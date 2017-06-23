Запустили шайбу в «Космос»

«Космос» превратят в центр подготовки хоккеистов с хоккейной беговой дорожкой за 200 тысяч долларов

21 июня в мэрии прошло совещание, на котором инвестор представил своё видение реконструкции здания кинотеатра «Космос». Он предложил за 100 млн руб. превратить советский кинотеатр в современный центр подготовки профессиональных хоккеистов — с несколькими ледовыми площадками, тренажёрным залом и канадской хоккейной беговой дорожкой. Подробности проекта выяснила корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Показ кинофильмов в «Космосе» прекратился в 2013 году — с тех пор здание опустело и заметно обветшало
Показ кинофильмов в «Космосе» прекратился в 2013 году — с тех пор здание опустело и заметно обветшало


21 июня в мэрии устроили совещание, на котором рассматривался один из вариантов преображения здания кинотеатра «Космос». Ранее на этой неделе Совет депутатов утвердил смену зонирования участка под кинотеатром: теперь он находится в зоне Р-4 — объектов культурного и спортивного назначения, которую одобрили на публичных слушаниях горожане. И основной вариант развития событий пока именно спортивный.


На вопрос, почему бы не оставить в здании кинотеатр, депутат Дмитрий Прибаловец, представляющий в Совете депутатов эту часть Калининского района, говорит: «Когда он работал, мы туда ходили — там в зале по восемь человек было. 


Тех, кто сейчас пишет, что надо вернуть кинотеатр, очень хочется поймать, за грудки потрясти и спросить: а ты почему не ходил, когда он 4 года назад работал? 


Он приносил большие убытки арендатору». Кроме того, замечает депутат, на Сухом логу, буквально в остановке от «Космоса», строится ТРЦ «Европейский», где появится сразу несколько куда более современных кинозалов.


О том, что кинотеатр превратится в спортивный центр, глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова заявила ещё в мае, отметив, что инвестор для реализации подобного проекта уже есть. Им, вероятно, является компания «Центр хоккейного мастерства» (ООО «ЦХМ»), презентовавшая проект в среду.


Компания организована совсем недавно, в апреле 2017 года. По данным «СПАРК», её владельцем и руководителем является Павел Щербаков, совладелец бердской группы «Промметпласт» и компании «Фермер трейд». Как рассказал руководитель проекта реконструкции кинотеатра Артём Блукке, идея превратить кинотеатр в центр подготовки хоккеистов принадлежит именно ему.


«У основного автора идеи, учредителя приятельские отношения с одним из лучших российских хоккеистов Данисом Зариповым, у которого есть подобный центр в городе Казань — он уже открытый, действующий. Отчасти идею мы отсюда взяли. Ну и у нас всё равно город очень хоккейный, это наш, сибирский вид спорта», — объясняет Блукке.


Предварительный план здания после реконструкции
Предварительный план здания после реконструкции


В рамках реконструкции «ЦХМ» не планирует кардинально менять построенное в 1962 году типовое здание: его площадь — почти 1,5 тыс. кв. м, этого должно хватить, отмечает представитель компании. В большом и высоком зрительном зале создадут два уровня: на первом этаже разместят площадки с натуральным и искусственным ледовыми покрытиями, учебные классы, зону функциональной подготовки; второй этаж займут тренажёры для общей физической подготовки.


Особенностью проекта станет профессиональная канадская беговая дорожка для улучшения навыков катания на коньках Blade Woodway — по информации инвестора, в России их всего четыре, а за Уралом нет вовсе. Стоимость подобного тренажёра варьируется от 150 до 200 тыс. долл.


Видеодемонстрация тренировки на хоккейной беговой дорожке Blade Woodway


В числе идей была также организация двухуровневого кафе, однако от неё отказались, решив оставить общедоступный общепит только на первом этаже. Будет ли для управления им привлекаться какой-то оператор или же инвестор возьмётся за кафе сам, пока не решено.


В число основных войдут и внешние изменения. «Главная наша задача — привести в чувство фасад, отремонтировать, чтобы он не позорил больше Калининский район», — считает Артём Блукке. Инвестор собирается избавить фасад бывшего кинотеатра от лишних стеклянных конструкций, утеплить и оштукатурить, вернув ему первоначальный облик и сохранив название.


Инвесторы собираются восстановить облик здания практически в том виде, каким он был в 1960-х, убрав с фасада стеклянные конструкции


Предварительный объём инвестиций пока оценивается в 100 млн руб. — на общестроительные работы и техническое оснащение будущего спортивного центра. Хотя, признался представитель инвестора, компания уже понесла определённые финансовые потери, связанные, в частности, с предыдущим арендатором здания.


«Этот объект до последнего момента был в аренде, причём долгосрочной, и когда мы вышли с этой идеей, первое, что нам сказали в муниципалитете: решайте вопрос с текущим арендатором, — рассказал Блукке. — То есть первые затраты, на которые мы пошли, — это мы вынуждены были, так сказать, дать отступные арендатору для расторжения договора аренды».


