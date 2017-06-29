«У неё украли жизнь»

Сибирячке по ошибке вырезали здоровый орган — теперь она будет страдать всю жизнь

Жительница поселка Краснозёрское Оксана Бугояк 21 июня легла на плановую операцию по удалению кисты — а уже спустя сутки оказалась в реанимации областной больницы. Где узнала от врачей шокирующую новость: вместе с кистой ей по ошибке вырезали здоровый орган. Теперь Оксана готовится к месяцам тяжёлого лечения и собирается устроить федеральный скандал — чтобы хирург, к которой она попала под скальпель, больше не оперировала людей. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался разобраться в этой истории.

42-летняя жительница рабочего поселка Краснозёрское Оксана Бугояк, мать двоих детей — сына 19 лет и 8-летней дочери — несколько лет назад уже пережила серьёзное испытание: у неё нашли рак груди. После операции в 2014 году болезнь вроде бы отступила, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ золовка Оксаны Татьяна Черкас.







Но через некоторое время у Оксаны обнаружили кисту на яичнике — врачи приняли решение удалить орган.





22 июня в Краснозёрской центральной районной больнице хирургом Екатериной Кресько, как уточнила Оксана, была проведена операция. Муж Сергей с родственниками пришли после операции узнать, как всё завершилось, но к ним никто не выходил около часа.





«Видимо, уже поняли, что натворили дел. А потом вышел парень, не врач, который оперировал. Глазки [у него] бегали, волновался… Говорит, мол, всё нормально, завтра, возможно, переведут её в палату, и вы её увидите», — вспомнила тот день Татьяна Черкас. Но через полтора часа прооперированная Оксана, отойдя от наркоза, позвонила мужу и сказала, что её срочно увозят в Новосибирск — возникли проблемы с почками.







Привезли Оксану в реанимацию новосибирской облбольницы к полуночи. Новосибирские врачи всю ночь обследовали женщину и делали анализы, в итоге вставили в почки трубки для отвода мочи. Когда родные Оксаны попытались узнать, зачем, выяснилось — больной в Краснозёрке вырезали не только кисту, но и здоровый орган.







«Заведующий урологического отделения [новосибирской областной больницы] Сергей Шкуратов объяснил, что в ходе операции в Краснозёрке [Оксане] были удалены по ошибке мочеточники. Один — на 8 см, другой — на 11 см. <…> Удалили вместе с ними и матку», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ родственница пострадавшей Татьяна. Сам Сергей Шкуратов рассказывать НГС.НОВОСТИ детали этого случая не стал.







«Для меня это был большой шок: как мне жить дальше, как существовать и вообще выживу ли я? Я вот хожу в туалет в эти мешочки, а я молодая женщина, мне 42 года», — едва не плачет Оксана Бугояк.







Оксана Бугояк после операции в Краснозёрской больнице оказалась в реанимации новосибирской облбольницы





Сибирячка ещё не понимает, как будет жить и на что ей теперь регулярно ездить в Новосибирск на обследования. До происшествия она вместе с мужем работала на Краснозёрском пивкомбинате — на двоих в месяц выходила 31 тыс. руб. Теперь Оксане предстоит три месяца жить с трубками из почек и специальными мешочками, куда из организма уходит моча. И только через три месяца в областной больнице ей смогут сделать операцию на одной из почек, спустя три месяца – на другой. По-другому, объясняет сибирячка, нельзя: врачи сказали, есть риск, что организм не выдержит. Пока же Оксану оставили в облбольнице. Планировалось выписать её 28 июня, но поднявшаяся температура нарушила планы.







Пояснить журналисту НГС.НОВОСТИ, как произошла такая жуткая ошибка во время операции, в Краснозёрской больнице отказались. «Я по телефону никаких комментариев никому не даю», — высказал свою позицию главрач Краснозёрской ЦРБ Юрий Черемискин.





Отказалась общаться с автором и хирург Екатерина Кресько. Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», 26-летняя Екатерина относительно недавно закончила медицинский вуз, вышла замуж и родила ребёнка. На просьбу корреспондента НГС.НОВОСТИ прокомментировать случай женщина написала только одну фразу: «А как можно мочеточники убрать? Почитайте анатомию».







Сама Оксана настроена писать жалобы во все инстанции и довести скандал до федерального уровня.





«Хочу, чтобы этот врач других людей больше не угробила. Не хочу, чтобы она работала.





И это не единственный случай в нашей больнице. Новосибирские врачи просто не удивились, что с Краснозёрки приехала очередная жертва. Для них это уже не новость… Там (в Краснозёрской больнице. – И.К.) очень большая смертность. Хотя больница современная, современная техника», — сообщила Оксана.







Управляющий партнер юридической компании «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина, к которой родственники Оксаны обратились за помощью, констатирует: «Её фактически сделали инвалидом I группы. Мы же понимаем, что в Краснозёрке нету такой медицины, да и семья, я так понимаю, не пышет денежными доходами, чтобы всё бросить и заниматься восстановлением здоровья одного члена семьи. Фактически эти медики у неё украли жизнь. А у близких и родных украли её», — считает Рябинина.





В министерстве здравоохранения НСО пояснили НГС.НОВОСТИ, что Оксана Бугояк к ним с жалобой не обращалась, поэтому разглашать её медицинские данные ведомство не вправе. Однако пообещали, если жительница Краснозёрки обратится к ним, устроить внутриведомственную проверку качества и безопасности медуслуг и наказать сотрудников больницы, если их вина будет доказана.





«Жалоб на врача-хирурга ГБУЗ НСО "Краснозёрская центральная районная больница" Е.А. Кресько на имя главного врача <…> или в министерство здравоохранения НСО за весь период её профессиональной деятельности не поступало. Трудовой стаж врач-хирурга <…> составляет более двух лет. Показатель летальности в стационаре ГБУЗ НСО "Краснозёрская ЦРБ" по итогам 2016 года находится на уровне ниже среднего», — сообщил НГС.НОВОСТИ министр здравоохранения области Олег Иванинский.







По мнению юриста Рябининой, если дело Бугояк дойдет до суда, у неё будет шанс получить большую компенсацию — в подобных случаях сумма колеблется в пределах 1–3 млн руб. Например, три миллиона отсудил этой весной Дмитрий Терещенко за смерть жены, случившуюся в результате лечения по неполному диагнозу врачей.