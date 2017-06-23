Богатые больше не платят

Цена на элитные квартиры рухнула — но апартаменты с роялями и унитазами на пульте стоят пустыми

Аналитики заметили серьёзное падение цен на аренду самых дорогих квартир в Новосибирске — за год они подешевели почти на четверть. Эксперты объясняют это тем, что в город перестали приезжать топ-менеджеры из Москвы и даже спортсмены-экспаты вынуждены экономить. При этом существующие предложения вот-вот начнут теснить новые. За что владельцы дорогих квартир просят за аренду от 100 до 185 тыс. руб. в месяц и когда в Новосибирск вернутся их арендаторы — узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Считается, что в последнюю очередь дешевеет самое доступное и самое недоступное жильё. Вероятно, дело, наконец, дошло до последнего: аналитики N1.RU в июне заметили довольно значительное снижение цен на дорогостоящую аренду. По данным специалистов портала, снять такую квартиру теперь можно в среднем на 10 % дешевле, чем год назад, а выбор стал богаче на 16 %.


При этом топ-10 самых дорогих квартир в аренду подешевел на 23,6 %: 


если в прошлом году максимальная цена аренды достигала отметки в 200 тыс. руб., то сегодня лидером по стоимости в месяц являются квартиры за 150 тыс. руб. Впрочем, уже после подсчётов аналитиков N1.RU в базе портала появилась квартира за 185 тыс. руб. в месяц.


Основные признаки элитности квартиры — местоположение и статус дома. При высоком уровне последнего цену считают оправданной. Эта 3-комнатная квартира расположена в концептуальном ЖК «Эдем» и обойдётся в 100 тыс. руб. в месяц
Основные признаки элитности квартиры — местоположение и статус дома. При высоком уровне последнего цену считают оправданной. Эта 3-комнатная квартира расположена в концептуальном ЖК «Эдем» и обойдётся в 100 тыс. руб. в месяц


За 150 тыс. руб. в месяц в Новосибирске сейчас сдают всего три квартиры — 5-комнатная и две 4-комнатных (кстати, в прошлом году большую часть топ-10 самых дорогих квартир занимали именно 5-комнатные квартиры). Впрочем, стоимость квартир в этом сегменте объясняется не столько количеством комнат, сколько площадью, отмечает владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров, как правило, она больше привычной. В числе объектов, с которыми компания работала, была, например, квартира-студия площадью 80 кв. м и стоимостью порядка 100 тыс. руб. в месяц.


Среди базовых характеристик дорогого арендного жилья Назаров называет в первую очередь сами дома, в которых такие квартиры расположены — в идеале он должен быть концептуальным, с единым социальным окружением, чаще всего в тихом центре Новосибирска: на ул. Урицкого, Революции, Коммунистической. Исключениями являются, по его словам, пожалуй, лишь несколько проектов — таких, как жилой комплекс «Эдем» или посёлок «Кедровый».


Площадь квартир в премиум-сегменте, как правило, больше привычной: площадь этих апартаментов с двумя санузлами в знаковом для Новосибирска доме «Бэтмен» на ул. Коммунистической — 160 кв. м, есть пентхаусы площадью и за 300 «квадратов»
Площадь квартир в премиум-сегменте, как правило, больше привычной: площадь этих апартаментов с двумя санузлами в знаковом для Новосибирска доме «Бэтмен» на ул. Коммунистической — 160 кв. м, есть пентхаусы площадью и за 300 «квадратов»


«У меня есть квартира на Горького — из-за местоположения, из-за дома хозяин её не хочет сдавать дешевле 100 тыс. руб., хотя по содержанию она очень лаконичная, даже спартанская, с ремонтом лет 15», — соглашается специалист агентства «Метраж» Татьяна Ошуева. 


Снимающие элитное жилье обращают внимание и на содержание: в квартире должны быть необходимая мебель, бытовая техника, кондиционер, иногда такие квартиры комплектуют даже кухонной утварью. «Для арендатора важно, чтобы это было удобно, чтобы не сломалось и осталось в рабочем состоянии, — объясняет Ошуева. — Когда люди [квартиру] эксплуатируют, они же не относятся к этому как к своему».


Самая дорогостоящая квартира в аренде на 21 июня — двухуровневая с камином и пианино в посёлке «Кедровый»: за неё просят 185 тыс. руб. в месяц. Из квартиры есть собственный выход на лужайку
Самая дорогостоящая квартира в аренде на 21 июня — двухуровневая с камином и пианино в посёлке «Кедровый»: за неё просят 185 тыс. руб. в месяц. Из квартиры есть собственный выход на лужайку


«Просят парковку, хотя если переезжают на руководящие позиции, и у них есть, условно, дежурная машина, это не нужно, — добавляет Александр Назаров. — Если это дорогое жильё, то хотят все прибамбасы по полной программе: чтобы лифт спускался на парковку, чего в Новосибирске почти нет. Часто просят единый платёж, чтобы заплатить сразу за парковку и "коммуналку". И чтобы это были белые схемы по договору».