В «ЦХМ» пообещали не навешивать на фасад керамогранит — вместо этого его утеплят и оштукатурят, как было когда-то
В «ЦХМ» пообещали не навешивать на фасад керамогранит — вместо этого его утеплят и оштукатурят, как было когда-то


Финансирование будет частным, без привлечения кредитных средств. 


Срок окупаемости проекта в «ЦХМ» определили в 15 лет. 


Абонементная политика, по словам представителя инвестора, по умолчанию будет включать посещение профессиональных зон, а за дополнительную плату и, возможно, со скидками можно будет посещать и тренажёрный зал с тренером. «Хотя, конечно, я понимаю, что будет спрос и просто на посещение тренажёрного зала, но тут думать надо, надо ли нам это всё в одну кучу объединять или всё же остановиться на хоккеистах», — говорит Артём Блукке.


Предварительный срок концессионного соглашения, который озвучивался в рамках совещания в мэрии, — 25 лет, из них полтора-два года уйдёт на реализацию проекта. На совещании обсуждали и другие условия концессии: в частности, предлагается выделить муниципалитету какое-то число абонементов или часов, что позволило бы ученикам окрестных школ и СДЮШОР заниматься в центре. Детали будут обсуждаться рабочей группой мэрии уже после 1 июля.


На сайте мэрии информации о конкурсе на заключение концессионного соглашения пока нет. Как объяснили в пресс-службе муниципалитета, конкурс может быть объявлен только после того, как инвестор обратится к уполномоченному органу с официальной просьбой о заключении концессии, а сам проект будет проработан и согласован со всеми профильными подразделениями.


В «ЦХМ» пообещали, что перед зданием не будет парковки и не пострадает ни одно дерево
В «ЦХМ» пообещали, что перед зданием не будет парковки и не пострадает ни одно дерево


На вопрос, не опасаются ли в «ЦХМ» конкуренции при объявлении конкурса, Артём Блукке со смехом замечает: «Конечно, опасаемся, особенно после вашей статьи — вы нам, правда, я думаю, проблем сейчас добавите». Но тут же добавляет, что если мэрия примет решение развивать объект именно в таком формате, то и конкуренты у них будут с тем же профилем и решением, главное — чтобы «Космос» не превратился в очередной фитнес-центр с рестораном.


«Ребята с оглядкой на местное мнение работают, это меня абсолютно устраивает, — прокомментировал проект присутствовавший на совещании Дмитрий Прибаловец. — На все условия, которые мэрия им проговаривает, они соглашаются и соглашаются вписать их в условия концессии, чтобы это не на словах было. Он (Артём Блукке. — Л.П.) на совещании прямо проговорил, что они готовы всё это записать в условия концессии, чтобы не было у жителей никаких сомнений».


Проблемой остаётся только сауна на задворках будущего центра подготовки хоккеистов, но что-либо сделать с ней мэрия, когда-то продавшая часть кинотеатра частному лицу, не может
Проблемой остаётся только сауна на задворках будущего центра подготовки хоккеистов, но что-либо сделать с ней мэрия, когда-то продавшая часть кинотеатра частному лицу, не может


Депутат также отметил, что важнейшей особенностью концессии является то, что владельцем здания остаётся муниципалитет, который по её завершении получит обновлённое здание с конкретным функционалом. По его оценке, проработка всех положений соглашения может занять несколько месяцев: такая форма работы с инвесторами для мэрии пока нова. Как только документ будет составлен, муниципалитет объявит конкурс, на который в течение месяца будут приниматься заявки и от других инвесторов. «Но "Космос" — проблемная тема: город трижды пытался найти арендатора, открытые аукционы проводил, всё это заканчивалось ничем, — заметил Прибаловец. — На данный момент это единственные реальные люди».


Проблемой останется, пожалуй, только 3-этажная пристройка к кинотеатру, в которой сегодня размещается сауна: в своё время мэрия продала небольшую часть кинотеатра в частные руки, и «откатить» это решение уже нельзя. По словам Дмитрия Прибаловца, муниципалитет впоследствии предлагал собственнику выкупить пристройку, но тот, имея на это полное право, запросил за неё фантастическую сумму, которой в распоряжении городских властей, разумеется, не оказалось.


В инвестиционном проекте в числе прочего есть и планы по благоустройству территории бывшего кинотеатра, в которые, впрочем, не входит организация парковки и вырубка сосен перед зданием, чего опасаются местные жители. Вообще, рассказал Артём Блукке, у «ЦХМ» есть концепция визуального объединения спортивного кластера ул. Богдана Хмельницкого — ЛДС «Сибирь», бассейна «Нептун» и будущего центра хоккейного мастерства — единым благоустройством. Вот только формы собственности у объектов разные, и договориться со всеми будет непросто. Для начала компания попробует выдвинуть проект на конкурс «125 идей для Новосибирска», который стартовал с 1 июня.


Помимо «Космоса» новая жизнь ожидает и два других городских кинотеатра: «Пионер» и им. Маяковского. Но если с первым всё уже решено (его реконструируют для театра под руководством Сергея Афанасьева), то обсуждение судьбы второго, начавшись в марте, пока так и не завершилось.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой, предоставлены компанией ЦХМ (2, 3 справа), с сайта nsk-kraeved.ru (3 слева)
Видео с канала Woodway Treadmills, YouTube

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