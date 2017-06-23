Богатые больше не платят

Аналитики заметили серьёзное падение цен на аренду самых дорогих квартир в Новосибирске — за год они подешевели почти на четверть. Эксперты объясняют это тем, что в город перестали приезжать топ-менеджеры из Москвы и даже спортсмены-экспаты вынуждены экономить. При этом существующие предложения вот-вот начнут теснить новые. За что владельцы дорогих квартир просят за аренду от 100 до 185 тыс. руб. в месяц и когда в Новосибирск вернутся их арендаторы — узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Считается, что в последнюю очередь дешевеет самое доступное и самое недоступное жильё. Вероятно, дело, наконец, дошло до последнего: аналитики N1.RU в июне заметили довольно значительное снижение цен на дорогостоящую аренду. По данным специалистов портала, снять такую квартиру теперь можно в среднем на 10 % дешевле, чем год назад, а выбор стал богаче на 16 %.







При этом топ-10 самых дорогих квартир в аренду подешевел на 23,6 %:





если в прошлом году максимальная цена аренды достигала отметки в 200 тыс. руб., то сегодня лидером по стоимости в месяц являются квартиры за 150 тыс. руб. Впрочем, уже после подсчётов аналитиков N1.RU в базе портала появилась квартира за 185 тыс. руб. в месяц.







Основные признаки элитности квартиры — местоположение и статус дома. При высоком уровне последнего цену считают оправданной. Эта 3-комнатная квартира расположена в концептуальном ЖК «Эдем» и обойдётся в 100 тыс. руб. в месяц





За 150 тыс. руб. в месяц в Новосибирске сейчас сдают всего три квартиры — 5-комнатная и две 4-комнатных (кстати, в прошлом году большую часть топ-10 самых дорогих квартир занимали именно 5-комнатные квартиры). Впрочем, стоимость квартир в этом сегменте объясняется не столько количеством комнат, сколько площадью, отмечает владелец компании Nazarov&Partners Александр Назаров, как правило, она больше привычной. В числе объектов, с которыми компания работала, была, например, квартира-студия площадью 80 кв. м и стоимостью порядка 100 тыс. руб. в месяц.







Среди базовых характеристик дорогого арендного жилья Назаров называет в первую очередь сами дома, в которых такие квартиры расположены — в идеале он должен быть концептуальным, с единым социальным окружением, чаще всего в тихом центре Новосибирска: на ул. Урицкого, Революции, Коммунистической. Исключениями являются, по его словам, пожалуй, лишь несколько проектов — таких, как жилой комплекс «Эдем» или посёлок «Кедровый».







Площадь квартир в премиум-сегменте, как правило, больше привычной: площадь этих апартаментов с двумя санузлами в знаковом для Новосибирска доме «Бэтмен» на ул. Коммунистической — 160 кв. м, есть пентхаусы площадью и за 300 «квадратов»





«У меня есть квартира на Горького — из-за местоположения, из-за дома хозяин её не хочет сдавать дешевле 100 тыс. руб., хотя по содержанию она очень лаконичная, даже спартанская, с ремонтом лет 15», — соглашается специалист агентства «Метраж» Татьяна Ошуева.







Снимающие элитное жилье обращают внимание и на содержание: в квартире должны быть необходимая мебель, бытовая техника, кондиционер, иногда такие квартиры комплектуют даже кухонной утварью. «Для арендатора важно, чтобы это было удобно, чтобы не сломалось и осталось в рабочем состоянии, — объясняет Ошуева. — Когда люди [квартиру] эксплуатируют, они же не относятся к этому как к своему».







Самая дорогостоящая квартира в аренде на 21 июня — двухуровневая с камином и пианино в посёлке «Кедровый»: за неё просят 185 тыс. руб. в месяц. Из квартиры есть собственный выход на лужайку





«Просят парковку, хотя если переезжают на руководящие позиции, и у них есть, условно, дежурная машина, это не нужно, — добавляет Александр Назаров. — Если это дорогое жильё, то хотят все прибамбасы по полной программе: чтобы лифт спускался на парковку, чего в Новосибирске почти нет. Часто просят единый платёж, чтобы заплатить сразу за парковку и "коммуналку". И чтобы это были белые схемы по договору».







Дополнительные фишки в вариантах тоже встречаются: например, система «умный дом» или доступ на этаж по персональной электронной карте. Вообще, в базе N1.RU формально все дорогостоящие квартиры заявленным параметрам соответствуют, хотя за некоторые, казалось бы, дороже 50 тыс. руб. в месяц не дашь. С другой стороны, узор на обоях и цвет обивки стульев из массива дуба — это уже чистой воды вкусовщина.





Квартиру с белоснежным роялем на ул. Максима Горького, 51 сдают за 100 тыс. руб. в месяц





Иногда в объявлениях встречаются занятные детали. В частности, на ул. Максима Горького, 51 в огромной, на 320 кв. м квартире за 100 тыс. руб. в месяц есть белый рояль в гостиной. В квартире за 140 тыс. руб. в месяц на ул. Романова, 39 в ванной стоит огромная ярко-красная ванна с гидромассажем. А в небольшом доме на пр. Димитрова, 3 — электронный унитаз с подогревом сиденья (если модель корреспондентом НГС.НОВОСТИ была определена верно, то им ещё и управлять можно дистанционно с пульта: например, просушить тёплым воздухом).







Основные потребители такого класса жилья — топ-менеджеры из центральных регионов, приезжающие в Новосибирск на сроки от 3 месяцев до нескольких лет.





Есть, впрочем, и местная прослойка, которой при каких-то «передвижениях» нужно снять квартиру — такие люди в дешёвое жильё не переедут, будут искать соответствующий их запросам и возможностям уровень.







Любопытно, что в объявлениях квартир, рассчитанных для аудитории с несколькими дорогими автомобилями на семью, особо отмечают пешеходную доступность всей инфраструктуры, отдельно подчёркивая метро — как в предложении этой квартиры на ул. Кирова, 44/2 за 100 тыс. руб. в месяц





В число арендаторов дорогих квартир входят и высокооплачиваемые спортсмены, хотя, призналась Татьяна Ошуева, их планка в последнее время снизилась: если, к примеру, раньше средняя стоимость аренды квартир для хоккеистов колебалась около 30–35 тыс. руб. в месяц, то сегодня снизилась до 20–25. «Мы давно ничего дорогого не сдавали: как-то в прошлом году люди всё заняли, и все сидят на месте, никто никуда не передвигается», — посетовала риэлтор.







Рост числа предложений на рынке вырос именно за счёт упавших спроса и бюджета, считает Ошуева. С ней соглашается и руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва: «В экономике сейчас стагнация, поэтому маловероятно, что в Новосибирск идёт приток высокооплачиваемых топов, — рассуждает она. — А с другой стороны, большинство компаний сейчас избегает лишних расходов».







По оценке Александра Назарова, падение средней стоимости аренды в топ-10 самых дорогих квартир почти на четверть за год — даже оптимистичные подсчёты. «Раньше минимальная цена 1-комнатной [квартиры премиум-класса] была 100 тыс. руб. за месяц, сейчас за 100 тыс. можно снять на пл. Ленина 2-, 3-комнатную квартиру», — знает он.







При этом, отмечает эксперт, позитивных тенденций на этом рынке не предвидится — скорее, наоборот, цены ещё пойдут вниз.





В какой-то мере повлияют на рынок и новые жилые комплексы бизнес-класса, в частности, уже построенная «Жуковка», пока не вышедший на рынок «Милк Хаус», достраивающийся Montblanc. По мнению Татьяны Ошуевой, они выйдут на рынок года через полтора — сейчас квартиры в них будут тщательно «облизывать», и новое предложение будет значительно выше существующего и по уровню, и по цене.







Исполнительный директор компании Rolband&Partners Александр Астахов считает, что рынок из-за нового предложения не рухнет — как и из-за уже немного потеснившего этот сегмент апарт-отеля «Жуковка». «[Они влияют на рынок] не настолько значительно, как рост и падение доходов и экономическая ситуация», — объясняет он. Когда же вырастет число потребителей для всего этого жилья, ни один из экспертов предсказать не решился.