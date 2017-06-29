«Если бы мы сами понимали, что произошло»

27 июня около 16:00 24-летний сибиряк выпал из окна 7-го этажа дома по ул. Лесосечная, 7. Шокированные родители рассказали следователю, что в этот день у сына, пятикурсника мехмата НГУ, была защита диплома, но на неё он не явился. Однако в деканате НГУ пояснили — парня отчислили ещё в январе из-за того, что он вовремя не вышел из академического отпуска. Подробности гибели бывшего студента престижного университета — в материале НГС.НОВОСТИ.

Двухцветная многоэтажка (с одной стороны дом выкрашен голубым, с другой — жёлтым), где жил погибший новосибирец, со всех сторон окружена детскими площадками. Но в тот злополучный вторник, вспоминают жители, во дворе было пусто. «С утра клещей травили, — поясняет продавщица местного магазина, расположенного в самом доме. — Вот народу-то и не было. У нас все говорят про этот случай, а как и что произошло — никто, считай, не видел».







Напомним: по данным СК, около 16:00 27 июня из окна высотки на ул. Лесосечная, 7 выпал парень. Следователи начали проверку по факту его смерти.





24-летний Кирилл К. жил в 4-м подъезде, на пустынном углу дома, где, по словам жителей, гуляют редко. «В 6 часов, приехав с работы, мы увидели просто труп, накрытый простынью, — вспоминает Ирина Богачкова, живущая в 7-м подъезде. — В 8 часов вечера, проходя в ту сторону, мы увидели плачущую у трупа женщину, но никого не было. Ни "скорой помощи", ни милиции. В 20:35 мы опять прошли мимо — ничего не изменилось». Иван Каретников, также живущий в этом доме, уточнил, что тело парня увезли примерно в девятом часу вечера.





Возле дома — сразу три детских площадки

Соседи по лестничной клетке ничего не смогли рассказать про семью погибшего, «люди как люди». В пресс-службе СУ СК по НСО уточнили, что Кирилл жил с родителями, семья полная, добавив, что погибший, как стало известно, был человеком замкнутым. Теряются в догадках и родственники: мама погибшего сказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ севшим голосом:







«Если бы мы сами... Хоть кто-нибудь из нас, понимали, что произошло».





В СК заявили: «Нет сведений о криминальном характере смерти. Действительно, у него какое-то мероприятие (в вузе. — А.И.) в тот день было, — пояснил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко. — Родители конкретно говорят — у него в тот день была защита диплома».





Однако в деканате НГУ заявили: 27 июня не могло быть никакой защиты — к концу июня традиционно уже всех выпускают. Да и 5-го курса в вузе нет. «Он у нас учился раньше, — пояснила НГС.НОВОСТИ заместитель декана по 4-му курсу Анастасия Карпенко. — Был отчислен в январе прошлого года в связи с невыходом из академического отпуска». Кирилл брал академ в конце 2015 года по семейным обстоятельствам. Вернуться к учёбе должен был в январе следующего года, но в вузе парень так и не появился.





Место падения

Он учился в группе № 12122, специальность «математика и компьютерные науки». Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с выпускниками этого направления (студенты этой группы защитили диплом в прошлом году), но никто из них не смог вспомнить Кирилла. Преподаватель Галина Лазарева предполагает, что это из-за того, что парень совсем немного проучился в группе — он поступал на факультет информационных технологий, потом сходил в армию, перевёлся на механико-математический факультет — а вскоре вновь ушёл в академический отпуск, из которого не вернулся. Оперативно дозвониться в ФИТ НГУ корреспонденту не удалось.





Буквально несколько дней назад погиб в больнице и студент НГУ Иван Пахомов — у него случился инфаркт перед госэкзаменом по уголовно-правовой специализации. Парень учился на 4-м курсе юридического факультета в Институте философии и права. Погибший потерял сознание перед началом экзамена — ему вызвали «скорую», но в больнице он всё равно скончался.