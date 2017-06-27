Селфи с бревном
У оперного появились 10 необычных фигур из веток — НГС выяснил, что значит каждая из них
В сквере у оперного театра в Новосибирске появились 10 необычных композиций из веток — их сделали дизайнеры и флористы ко Дню города. Убирать художественный хворост с главной площади города пока не будут — на радость горожанам, которые делают селфи на фоне красивых, но довольно непонятных форм. НГС.НОВОСТИ связались с организаторами конкурса и узнали, что имели в виду авторы каждой из этих фигур, когда создавали свои странные творения.
В центре Новосибирска накануне Дня города при поддержке мэрии впервые прошёл фестиваль «Лэнд-арт Сибири». Команды из разных городов страны соорудили в сквере у оперного театра 10 интересных композиций из настоящих веток, с которыми теперь не упускают возможность сфотографироваться прогуливающиеся горожане. Все «скульптуры» сделаны из настоящих веток, которые остались как лесной мусор.
Делать их начали ещё в середине июня. В День города, 25 июня, организаторы фестиваля с помощью открытого онлайн-голосования выбрали победителей. Первое место занял объект команды из Новосибирска — «Арка», второе — композиция «Ловушка» другой команды из Новосибирска, а третье — «Одуванчики» тандема из Омска. 1-2 голосов до 3-го места не хватило команде из Читы и Новокузнецка, которая украсила уличные фонари. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ решили узнать у авторов, что же значат их работы — некоторые совершенно сбивают с толку и не дают с первого взгляда понять, что же имели в виду авторы, когда плели свои работы.
На конкурс выставили 10 композиций, одна была вне конкурса. Несмотря на то, что каждому арт-объекту авторы дали своё имя, новосибирцы уже дали некоторым свои. К примеру, в композиции «Букет» некоторые увидели павлина, а в «Луне» — лодку и даже гамак.
«Это очень хорошо, когда каждый видит что-то своё. Почти все объекты направлены на то, чтобы каждый пофантазировал и придумал что-то своё», — пояснил НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Вадим Казанский.
«Мы по максимуму будем стараться это всё сохранить, потому что сейчас уже поступила информация, что вот объект "Ловушка" — люди залезают в эту чашу, и она, к сожалению, не выдерживает такого объема нагрузки. Конечно, хотелось бы, чтобы эти объекты не деформировали», — попросил Вадим Казанский и добавил, что все композиции останутся в сквере настолько, насколько хватит аккуратности горожан.
Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова