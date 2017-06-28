Ни жив, ни мёртв

4 года назад таинственно исчез Костя Кривошеев — его родители развелись, но продолжают поиски

Единственная фотография Кости Кривошеева, сделанная незадолго до его пропажи 
Единственная фотография Кости Кривошеева, сделанная незадолго до его пропажи 

21 июня 2013 года сотни волонтёров из Новосибирска отправились в отдалённую деревню Каргатского района, где вместе с полицией, СК и местными жителями три недели прочёсывали лесополосу в поисках 8-летнего Кости Кривошеева. Мальчик пропал, пока отчим и дед рубили дрова. Но в поисках ребёнка оказались бесполезны и добровольцы с кинологами, и вертолёт с тепловизором... НГС.НОВОСТИ спустя четыре года после трагедии отправились в Озёрки и узнали, как пропажа мальчика изменила Озёрки, разрушила его семью, и выяснили, кто и как ищет детей, которые годами числятся пропавшими без вести.

Костя пропал 21 июня 2013-го — был жаркий летний день. Мальчик попросился вместе с отчимом и дедушкой в лес на заготовку дров. Взрослые пилили деревья, ребёнок мешался — и его отправили к машине. Через 20 минут спохватились — мальчика нигде не было. Версий исчезновения было множество — от нападения дикого зверя до убийства (проверяли в том числе и отчима Кости — но безрезультатно). Ни одну из них подтвердить и опровергнуть не удалось — сотни поисковиков не сумели найти никаких следов мальчика.


Спустя 4 года мама Кости Татьяна Кривошеева встречает корреспондента НГС.НОВОСТИ в Каргате — семья переехала, когда активные поиски Кости прекратились. Женщина призналась, что в Озёрках жить было невыносимо. С мужем, отчимом Кости, Татьяна разошлась. «Мы какое-то время не виделись, — поясняет Татьяна — У меня внутри горело, не могла на него смотреть. 


Потом попытались сойтись — и давай меня люди со всех сторон клевать, дескать, ты его прощаешь, значит вы с ним заодно. Внутри всё переворачивалось, и не смогла я. 


Да, не спорю, я его сильно любила. И дитё своё потеряла, и любимого человека потеряла». 


В деревне Татьяна работала дояркой — зарплата небольшая, но на жизнь хватало. В райцентре женщина уже который год не может найти работу — технички не требуются, а пойти хотя бы продавщицей в магазин женщине боязно — никогда с деньгами не работала. Татьяна, её 15-летняя дочь Надя и 6-летний сын Саша выживают благодаря пенсии мамы Татьяны.


Мать Кости Татьяна Кривошеева
Мать Кости Татьяна Кривошеева


Теперь Кривошеевы живут в большой трёхкомнатной квартире. Без изысков, но в доме очень чисто и уютно. В комнате у старшей дочери вместе с личными фотографиями — единственный снимок Кости, сделанный за несколько месяцев до его гибели. Здесь же, рядом с маленьким зеркалом — ориентировка о пропаже мальчика. Родные не верят в то, что Костя погиб, и до сих пор пытаются отыскать мальчика. Недавно Татьяна обращалась в «Жди меня», но никто так и не позвонил. «У него день рождения было 25 мая, как раз последний звонок в школе, — вспоминает женщина. — 


Мне говорят: "Ты собери конфет, печеньки деткам, пусть помянут его". А вдруг он живой? Да разве можно живого человека поминать. Вот уже четыре года маюсь, как между небом и землёй»


Первый год, говорит Татьяна, она ждала Костика каждый день. Потом стали опускаться руки, было и такое, что даже жить не хотелось. Сейчас в душе у неё опять зыблется надежда. «Мне часто икается, — поясняет Татьяна. — Всех переберёшь, говорю — сынуля вспоминает. И икота проходит. Значит, живой. Мёртвый не будет с того света вспоминать, он будет сниться. А сынок мне вообще не снится... Люди, бывает, по несколько лет ищут. Рано или поздно я его всё равно найду».


Мать мальчика считает, что ребёнка кто-то приютил. Или «его затянули в какую-то секту — но это совсем страшное».


Единственная фотография Кости висит на стене в комнате старшей дочери
Единственная фотография Кости висит на стене в комнате старшей дочери


В Озёрках-6, где случилась трагедия, около сотни дворов. До ближайшего города Каргата ехать часа полтора. На всю округу один магазин, из развлечений — крохотный дом культуры с библиотекой. Садика нет — дети от мала до велика, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, играют на поле под присмотром одного-двух взрослых — оставлять детей совсем одних деревенские теперь боятся. Ближайшая школа находится в Мамонтово, в семи километрах от деревни.


В тот злополучный день, 21 июня, Костя приехал со школы — первоклассник ходил на площадку, вспоминает библиотекарь Зоя Будошева. Последний раз сельчане видели мальчика, как раз когда тот шёл с автобусной остановки. Дома отчим Владимир с дедушкой Виталием Алексеенко собирались ехать в лес — заготовить столбы на ограду. «Ну и Костик запетушился — поеду с вами, и всё, — голос неродного дедушки мальчика Виталия Алексеенко дрожит. — Давай у "матки" проситься. Отпустила она его. Выходная была, могла бы с нами поехать. Но это же надо так — не поехала».


Татьяна Кривошеева вспоминает, что нарядила своего мальчика в высокие резиновые сапоги («там змеи»), чёрную шапочку и коротенькие джинсы — одна штанина ниже другой. Потом, во время поисков по лесу, она так боялась наткнуться на куски ткани и узнать в них одежду Костика. 


Соседи рассказывают, что Виталий Алексеенко сильно переживал, когда Костик пропал, и «инсульт из-за этого себе и заработал»
Соседи рассказывают, что Виталий Алексеенко сильно переживал, когда Костик пропал, и «инсульт из-за этого себе и заработал»


Виталий Леонидович вспоминает, что отъехали они недалеко — километра два от деревни, там как раз начинаются выпаса, чуть дальше — небольшой лесок, где с десяток деревьев. Деревню видно со всех сторон, и заблудиться там, тем более деревенскому мальчишке — нереально. «Говорим: "Посиди в машине", — продолжает Алексеенко. — Вроде отошёл, сильно за ним не смотрели. Нам же и в голову не могло прийти, что пропадёт он. С осинкой копались, как нарочно, ещё пила не заводилась. Ну минут 20, не больше. Выходим — его нет. Зовём: "Костя, Костя". Тишина. Подумали, что он дома. Прискакали сюда — его нету. Давай людей собирать, искать его».


Сначала к поиску подключились местные жители. «Мы фронтом распределились по всему лесу, — вспоминает местный массовик-затейник из ДК Наталья Уварова. — Ходили, каждый лопух пинали — вдруг ребёнок спать лёг, наших криков не слышит. Кто-то кричал: "Костик, выйди, я тебе конфетку дам". Мы бы нашли ребёнка ещё в первый день, если бы он в лесу был». 


Лесополоса, где потерялся мальчик
Лесополоса, где потерялся мальчик


Тем же вечером приехала полиция, позже на место выехали волонтёры поисковых организаций «ДоброСпас-Новосибирск» и «Лиза Алерт», спасатели МЧС, Следственный комитет и пожарные. Размах спасательной операции действительно впечатляет — были задействованы мотопланеристы, вертолёт Ми-8 и теплопровизор, водолазы прочесали дно речки Баган. «За весь сезон 800 человек собралось — год искали усердно, потом середина на половину, потом всё, бросили», — вздыхает Татьяна Кривошеева. Официально активная фаза поисков закончилась 1 июля 2013-го.


Озёрки окружает лесостепь
Озёрки окружает лесостепь


Полномасштабные поиски шли около трёх недель. «Искали долго, к сожалению, не нашли, — рассказала руководитель «ДоброСпас-Новосибирск» Маша Парватова. — Наши волонтёры уехали одними из последних, вместе со Следственным комитетом и полицией». Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Всех родных проверили на несколько раз полицейские и следователи СК, но подозрения не оправдались. Местные охотники тем не менее уверены, что Костю всё-таки убили.