Дополнительные фишки в вариантах тоже встречаются: например, система «умный дом» или доступ на этаж по персональной электронной карте. Вообще, в базе N1.RU формально все дорогостоящие квартиры заявленным параметрам соответствуют, хотя за некоторые, казалось бы, дороже 50 тыс. руб. в месяц не дашь. С другой стороны, узор на обоях и цвет обивки стульев из массива дуба — это уже чистой воды вкусовщина. 


Квартиру с белоснежным роялем на ул. Максима Горького, 51 сдают за 100 тыс. руб. в месяц
Квартиру с белоснежным роялем на ул. Максима Горького, 51 сдают за 100 тыс. руб. в месяц


Иногда в объявлениях встречаются занятные детали. В частности, на ул. Максима Горького, 51 в огромной, на 320 кв. м квартире за 100 тыс. руб. в месяц есть белый рояль в гостиной. В квартире за 140 тыс. руб. в месяц на ул. Романова, 39 в ванной стоит огромная ярко-красная ванна с гидромассажем. А в небольшом доме на пр. Димитрова, 3 — электронный унитаз с подогревом сиденья (если модель корреспондентом НГС.НОВОСТИ была определена верно, то им ещё и управлять можно дистанционно с пульта: например, просушить тёплым воздухом).


Основные потребители такого класса жилья — топ-менеджеры из центральных регионов, приезжающие в Новосибирск на сроки от 3 месяцев до нескольких лет.


Есть, впрочем, и местная прослойка, которой при каких-то «передвижениях» нужно снять квартиру — такие люди в дешёвое жильё не переедут, будут искать соответствующий их запросам и возможностям уровень.


Любопытно, что в объявлениях квартир, рассчитанных для аудитории с несколькими дорогими автомобилями на семью, особо отмечают пешеходную доступность всей инфраструктуры, отдельно подчёркивая метро — как в предложении этой квартиры на ул. Кирова, 44/2 за 100 тыс. руб. в месяц
Любопытно, что в объявлениях квартир, рассчитанных для аудитории с несколькими дорогими автомобилями на семью, особо отмечают пешеходную доступность всей инфраструктуры, отдельно подчёркивая метро — как в предложении этой квартиры на ул. Кирова, 44/2 за 100 тыс. руб. в месяц


В число арендаторов дорогих квартир входят и высокооплачиваемые спортсмены, хотя, призналась Татьяна Ошуева, их планка в последнее время снизилась: если, к примеру, раньше средняя стоимость аренды квартир для хоккеистов колебалась около 30–35 тыс. руб. в месяц, то сегодня снизилась до 20–25. «Мы давно ничего дорогого не сдавали: как-то в прошлом году люди всё заняли, и все сидят на месте, никто никуда не передвигается», — посетовала риэлтор.


Рост числа предложений на рынке вырос именно за счёт упавших спроса и бюджета, считает Ошуева. С ней соглашается и руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва: «В экономике сейчас стагнация, поэтому маловероятно, что в Новосибирск идёт приток высокооплачиваемых топов, — рассуждает она. — А с другой стороны, большинство компаний сейчас избегает лишних расходов».


По оценке Александра Назарова, падение средней стоимости аренды в топ-10 самых дорогих квартир почти на четверть за год — даже оптимистичные подсчёты. «Раньше минимальная цена 1-комнатной [квартиры премиум-класса] была 100 тыс. руб. за месяц, сейчас за 100 тыс. можно снять на пл. Ленина 2-, 3-комнатную квартиру», — знает он.


При этом, отмечает эксперт, позитивных тенденций на этом рынке не предвидится — скорее, наоборот, цены ещё пойдут вниз. 


В какой-то мере повлияют на рынок и новые жилые комплексы бизнес-класса, в частности, уже построенная «Жуковка», пока не вышедший на рынок «Милк Хаус», достраивающийся Montblanc. По мнению Татьяны Ошуевой, они выйдут на рынок года через полтора — сейчас квартиры в них будут тщательно «облизывать», и новое предложение будет значительно выше существующего и по уровню, и по цене.


Исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов считает, что рынок из-за нового предложения не рухнет — как и из-за уже немного потеснившего этот сегмент апарт-отеля «Жуковка». «[Они влияют на рынок] не настолько значительно, как рост и падение доходов и экономическая ситуация», — объясняет он. Когда же вырастет число потребителей для всего этого жилья, ни один из экспертов предсказать не решился.

Лиза Пичугина
Фото с сайта n1.ru

Прочтений: 428
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено