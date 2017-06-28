Хронология: дело Солодкина-младшего — от 2009-го до наших дней

27 июня, во вторник, бывший заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин-младший вышел из екатеринбургской колонии условно-досрочно — не досидев до конца срока 8 месяцев. После освобождения он, по решению суда, должен жить в Новосибирске и найти себе работу. В общей сложности бывший вице-мэр провёл за решёткой около 8 лет — по обвинению в участии в преступном сообществе известного босса криминального мира Сибири Александра Трунова. НГС.НОВОСТИ в день его освобождения из колонии решили вспомнить все знаковые даты в деле Солодкина-младшего — от предъявления обвинения до выхода на волю.

Справка: Солодкин Александр Александрович родился в 1976 году. С 2005 года — депутат горсовета Новосибирска. Был руководителем нескольких компаний, связанных со спортом, логистикой и строительством. В 2007–2008 годах рассматривался в качестве кандидата на выборах мэра Новосибирска, лично встречался с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. В апреле 2009 года, после переизбрания Владимира Городецкого, был назначен вице-мэром и курировал департамент по социальной политике, а также департамент образования, культуры, спорта и молодёжной политики.







21 октября 2009 года: обвинение

Следственный комитет привлекает заместителя мэра Александра Солодкина в качестве обвиняемого по уголовному делу по факту покушения на жизнь лидера армянской диаспоры Фрунзика Хачатряна. По версии следствия, Солодкин подстрекал исполнителей к поджогу двух джипов Хачатряна.





Обвинение вынесено из дела Анатолия Радченко, руководителя банды киллеров, которое входит в Ленинское ОПГ Александра Трунова. Сам Радченко на тот момент числится в федеральном розыске.





«В рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации совместно с Труновым умышленного уничтожения чужого имущества (ст. 167 УК РФ) в отношении заместителя мэра города Новосибирска Александра Солодкина. Место нахождения Солодкина устанавливается», — сообщали тогда в Следственном комитете РФ.







Ноябрь 2009 года: вице-мэр в розыске

Солодкин-младший не выходит из отпуска, следователям не удаётся вызвать его на допрос. Вице-мэра объявляют в розыск. Защитники Солодкина заявляют, что чиновник ни от кого не скрывается, а по состоянию здоровья находится в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве. Там ему было предъявлено официальное обвинение по ч. 4 ст. 33, ст. 105 У РФ (подстрекательство к убийству) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе). 20 ноября розыск Солодкина официально прекратился.





Декабрь 2009 года: арест имущества

Железнодорожный суд накладывает арест на бронированный Mercedes и два автомобиля сопровождения вице-мэра. В лечебном учреждении, где лечился Солодкин, сообщили о его выписке. Новосибирский городской суд оставил в силе решение о привлечении господина Солодкина в качестве обвиняемого, которое оспорила защита вице-мэра.





Январь 2010 года: уже обвиняемый, ещё чиновник

Защита вновь оспаривает решение о привлечении Солодкина обвиняемым — на этот раз в областном суде. Суд оставляет решение в силе, вице-мэр остаётся под подпиской о невыезде. После новогодних праздников Солодкин возвращается к управлению городом, из которого не может выехать.





Февраль 2010 года: новые обвинения и СИЗО

Вице-мэру, теперь вместе с его отцом, исполнительным директором Фонда развития культуры и спорта Новосибирской области Александром Солодкиным-старшим, предъявлены новые обвинения — подстрекательство к убийству бизнесмена Хачатряна (ч. 4 ст. 105) и участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210), возглавляемом криминальным авторитетом Труном (Александром Труновым).





Справка: Солодкин Александр Наумович родился в 1943 году. С 1995 года работал генеральным директором баскетбольного клуба «Сибинтербаскет-Динамо». Считается одним из основателей профессионального мужского баскетбола в Новосибирской области, президент клуба и тренер команды «Локомотив», президент Олимпийского комитета Новосибирской области. До 2008 года возглавлял управление спорта и физической культуры администрации Новосибирской области. Советник по спорту областной администрации, исполнительный директор Фонда развития физической культуры и спорта Новосибирской области. Десятое место в рейтинге самых влиятельных новосибирцев по версии журнала Status.





16 февраля отца и сына задерживают на 48 часов «по подозрению в совершении преступления». Заельцовский районный суд принимает решение об аресте Солодкина-старшего, Центральный районный суд изменяет меру пресечения Солодкину-младшему с подписки о невыезде на заключение под стражу в СИЗО № 1.





На суде вице-мэр заявил, что никогда не отрицал «знакомства с этими людьми» (участниками банды Трунова), но «никогда ничего преступного не делал».





В розыск объявляют Юрия Солодкина, которого так же, как его брата и отца, подозревают в том, что он «входил в данное преступное сообщество, выполнял в нём преступные функции».





На место исполняющего обязанности вице-мэра Новосибирска назначают руководителя департамента по социальной политике Александра Львова. Виктор Толоконский (на тот момент губернатор Новосибирска) заявляет о своей убеждённости в том, что Солодкины не виновны.





Март 2010 года: акции протеста

Перед ГПНТБ проходит митинг в поддержку семьи Солодкиных, в котором приняли участие около 250 человек. Защита вице-мэра подаёт вторую жалобу на его арест.





Митинг в защиту Солодкиных

Апрель 2010 года: новые уголовные дела

Заельцовский районный суд на полгода продлевает арест Солодкина-старшего. В отношении его сына следствием возбуждено два новых уголовных дела — хищение бюджетных средств путём мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Центральный районный суд Новосибирска продлевает срок ареста вице-мэру до 29 октября 2010 года.





Городецкий заявляет, что Солодкин сохранит за собой должность вице-мэра до окончания следствия. 67-летний Солодкин-старший попадает из СИЗО в новосибирскую больницу.





Октябрь 2010 года: отцы мафии

Солодкиным предъявлены новые обвинения. Теперь их называют не участниками, но «руководителями структурного подразделения преступного сообщества с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Также Солодкина-младшего и Солодкина-старшего теперь обвиняют в вымогательстве по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере, совершённое организованной группой) — по версии следствия, политики вымогали долю в ресторанном бизнесе у одного из предпринимателей. Новое обвинение в отношении Солодкина-младшего касалось «воспрепятствования производству предварительного расследования, совершённого лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 294 УК РФ). Николай Кобелев, второй адвокат вице-мэра, объяснил это обвинение отказом Солодкина от обыска.





Срок содержания под стражей Солодкина-старшего продлён Заельцовским судом до 16 февраля 2011 года.





Декабрь 2010 года: этапом на Кузбасс

Вице-мэра Солодкина переводят в СИЗО Кемеровской области, защита Солодкина пытается обжаловать это решение, но безрезультатно.





Солодкин-старший снова попадает из СИЗО в больницу, где ему проводят операцию. После больницы фигурант уголовного дела, несмотря на протесты защиты, вновь отправляется в следственный изолятор. В отношении бывшего начальника управления физической культуры и спорта Новосибирской области возбуждено новое уголовное дело — на этот раз Александра Солодкина подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с 1 млн руб. из бюджета, выделенным на соревнования по греко-римской борьбе.





Январь 2011 года: все ещё чиновник

Мэрия Новосибирска продлила отпуск Солодкину-младшему до 15 февраля без сохранения заработной платы. Против Солодкина-старшего возбуждено уже шестое уголовное дело — ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки).





Март 2011 года: свидетель заговорил

Хасан Ганеев, признавший свою вину в участии в ОПС Трунова, выступил свидетелем в деле Солодкиных. Ганеев заявил, что отец и сын прикрывали деятельность группировки и имели равную долю с доходов группировки.





Верховный суд оставляет под стражей Солодкина-старшего. Защита обоих Солодкиных ходатайствует о передаче их уголовного дела в Следственный комитет России, так как местные следователи, по их мнению, «заинтересованы в определённом исходе расследования».





Июль 2011 года: окончание расследования

Следственный комитет предъявил Солодкиным обвинение в окончательной редакции. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого вице-мэра семь статей УК, экс-советника губернатора — пять. Тогда же завершилось предварительное следствие по делу Солодкиных.





Апрель 2012 года: дело уходит в суд

Солодкины закончили знакомство с материалами дела. Ни по одному из предъявленных эпизодов фигуранты вину не признали. Солодкин-старший подаёт прошение о назначении суда присяжных.





Полиция изымает в типографии листовки в поддержку семьи Солодкиных, в которых «опубликованы статьи клеветнического характера, направленные на дискредитацию руководства ГУ МВД России по СФО и членов следственной группы», сообщили в ведомстве.





Июнь 2012 года: Генпрокуратура соглашается с СК

Дело Солодкиных передано на утверждение в Генпрокуратуру. В материалах расследования указано, что отец и сын возглавляли «экономическое» крыло криминального сообщества.





Заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Солодкиных.





Июль 2012 года: начало суда

20 июля начался судебный процесс по делу Солодкиных. Основное обвинение вынесено по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием служебного положения). Подсудимые отказываются от суда присяжных.





Ноябрь 2012 года: допрос свидетелей

Свидетель Евгений Корниенко заявляет на суде, что отец и сын Солодкины отвечали в группировке Трунова за победы в нужных тендерах и получение ликвидных земельных участков для вложения денег. Защита обвиняет следствие в фальсификации показаний.





Во время допроса Рината Ганеева, заявившего, что опасается за свою жизнь, Солодкину-старшему становится плохо. Из зала суда он уезжает на «скорой».





Свидетель Константин Юпинжан рассказывает, что неоднократно видел Солодкиных на собраниях в ОПС. Солодкину-старшему опять становится плохо в зале суда.





Свидетель Сергей Закузенный рассказывает, что отец и сын Солодкины получали долю от криминальных доходов сообщества, ОПС выделяло деньги на выборы Солодкина-младшего в депутаты горсовета, чтобы он мог лоббировать интересы сообщества. Со слов Закузенного, Солодкин-младший имел «какие-то функции в управлении», а Солодкин-старший влиял на дела через Трунова.





Январь 2013 года: новые обвинения

На суде владелец кафе Вадим Филиппов обвиняет Солодкиных в присвоении его бизнеса, а также в том, что оба Солодкиных угрожали ему убийством.





Август 2013 года: признание Никитина

Информацию о том, что следователи предлагали отцу и сыну Солодкиным дать показания против руководства Новосибирска и НСО за освобождение, подтверждает бывший начальник полиции Сибирского федерального округа Александр Никитин.





Личный хранитель Трунова Максим Решетников называет вице-мэра членом группировки.





Февраль 2014 года: Солодкины пишут Чайке

Адвокаты Солодкиных пишут обращение в Совет Федерации и генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой дать оценку действиям гособвинения в деле их подзащитных. В частности, проверить обоснованность применения в деле Солодкиных в качестве преюдиции (обязанность суда принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные приговором по другому делу) предыдущего судебного решения по делу Дмитрия Буоля, где Солодкины фигурируют как члены одного преступного сообщества.





Сентябрь 2014 года: Солодкин-старший на свободе

Суд изменяет меру пресечения Солодкину-старшему на домашний арест, основываясь на заключении медицинской комиссии, признавшей, что у Солодкина-старшего имеется заболевание, препятствующее его содержанию под стражей.





Следственный комитет занялся проверкой обстоятельств изменения меры пресечения Солодкину — следователи усомнились в объективности медицинской комиссии.





Ноябрь 2014 года: Толоконский в зале суда

В суде в качестве свидетеля выступает Виктор Толоконский по ходатайству защиты. Бывший мэр и губернатор заявил, что по-прежнему верит в невиновность Солодкиных. В доме старшего Солодкина проходит обыск с санкции Октябрьского суда.





Апрель 2015 года

Гособвинение просит 14 лет для Солодкина-старшего и 13,5 для Солодкина-младшего.





Июнь 2015 года: последнее слово

Солодкины выступили с последним словом в суде. «Не каждый может вынести заключение, особенно когда ты знаешь, что сидишь по сфабрикованному обвинению, состряпанному по ложному доносу свидетелей и псевдопотерпевших. Наши могильщики — Прощалыкин, Никитин, Юрченко и компания — просто себя с родиной перепутали. Для меня Родина — это наш народ, а не коррумпированные чиновники», — заявил Солодкин-старший.





Солодкин-младший объясняет своё уголовное дело отказом подчиняться «узкому кругу людей».





«С этого момента началась атака на меня. Александра Наумовича [Солодкина-старшего] тогда в помине не было, и интереса к нему не было. Тогда стояла задача только в одном — повешать на меня хоть что-нибудь», — заявил Солодкин-младший.





Октябрь 2015 года: чтение приговора

23 октября началось чтение приговора Солодкиным. Областной суд признал отца и сына Солодкиных участниками преступной группировки Трунова. Суд также признал Солодкина-старшего виновным в покушении на убийство бизнесмена Фрунзика Хачатряна, а младшего — в подстрекательстве к уничтожению имущества.





Ноябрь 2015 года: срок

2 ноября судья Лариса Чуб назначила Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 млн руб., Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тыс. руб. штрафа. Андреев получил 11 лет колонии строгого режима и штраф 805 тыс. руб.





Июнь 2016 года: смягчение наказания

Верховный суд РФ на полгода снижает срок заключения бывшему вице-мэру Новосибирска Александру Солодкину, размер его штрафа снизился до 300 тыс. руб. Приговор Солодкину-старшему оставлен без изменений.





Александр Солодкин-старший выходит на свободу.





Июль 2016 года: этапом на Урал

Суд отказывает Солодкину-младшему в условно-досрочном освобождении. Из СИЗО-1 бывшего мэра отправляют в Екатеринбург.





Ноябрь 2016 года: Андреев на свободе

Из колонии по УДО вышел фигурант дела Солодкиных — экс-глава областного управления ФСКН Андрей Андреев. Ему был назначено 11 лет колонии, Верховный суд смягчил срок до 7 лет.





Андрей Андреев экс-глава областного управления ФСКН

Июнь 2017 года: младший Солодкин на свободе



14 июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга решает освободить Солодкина-младшего, которому остаётся сидеть 8 месяцев, по УДО. Но с условием, что экс вице-мэр найдёт работу в ближайшие два месяца.





27 июня Александр Солодкин-младший выходит на свободу.





Связаться ни с младшим, ни со старшим Александром Солодкиным у корреспондента НГС.НОВОСТИ не получилось — их старые номера телефонов недоступны, а новые, пояснила автору адвокат Солодкина-старшего Светлана Ткаченко, они запретили передавать представителям СМИ. От общения с журналистом оба освобожденных экс-чиновника отказались через своего адвоката.