Ревнивец с молотком

В убийстве Екатерины Борниковой признался муж — он утопил её в болоте после просьбы о разводе

Екатерина любила животных и мечтала родить ребёнка
Екатерина любила животных и мечтала родить ребёнка

28-летнюю Екатерину Борникову, которую два дня искали по всему Новосибирску полиция и волонтёры, обнаружили мёртвой в болоте неподалёку от села Верх-Тула. Место, где нужно искать тело, назвал муж Екатерины — после недолгих попыток отвести от себя подозрения он признался, что убил её из ревности, после чего утопил в болоте и инсценировал исчезновение. Теперь ему грозит 15 лет. Эксперты уверены: ревность способна толкнуть на убийство даже того, кто очень сильно влюблён в жертву — опытные следователи добавляют, что способ убийства при этом довольно жесток. Подробности гибели девушки, которая мечтала о детях и карьере кинолога — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

21 июня на Марусинском кладбище похоронили 28-летнюю Екатерину Борникову. Девушка числилась без вести пропавшей, её искали два дня полиция и волонтёры, однако финал истории оказался мрачным: по версии следствия, девушку убил муж. После чего пришёл в полицию с заявлением о том, что 17 июня подвез супругу до дома, откуда девушка должна была пойти на курсы кинологов. Пока полицейские искали следы пропавшей, её муж заметал следы.


«Через некоторое время [после исчезновения девушки] якобы пришла мужу смс в "Ватсапе": "Ухожу к другому", — сообщил НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах. —  Начали проверять — обнаружилось, что это он её убил и тело спрятал». 


Собеседник рассказал, что оперативников насторожили нестыковки в рассказе мужчины: на одном из допросов он вдруг сказал, что не подвозил Екатерину до дома, она якобы ушла из дома сама. После этого подозреваемый сам рассказал, где искать тело — в болоте, в 3,5 километрах от села Верх-Тула — и выдал новую версию. Как рассказал НГС.НОВОСТИ источник в правоохранительных органах, после этого муж заявил: девушка утонула на пляже «Бумеранг», он перепугался и в состоянии аффекта утопил тело любимой в болоте. Версию разгромили судмедэксперты — по их данным, Борникову перед смертью страшно избили. 


После этого мужчина признался в убийстве и заявил, что сделал это из ревности — Екатерина якобы хотела уйти к любовнику.


«Злоумышленник нанёс не менее семи ударов молотком в голову потерпевшей, а также не менее двух ударов в её туловище, — сообщили в пресс-службе управления СК России по НСО. — В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия». Супруг погибшей сейчас под стражей — ему грозит до 15 лет колонии по ст. 105 УК РФ (убийство).


Друзья Кати не верят, что у девушки был любовник. «Она была очень домашней девочкой, верной, — уверена подруга Екатерины Татьяна Сартакова. — Не пила, по клубам не ходила. Знаете, такая деревенская простушка, я бы сказала». Девушка рассказала, что Екатерина родом из Оби, в Новосибирске первое время жила у тёти в Юго-Западном, закончила НГПУ, устроилась на работу продавцом-консультантом в женский магазин, потом в зоомагазин. Мечтала стать кинологом — она очень любила животных. 


Друзья вспоминают, что задержанный полицией муж — второй: впервые Екатерина вышла замуж в 2010 году за парня, с которым долго жила вместе, но брак быстро развалился. «Три года назад я видела её нового мужа, — вспоминает Татьяна. — Худощавый, шебутной немного, работал продавцом в спортивном магазине одежды, мне он не понравился. 


Я ещё сказала "Катя, ну что это?", она мне тогда ещё ответила, мол, он хороший, и всё у нас будет хорошо». 


Татьяна отметила, что после второго замужества Катя очень сильно похудела — до этого она была, что называется, девушкой с формами.


На странице Екатерины в соцсетях множество фотографий с супругом, последний статус: «Ура, первая семейная победа. Идём дальше». «Она ещё детей очень сильно хотела, — вспоминает Татьяна. — Прям мечтала о детках. Но не получалось. Думаю, может, с первым мужем из-за этого разошлась? Они оба хотели детей, насчёт второго мужа — не знаю». 


Убийство Екатерины Борниковой похоже на дело 33-летней матери двоих детей Светланы Захаровой, которая тоже погибла три года назад от рук мужа. Он задушил девушку, после чего спрятал тело в подвале и целый месяц делал вид, что принимает участие в поисках. Полиции мужчина заявил, что жена пропала по дороге в «Ленту», но позже сам показал, где спрятал тело. Друзья семьи, узнав о трагедии, заявили, что женщину сгубила ревность мужа и его пыл. 


Руководитель следственного отдела по Кировскому району Андрей Филиппов рассказывает: ревность — достаточно редкий повод для убийств. «Основная часть происходит не потому, что там ревность какая-то открывается, — поясняет Филиппов. — Основной вал — это распитие алкоголя и бытовуха. На почве ревности я сейчас вспомню одно, может быть, два дела навскидку. 


Чаще это сопровождается причинением тяжких телесных, 


было, что и душили, но обычно тем, что под руку попало — тем и бьют». 


Рассуждая на тему убийств из ревности, заведующий отделением психотерапии клиники «Инсайт», врач-психотерапевт Игорь Лях подчёркивает: люди вкладывают во фразу «Я тебя люблю» совершенно разные психологические смыслы. У многих страсть связана с чувством собственничества, и это нормально, только если под маской любви не скрывается избыточная привязанность. «В этих проявлениях часть людей воспринимают любимого как часть себя, — отмечает эксперт. — Эта форма любви почти нормальна для младенчества, но не в случае отношений взрослых людей. В конечном счёте при разрыве таких отношений у зависимого человека возникает почти физическая боль. Иногда это чувство настолько мощное, что человек начинает разрушать объект своей привязанности, вплоть до насильственных действий. Ревность проявляется в своего рода жадности к другому человеку, невозможности освободить его от самого себя».


Лях подчёркивает, что человек, который любит слишком сильно, может быть опасен. 


Семейный психолог Сергей Золотарёв подтверждает: ревность как негативная эмоция, а точнее невозможность с ней справиться может толкнуть на преступление. «Уйти от такого человека безболезненно невозможно, — уверен эксперт. — Тот, кто погружён в серьёзные переживания, просто так не отпустит. Будут скандалы, конфликты... В любом случае в такой ситуации необходимо привлекать третьих лиц».

Алёна Истомина
Фото предоставлено Татьяной Сартаковой

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