«Там выраженная лесостепь, на 5 километров вокруг видно, где деревня, — считает местный охотник Николай Спиридонов. — Потеряться там невозможно, труп бы давно нашли. 


В болоте или речке — тело бы за столько времени всплыло, зверь не мог загрызть ребёнка так, чтобы следов не осталось. Убили его, 


а труп очень хорошо спрятали». Вот только кто это мог сделать — непонятно: за 4 года народная молва успела нафантазировать немало версий разной степени достоверности. Одни говорят, что это был все-таки отчим, который якобы накануне избивал пасынка, другие — про пастуха из соседнего села, который в день исчезновения Кости «вёл себя как-то странно».


Местные считают, что затеряться в родном лесу Костик не мог
Местные считают, что затеряться в родном лесу Костик не мог


Дело Кости Кривошеева до сих пор числится за Следственным комитетом, как и дела сотни других детей, проходящих по базе полиции как без вести пропавшие. 


«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, расследование приостановлено по данному уголовному делу. И ежемесячно следователь даёт оперативным службам поручение о проведении разыскных мероприятий. Пока результатов каких-то положительных нет», — констатирует руководитель Коченевского межрайонного следственного отдела следственного управления СК по НСО Артур Рафаелян.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО подсчитали, что количество пропавших детей с каждым годом снижается. Если в 2013 в розыске числилось 1085 детей, в 2014 — 1026, в 2015 — уже 780, а в 2016 — 570.


В полиции не смогли вспомнить случай, когда пропавшего ребёнка нашли бы через несколько лет живым.


Не смогла припомнить такого в своей практике и руководитель волонтёров-поисковиков «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова. Обычно даже через несколько месяцев пропавших находят мёртвыми, как это было с 10-летним Ваней Афанасьевым — мальчик-инвалид, который ушёл из дома и был найден мертвым в 2 километрах от своего дома. «Ребёнок в любом случае должен быть найден, не важно, жив он или мёртв. Но операция не может идти круглодично, другие дети теряются, да и взрослые тоже. Костя до сих пор числится в розыске, только в информационном», — рассказала она.


Или не находят вовсе — как это было с до сих пор числящимся в розыске 12-летним Салимом Самойловым. 13 июля 2015 года мальчик по поручению родителей повёз мусор на свалку и не вернулся домой. Его искали больше 150 человек, но так и не нашли.


Татьяна Кривошеева не верит в смерть своего сына
Татьяна Кривошеева не верит в смерть своего сына


По словам замначальника подразделения по делам несовершеннолетних и управления по организации деятельности участковых Натальи Базылюк, сотрудники уголовного розыска не прекращают поиски ни через месяц, ни через годы после пропажи ребёнка. «Оперативно-разыскные мероприятия не прекращаются. Отрабатываются другие версии... Просто всегда на виду те мероприятия, которые начинаются непосредственно когда только-только ребёнок ушёл. Потом розыск идёт немного по-другому, просто об этом так шумно и громко не говорят. Но ребёнка искать не прекращают». 


Однако длится это не бесконечно: несовершеннолетних снимают с розыска, если с момента исчезновения прошло 15 лет.


Случаи, когда пропавших детей находят спустя много лет, настолько редки, что по всей стране их можно пересчитать по пальцам. Один из последних — в Волгограде: спустя 16 лет нашёлся ребёнок, который числился в розыске. Во время проверки документов в молодом человеке патрульные узнали ребёнка, которого похитили в 6-летнем возрасте в городе Шахты Ростовской области. Тогда мальчик ушёл погулять с рынка, где торговала его мать. Позже выяснилось, что мальчика похитили цыгане. В 22 года парень сбежал из табора и до судьбоносной проверки документов перебивался случайными заработками. Родители парня умерли, не дождавшись сына, молодого человека взяла к себе семья из Шахт.

Алёна Истомина
Фото предоставлено Татьяной Кривошеевой (1), автора (2–8)

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