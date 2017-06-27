Селфи с бревном

У оперного появились 10 необычных фигур из веток — НГС выяснил, что значит каждая из них

В сквере у оперного театра в Новосибирске появились 10 необычных композиций из веток — их сделали дизайнеры и флористы ко Дню города. Убирать художественный хворост с главной площади города пока не будут — на радость горожанам, которые делают селфи на фоне красивых, но довольно непонятных форм. НГС.НОВОСТИ связались с организаторами конкурса и узнали, что имели в виду авторы каждой из этих фигур, когда создавали свои странные творения.

В центре Новосибирска накануне Дня города при поддержке мэрии впервые прошёл фестиваль «Лэнд-арт Сибири». Команды из разных городов страны соорудили в сквере у оперного театра 10 интересных композиций из настоящих веток, с которыми теперь не упускают возможность сфотографироваться прогуливающиеся горожане. Все «скульптуры» сделаны из настоящих веток, которые остались как лесной мусор.







Делать их начали ещё в середине июня. В День города, 25 июня, организаторы фестиваля с помощью открытого онлайн-голосования выбрали победителей. Первое место занял объект команды из Новосибирска — «Арка», второе — композиция «Ловушка» другой команды из Новосибирска, а третье — «Одуванчики» тандема из Омска. 1-2 голосов до 3-го места не хватило команде из Читы и Новокузнецка, которая украсила уличные фонари. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили узнать у авторов, что же значат их работы — некоторые совершенно сбивают с толку и не дают с первого взгляда понять, что же имели в виду авторы, когда плели свои работы.







Объект «Арка» команды из Новосибирска занял 1-е место. «Мы должны быть ближе к друг другу, тянуться и строить мосты», — описывают свою композицию авторы





Композиция «Ловушка», в которой некоторые увидели пирсинг, команды из Новосибирска занял 2-е место. По задумке авторов она символизирует целеустремлённость: «Когда есть заветная мечта (шар), всегда есть цель и путь к ней»





Омские «Одуванчики» заняли 3-е место, по словам авторов, это самый известный российский цветок, а также символ лёгкости и воздушности





На конкурс выставили 10 композиций, одна была вне конкурса. Несмотря на то, что каждому арт-объекту авторы дали своё имя, новосибирцы уже дали некоторым свои. К примеру, в композиции «Букет» некоторые увидели павлина, а в «Луне» — лодку и даже гамак.





«Это очень хорошо, когда каждый видит что-то своё. Почти все объекты направлены на то, чтобы каждый пофантазировал и придумал что-то своё», — пояснил НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Вадим Казанский.





«Букет» команды из Новосибирска: «День рождения нашего любимого города — это особенный повод для цветов!»





«Пуговицы» екатеринбуржской команды — как символ обновления





«Луна» (или лодка, или гамак) команды из Новосибирска: «Луна каждый месяц стремится к обновлению. Так и наш город развивается с каждым днем», — говорят авторы





Арт-объект команды из Барнаула расположили рядом с входом в метро





Композиция барнаульцев символизирует движение метропоезда, шум и вид из окна во время поездки





«Будь светом самому себе!» — так обыграла уличные фонари команда из Читы и Новокузнецка. Похоже на танцующих людей





Новосибирцы «посадили» грибы прямо у оперного театра : «С каждым годом он (гриб. — К.Ш.) растёт, становится больше, а его грибница развивается. Так же, как наш любимый город Новосибирск»





«Сосуды счастья» команды из Москвы





«Мы по максимуму будем стараться это всё сохранить, потому что сейчас уже поступила информация, что вот объект "Ловушка" — люди залезают в эту чашу, и она, к сожалению, не выдерживает такого объема нагрузки. Конечно, хотелось бы, чтобы эти объекты не деформировали», — попросил Вадим Казанский и добавил, что все композиции останутся в сквере настолько, насколько хватит аккуратности горожан.

