«Можно сделать город наш весёленьким»

Бизнесмен придумал вечный полимер для разметки дорог — он не стирается по 5 лет и популярен в Европе

У здания мэрии появились три ярко-красных парковочных места для инвалидов. Их сделали с помощью уникальной дорожной заливки, которую разработали новосибирцы. Она не стирается годами и к тому же в два раза дешевле зарубежных аналогов. Городские власти пока присматриваются к новой технологии, а в Европе разработку новосибирцев уже давно используют на улицах. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на производстве уникального композита, который к концу года украсит несколько дорог города.

Необычная красная парковка появилась у здания мэрии 17 июня. Её оформили новым композитным материалом, разработанным в Новосибирске, сообщили в пресс-центре мэрии. Новосибирская компания, которая делает эту заливку, находится в посёлке Красный Восток. Пока в её названии лишь «ИП», в компании 12 сотрудников. Руководитель Юрий Шевцов, специалист в дорожной отрасли, рассказал, что идея создать новый композит, то есть уникальную заливку для новосибирских дорог, возникла ещё в 2014 году. Тогда хотелось найти замену немецкому материалу для заделки датчиков в дорожное полотно для автоматических весовых комплексов. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили побывать на производстве необычного материала и узнать, из чего он сделан и почему его не хотят применять на дорогах Новосибирска.





Идея создать новый композит родилась ещё в 2014 году





«Мы сделали наш аналог, который прошёл все климатические камеры и т.д. И все те же самые швейцарцы подтвердили, что этими материалами можно заделывать датчики. После этого мы начали развиваться», — вспоминает Шевцов.







Противоскользящее покрытие для ступенек





Одна из разработок — дорожная заливка. Её преимущество, по словам разработчика, в том, что она держится на дороге гораздо дольше, чем нынешняя дорожная разметка, в том числе термопластик.







Образцы композита





«Интенсивность до 12 тысяч единиц в сутки мы планируем простоять порядка трёх лет», — привел пример предприниматель. То есть в тех местах, где нет такого потока транспорта (в том числе на парковке у мэрии), заливка может продержаться, по его подсчетам, до пяти лет.







Компания делает тактильные полоски для слабовидящих в метро





При этом Шевцов отметил, что на Красном проспекте интенсивность движения — порядка 28 тысяч машин в одном направлении, а на Большевистской — 32–34 тысячи. На дорогах с таким транспортным потоком, по его словам, обычная разметка не продержится и лета, а пластик при глубоких минусовых температурах просто отщёлкивается.





Новые образцы исследуют в специальных лабораториях





Разработка новосибирцев, в свою очередь, может спокойно простоять год. Обновить её просто — можно лишь нанести сверху новый слой (в отличие от термопластика, который нужно переделывать полностью).





Композит состоит из феноловых смол, красителей и очищенного кварцевого песка. Всё это закупают в России: смолы — в Дзержинске, стеклошарики (чтобы покрытие могло отражать свет) — в Гусь-Хрустальном, остальные компоненты заливки — местные.







Создатели новой дорожной заливки Борис Ватолин и Юрий Шевцов





Каждый раз технология совершенствуется, рассказывает Шевцов. Делается это методом проб и ошибок. Каждый новый композит, в зависимости от назначения, будь то разметка, противоскользящее покрытие и т.д., наносится на образцы, которые потом отвозят в лаборатории на испытания.







Дорожный знак на выезде из города, который продержался год





«У нас заключены договоры с Институтом химии твёрдого тела, с НГТУ. Потому что каждый компонент, добавленный нами, мы исследуем на пять-шесть параметров, в том числе на изгиб, на излом, на сдвиг и так далее, — объяснил предприниматель. — В случае малейшего изменения рецептуры сразу проводим новые испытания».





Местные компоненты, как отметил разработчик, позволяют сильно экономить. Он признал, что технология не столько уникальная, сколько дешёвая — дешевле западных аналогов примерно в два раза.





Пока в компании работают всего 12 человек





Кроме уникальной заливки для мест с интенсивным движением компания делает износостойкий материал, которым можно покрывать ступени (противоскользящая поверхность), и мастику для оформления асфальтовых дорожек (на первый взгляд выглядит как тротуарная плитка).







Оформить парковку для инвалидов, по словам Шевцова, предприниматели предложили мэрии сами и сделали это бесплатно. Расписывали парковку тоже работники производства — сами.





Производственный цех





«Надо отдать должное: большую помощь оказывает мэрия и ТУАД. Никто от нас не отворачивается, все нам помогают», — отметил предприниматель. Однако пока в Новосибирске эта технология применяется лишь в качестве эксперимента. При этом в Европе — в Праге и Дюссельдорфе — новосибирскую разработку используют уже давно.





Заливка, которую использовали для оформления парковки у мэрии





Европейцы узнали о ней на выставке в Амстердаме, куда новосибирцы ездили в 2015 году. И с 2016 года цветные парковки новосибирского производства появились в Чехии.







«Мы когда разговаривали с мэром [Праги], я ему предложил красного цвета. Он — почему красного? Потому что у нас 95 % водителей, заехав на красный, поймёт, что заехал куда-то не туда, и уедет просто, — вспоминает начало сотрудничества в Европе Юрий Шевцов. — Там стандарт — синий. Синий у них запрещающий».





Кроме износостойкости уникального композита, отмечают его создатели, у него есть эстетическая составляющая, то есть «цветовая гамма может быть любая, можно просто сделать наш город весёленьким».







До конца года компания по заказу мэрии покроет своим композитом пешеходные переходы перед десятью школами, а также нанесёт предупреждающие знаки на дорогах. «Сегодня мы также выполняем муниципальный заказ, наносим тактильные жёлтые полосы на станциях метро. Чтобы люди слабовидящие при заходе могли первую и последнюю ступеньку как-то визуализировать», — рассказал Юрий Шевцов.





Однако пока, отметил он, компания работает на перспективу. На сегодняшний день предприниматели вложили в бизнес не меньше 4 млн рублей. В дальнейшем, когда появятся результаты опытной эксплуатации, компания планирует выйти на рынок соседних городов.





Тогда же предприниматель собирается запатентовать формулу уникального композита. «Мы давным-давно уже подали все документы. Но это просто процедура, растянутая во времени, там не менее двух лет», — подытожил Шевцов.