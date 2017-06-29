«Если бы мы сами понимали, что произошло»

Подробности гибели 24-летнего студента НГУ — в вузе заявили, что отчислили его ещё полгода назад

Парень выпал с 7-го этажа
Парень выпал с 7-го этажа

27 июня около 16:00 24-летний сибиряк выпал из окна 7-го этажа дома по ул. Лесосечная, 7. Шокированные родители рассказали следователю, что в этот день у сына, пятикурсника мехмата НГУ, была защита диплома, но на неё он не явился. Однако в деканате НГУ пояснили — парня отчислили ещё в январе из-за того, что он вовремя не вышел из академического отпуска. Подробности гибели бывшего студента престижного университета — в материале НГС.НОВОСТИ.

Двухцветная многоэтажка (с одной стороны дом выкрашен голубым, с другой — жёлтым), где жил погибший новосибирец, со всех сторон окружена детскими площадками. Но в тот злополучный вторник, вспоминают жители, во дворе было пусто. «С утра клещей травили, — поясняет продавщица местного магазина, расположенного в самом доме. — Вот народу-то и не было. У нас все говорят про этот случай, а как и что произошло — никто, считай, не видел». 


Напомним: по данным СК, около 16:00 27 июня из окна высотки на ул. Лесосечная, 7 выпал парень. Следователи начали проверку по факту его смерти.


24-летний Кирилл К. жил в 4-м подъезде, на пустынном углу дома, где, по словам жителей, гуляют редко. «В 6 часов, приехав с работы, мы увидели просто труп, накрытый простынью, — вспоминает Ирина Богачкова, живущая в 7-м подъезде. — В 8 часов вечера, проходя в ту сторону, мы увидели плачущую у трупа женщину, но никого не было. Ни "скорой помощи", ни милиции. В 20:35 мы опять прошли мимо — ничего не изменилось». Иван Каретников, также живущий в этом доме, уточнил, что тело парня увезли примерно в девятом часу вечера.


Возле дома — сразу три детских площадки
Возле дома — сразу три детских площадки

Соседи по лестничной клетке ничего не смогли рассказать про семью погибшего, «люди как люди». В пресс-службе СУ СК по НСО уточнили, что Кирилл жил с родителями, семья полная, добавив, что погибший, как стало известно, был человеком замкнутым. Теряются в догадках и родственники: мама погибшего сказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ севшим голосом:


«Если бы мы сами... Хоть кто-нибудь из нас, понимали, что произошло».


В СК заявили: «Нет сведений о криминальном характере смерти. Действительно, у него какое-то мероприятие (в вузе. — А.И.) в тот день было, — пояснил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко. — Родители конкретно говорят — у него в тот день была защита диплома».


Однако в деканате НГУ заявили: 27 июня не могло быть никакой защиты — к концу июня традиционно уже всех выпускают. Да и 5-го курса в вузе нет. «Он у нас учился раньше, — пояснила НГС.НОВОСТИ заместитель декана по 4-му курсу Анастасия Карпенко. — Был отчислен в январе прошлого года в связи с невыходом из академического отпуска». Кирилл брал академ в конце 2015 года по семейным обстоятельствам. Вернуться к учёбе должен был в январе следующего года, но в вузе парень так и не появился.


Место падения
Место падения

Он учился в группе № 12122, специальность «математика и компьютерные науки». Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с выпускниками этого направления (студенты этой группы защитили диплом в прошлом году), но никто из них не смог вспомнить Кирилла. Преподаватель Галина Лазарева предполагает, что это из-за того, что парень совсем немного проучился в группе — он поступал на факультет информационных технологий, потом сходил в армию, перевёлся на механико-математический факультет — а вскоре вновь ушёл в академический отпуск, из которого не вернулся. Оперативно дозвониться в ФИТ НГУ корреспонденту не удалось. 


Буквально несколько дней назад погиб в больнице и студент НГУ Иван Пахомов — у него случился инфаркт перед госэкзаменом по уголовно-правовой специализации. Парень учился на 4-м курсе юридического факультета в Институте философии и права. Погибший потерял сознание перед началом экзамена — ему вызвали «скорую», но в больнице он всё равно скончался.

Алёна Истомина
Фото автора

Прочтений: 4116
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено