак в организации ужесточили меры безопасности, через которые запросу корреспондента НГС.НОВОСТИ удалось пробиться слишком поздно.







Конфликт между застройщиком и Новосибирской ГЭС тянется с 2013 года — с момента начала строительства первого дома





Проблемы с комплексом на ул. Русской у застройщика возникли с начала строительства в 2013 году.





Сперва стройку требовали остановить жители Шлюза, которые опасались, что новые дома усугубят проблему транспортной доступности, — через несколько дней после объявления о строительстве они провели серию одиночных пикетов. (Впрочем, к сдаче в эксплуатацию первого дома не без участия «Кварсиса» построили новую развязку на Русской, и напряжение немного спало.)







Затем к протестам местных жителей присоединилось руководство Новосибирской ГЭС — всё из-за того же дренажного коллектора. Однако, как признаёт Ростехнадзор в сообщении от 26 июня 2017 года, федеральное АО «Ленгидропроект» признало строительство безопасным, и «Кварсис» получил разрешение на него на законном основании.







Сегодня из шести домов комплекса на площадке построено два: переменной (10–13–17) этажности и «свечка» в 22 этажа. За забором рядом с детской площадкой первого дома на ул. Русской, 38 виден котлован третьего дома — ещё одной «свечки». Техники или рабочих на стройплощадке днём 28 июня корреспонденты НГС.НОВОСТИ не заметили.







Территория ещё не построенной части комплекса тянется, согласно данным 2ГИС, примерно на 400 м. По данным Ростехнадзора, дренажный коллектор проходит вдоль ограждения по южной стороне площадки, то есть за забором у дороги. Но на поверхности его, разумеется, не разглядеть. От западного края забора до канала, по которому проходят речные суда, ещё около 600 м — гораздо ближе стройки к нему расположен давно построенный дом на Русской, 11/1.







От края стройплощадки до канала, по которому проходят речные суда, более полукилометра

Большая часть встреченных местных жителей и просто отдыхающих у воды новосибирцев о претензиях Ростехнадзора к застройщику не слышали и, кажется, не особо ими интересуются.





«Я слышала, что раньше не разрешали строить эти дома, но как-то они построились», — пожимает плечами бегущая на работу Валентина.







Жительница дома на Русской, 38 Дина на вопрос о том, не было ли у них каких-либо опасений при покупке квартиры, со смехом замечает, что даже если дамбу прорвёт, то не в их сторону. О возможности повреждения конструкции дамбы при строительстве домов, признаётся девушка, семья не задумывалась. «Может, остальные дома как-то могут повлиять, но наш отдалён достаточно. Но честно, я думаю, что не повлияет», — говорит она.







Будущую жительницу соседнего дома Асю запрет на строительство удивляет. «Разрешение на строительство дано? Почему должно быть что-то не так?» — рассуждает она.







По словам новосибирских застройщиков, на выделяемых мэрией под строительство жилья площадках время от времени встречаются неучтённые коммуникации. Брошенный водопровод, канализация, действующие электросети, «телефонка», радио — перечисляет директор компании «Краснообск.Монтажспецстрой» Виктор Плахотников. Зачастую сведений о них в документах муниципалитета нет. «А она (мэрия. — Л.П.) откуда может знать? — смеётся Плахотников. — В мэрии такие же люди, как мы с тобой: посмотрели на схеме — вроде всё чисто».







Не исключено, что и дренажный коллектор на ул. Русской до определённого момента мог быть «неучтённым». «Когда строили эти все гидротехнические сооружения… С переходом от Советского Союза к России, возможно, что-то [из документации] было утеряно», — допускает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.







Местные жители в конфликте оказались мало заинтересованы, но эксперты считают, что их мнение для застройщиков и власти имеет всё больший вес

Найденные коммуникации застройщикам приходится выносить за пределы стройплощадок за свой счёт — на это может потребоваться от нескольких сот тысяч до многих миллионов рублей. Но и до их выноса вложения могут быть громадными, говорит член совета директоров компании «АКВА СИТИ» Владимир Мартыненков. «Чаще всего бывает, что коммуникации лежат не там, где нарисованы на картах, — с таким мы сталкивались не один раз, даже с тяжёлыми последствиями. 8–10 лет назад наш субподрядчик порвал кабели линии электропередач, которая на карте проходила в другом месте, где-то в пяти метрах в стороне, — вспомнил он. — Если бы мы повредили кабель в 110 тыс. вольт, цена вопроса могла бы быть примерно 50–60 млн руб. Его же нельзя срастить, его надо заменить полностью на определённом участке: вытащить и так далее, целая история получается».





В полный запрет на строительство эксперты не верят — слишком много средств в него уже вложено, проще будет найти какой-то компромисс. Вообще, вспомнить случаи, когда из-за проблемы с коммуникациями останавливалось строительство целых кварталов, они не смогли.





«Как правило, [остановка строительства] связана со стариной: захоронениями, элементами древности, —





говорит Виктор Плахотников. — В таких случаях да, частенько [стройку останавливают]. Новосибирск древними [захоронениями] не богат, а на Алтае есть».







Сергей Николаев отмечает, что чаще остановка строительства связана с серьёзными неисправностями на площадке: например, начинают бить сваи, и рядом взрываются трубы. Но технических проблем, добавляет эксперт, гораздо меньше, чем психологических или, если можно так выразиться, общественно-политических: возможностей строить по принципу «где захотим — туда и всунем» в Новосибирске с каждым годом всё меньше.