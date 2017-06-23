«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства»

10 новосибирцев с необычными тату — о том, зачем их сделали и как окружающие реагируют на картинки

В жаркую погоду одежды на горожанах становится всё меньше, и татуировки на их телах оказываются у всех на виду. Людей с рисунками на теле на улицах столько, что один из тату-салонов даже устроил ежемесячный конкурс красоты среди татуированных девушек. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашёл на улицах Новосибирска 5 девушек и 5 мужчин, которые не стесняются своих татуировок, и расспросил их, что значат эти рисунки, как на них реагируют окружающие и не боятся ли они со временем покрыться рисунками по всему телу.

«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Вилли, 24 года, продавец вейп-шопа: «Первые татуировки я набил на фестивале флеш-тату. Они обе случайные. Я не знал, какую себе первую [тату] сделать и решил, что это возможность. Просто за ширму просунул руку, и появились вот эти… Мастер там сам решал, что набивать. Потом я продолжил в той же стилистике, в которой были сделаны и первые. Пришел к тому же мастеру. Никакой смысл в них не вкладывался. Зачем? Просто делал картинки, которые мне понравились.


Это олд-скул традиция, несложные чёрно-белые грубые картинки. Традиция такая, как я читал, пошла от моряков. Люди сейчас более терпимы [к татуировкам]. Я сделал их сравнительно недавно, поэтому каких-то случаев, когда бы мне тату помогла или нет, не было».


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Ксения, 20 лет, студентка: «[Татуировку] cделала два года назад. Хотела с 17 лет. Роза для меня — символ чистоты, искренности. Окружающие реагируют... (Улыбается). Моим родственникам нравится, как выглядит татуировка, но значение… Все думают по-разному. (Что думают родственники? — И.К.) Да вы, наверное, знаете… (Смущается). Моя мама смотрела фильм ("Д’Артаньян и три мушкетёра", эпизод с лилией на плече Миледи. — И.К.) и говорит: "Там эти розы заклеивают, а ты наоборот — напоказ".


Я одну [тату] сделала, и мне нравится. Пока что ничего больше добавлять или убирать не хочется. Мысли были, но именно желания — нет».


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Николай, 26 лет, бармен: «Года два назад начал делать тату. Ещё буду доделывать. (Что обозначает? — И.К.) Я настолько весёлый человек и жизнерадостный, все меня видят с позитивной стороны, но и даже в клоуне бывает злость… А почему решил набить татуировку — хотелось узнать ощущения во время самого процесса: больно, не больно... Не скажу, что было неприятно, но и приятно не было. То ли щекотно, то ли… Не могу объяснить, это надо самому пробовать. 


Окружающие реагировали поначалу так: что там на ноге, в краске замарался? А в принципе сейчас татуировка не новшество, сейчас все ходят с татуировками. Может, лет 10 назад и показывали бы пальцем, как сейчас на афроамериканцев. Сейчас уже так не реагируют. Да и не все её видят, она же не на руке. 


Я полностью ноги буду бить. Мысли есть, но пока нет финансов, так как эта штука недешёвая. В основном будут мультяшные герои из старых советских фильмов — попугай Кеша, «Ну, погоди!». Можно Тома из «Том и Джерри». То есть таких глупых и злых героев, которые в итоге оказываются дурачками». 


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Анна, 20 лет, управляющая рестораном: «Первым был лев на правой ноге. Я по знаку зодиака Лев. Ну, и лев — это сила, воля, мужество. Знак такой сильный. На левой ноге — львица. Это как мальчик и девочка, мужское начало и женское. Она ещё не доделана. На спине — космос в такой мандале. Обозначает мою веру в космос и энергию, которую мы посылаем туда и которая возвращается. Такая религия без символов.


Окружающие реагируют адекватно. Когда я работала в кофейне, мне мешала татуировка на руке. Приходилось опускать рубашку. Такие условия были у работодателя. А сейчас я работаю в «Мясорубе», и у нас там многие с татуировками, бородами… Это считается круто. Сильно я себя забивать не хочу. Идеи закончились, да и считаю, что место на моём теле тоже закончилось. Я остановилась, Полтора года уже ничего не забиваю».


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Иван, 30 лет, безработный: «Первая тату — наушники с микрофоном. Потом вот (показывает на бумбокс. — И.К.) добил. Я осознанно подошёл к этому делу, чтобы дети не задавали лишних вопросов. Потому что музыка — так или иначе отражение души каждого человека. Грустим мы или радуемся, всегда есть саундтрек к нашей жизни, сто процентов. Вот здесь ещё кусок грифа от гитары Epiphon, на которой играл Джон Леннон когда-то, и кусок винилового проигрывателя. Я вырос на виниле, с шести лет отец меня приучил к хард-року — Uriah Heep,Deep Purple и т. д. Я это всё люблю и решил отразить на куске своего тела.


Мама расстроилась, а папа поддержал, сказал: классно, здорово. На реакцию окружающих не обращал внимания: я это сделал для себя. Всего полгода ношу татуировки, пока это ни на что не влияло». 


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Регина, 20 лет, бармен: «В прошлом июле набила льва. Я прям чувствовала, что мне нужна татуировка именно льва. Не знаю зачем, но я чувствовала, что нужен именно лев. Окружающие реагировали положительно, много вопросов задавали. Родители, правда, переживали больше: зачем, давай только аккуратней, иди туда, где не занесешь инфекцию…


Чтобы помогали или помешали [татуировки] — не было такого. Работодатели нейтрально относятся ко всем этому. Охота ещё, и я знаю куда — вот здесь, на бедро. Но пока ещё не придумала рисунок и ещё нижнюю (воздушный шар на ноге. – И.К.) не добила». 


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Евгений, 27 лет, инструктор по сноуборду и гид-фрирайдер: «Первая [появилась] на животе — узор. Я тогда HIM слушал и у Вилле Вало (лидер группы. — И.К.) была подобная татуировка. Но я нарисовал свою версию. И понеслось потихоньку… Это (показывает на грудь. — И.К.) два треугольника — чёрный и белый. Это то, что меня из крайности в крайность бросает. Ну и число 6 у меня по нумерологии (сумма всех чисел в дате рождения. — И.К.) — шесть концов. И солнце как огненная символика: я Лев, огненный знак по гороскопу. 


Это Сибирь (показывает на руку. — И.К.). Наша Сибирь, психоделическая немного. Просто я полгода жил на Шри-Ланка, и когда приехал, увидел всё вот это, то подумал: надо это на себе отметить. Мы с татуировщицей вместе посидели, я ей детали накидывал, что там должно быть… А это снежинки, просто снежинки глазастые. Окружающие реагируют позитивно. Я и дальше планирую продолжать — вторую руку надо сделать. Но пока идей нет».


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Екатерина, 23 года, экономист: «Первую тату сделала в 14 лет, это была розочка на пальчике. Просто захотела миленький цветочек, вот и сделала её. А это Мэрилин Мэнсон, рок-певец. Я его фанат, поэтому решила дополнить своё тело им. Есть недоделанная тату. Она вообще у меня не женская. Там черепа с лотосами и ещё… Не буду говорить, пока не до конца додумала. Эскиз придумываю сама, в голове его делаю, а потом прихожу к мастеру, и он мне помогает — чем-то дополняет или говорит, что не надо. 


Бабулечки с дедулечками, конечно, смотрят косо, прищуривая глаза. Молодёжь могут в открытую сказать, мол, Мэрилин Мэнсон — круто, можно вас сфотать? В большинстве случаев положительные эмоции. (Как отреагировали родственники на первое тату в 14 лет? — И.К.) Сказали: отрубим палец — будем кожу сдирать. Бабушка сказала, что ещё одна татуировка, и я лишу тебя наследства. Естественно, она это не сделает, и я буду дальше их делать. У меня пять тату: две на ноге, одна на пальце и две на плечах. На плече в 14 лет сделала надпись на арабском, а вторая — в стиле Санта Муэрте, это мексиканский праздник, когда люди разукрашивают пол-лица под череп. Когда я устраивалась на одну работу, управляющая, таких консервативных взглядов, заметила [тату на пальце] и говорит: что мы будем делать? Я предложила заклеивать. Но в итоге она смирилась… Да, будет ещё больше — эскиз уже готов. Полностью рука — от плеча до кисти. Там будет два портрета моего любимого актера».


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Сергей, 28 лет, предприниматель: «Давно хотел татуировку, и мои друзья из Новокузнецка, у кого свой тату-салон, мне её сделали. Это герой из «Спанч Боба» (мультфильм «Губка Боб». — И.К.) Патрик в костюме Дэдпула. И потом эта тема пошла — герой из мультика в супергеройском костюме. Вот ещё один герой из «Спанч Боба» Планктон в образе Халка. Я не фанат этого мультика, но мне близка супергеройская тема. А тут всё просто сделано по приколу. Такой целый «рукав» будет. Только сверху будут герои русских мультиков. Например, Котёнок из «Котёнка по имени Гав», Волк из «Ну, погоди!» и герои из мультика «Жил-был пёс»… Русские [герои] могут быть и сами по себе. Нашим дополнительные костюмы супергеройские не нужны, чтобы быть крутыми. (Улыбается). 


Как реагируют? Буквально неделю назад шёл по площади Ленина, подбежал парень и говорит: «Дружище, остановись на секунду. Это Патрик в костюме Дэдпула? Как круто! Можно сфотографировать?». Но кто-то говорит, мол, чувак, ты сумасшедший — в 27 лет сделал героев мультиков на руке. Да-да, у меня всё тело расписано [наперёд] уже — я через неделю поеду бить следующего героя. Уже планы есть на все части тела, даже на шею».


«Ещё одна татуировка — лишу тебя наследства» (фото)


Александра, 19 лет, студентка: «Первую татуировку сделала в 18 лет. Это углерод. Я учусь на химической специальности. Углерод — везде, практически все химические вещества связаны с углеродом. А вторая [тату] — африканская богиня-победительница. Она удачу приносит. Кто-то бьёт себе числа на удачу… Я читала где-то и вот нашла её фотографии. И решила, что она должна быть у меня.


Старшее поколение очень скептически относится к этому, а все остальные — адекватно. Родители сказали, что это мой выбор. Я стала более уверенная с ними (с татуировками. – И.К.), они мне какое-то душевное спокойствие несут. Нет, я пока не планирую больше. В ближайший год точно. Это, наверное, зависит от моего настроения». 

Илья Калинин
Фото Густаво Зырянова

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