Земли обетованные

12 видов Новосибирска сегодня и пять лет назад — НГС сравнил, как потрясающе изменился город

С приближением очередного дня рождения принято подводить итоги. О том, что Новосибирск превратился из деревни в мегаполис за несколько десятилетий, все уже и так давно знают. Другое дело — ближайшее прошлое. НГС.НОВОСТИ уже сравнивали виды города 10 лет назад и сегодня. Все ракурсы тогда охватить не удалось, и сегодня мы решили сократить дистанцию до 5 лет. Там, где это возможно, воспользовались кадрами с сервиса maps.google.com, сделанными точно с тех же точек в 2012 и в 2016 годах. А там, где свежей съёмки не нашлось или вид изменился за год, мы сделали свои фото. И теперь предлагаем воочию убедиться, как сильно поменялся наш город за последние несколько лет.





Пожалуй, самые разительные перемены произошли за последние несколько лет с улицей Ипподромской. Даже коренной новосибирец, попав сюда после пятилетнего отсутствия, может сначала решить, что заблудился. Сколько ни пытались местные экологические активисты защищать бывший здесь хлипкий скверик, но бороться с такими колоссами им оказалось не под силу. Две из трёх монументальных башен уже возведены, а третья строится. Ещё немного — и эта часть Ипподромской превратится в маленький новосибирский Манхэттен.

Изменилась Ипподромская и в перспективе, если посмотреть на неё в сторону реки. Активное строительство там идёт уже лет десять, но по-настоящему его плоды стали видны именно сейчас.





Другой эпицентр изменений — улица Военная. Вот так разительно преобразилась перспектива на тихой улочке Сакко и Ванцетти.









А так эти жилые комплексы выглядят со стороны самой Военной, которая до сих пор застроена в этом месте преимущественно частными одно- или двухэтажными домами.









Улица Максима Горького: на месте складов появился жилой комплекс «Монблан» — нечастый, к сожалению, пример высотного строительства, за которое не будет стыдно перед потомками.









Исчезают последние остатки старого, деревянного города и с улицы Семьи Шамшиных. Уже сегодня это место назвать «тихим центром» можно только в насмешку.









Совсем потерялся среди окруживших его многоэтажек бывший кинотеатр «Металлист» на ул. Римского-Корсакова. Слева, кстати, ещё осталось место для скромной 20-этажки — и куда только застройщики смотрят...









Довольно сюрреалистично сегодня выглядит улица Чулымская (в районе бывшей Лесоперевалки). Совсем недавно это была самая натуральная деревня. Деревня осталась, но теперь прямо посреди неё в небо выстрелили высотки жилых комплексов «Ясный берег» и «Венеция».









С другой стороны от Димитровского моста, на улице Моторной, точно так же посреди частного сектора приземлился похожий на НЛО аквапарк.









Улица Аникина ещё совсем недавно была тихой и заросшей тополями. Теперь здесь вовсю развернулись девелоперы — уже построенные высотки видно даже с правого берега.









Район педуниверситета вроде бы и так был довольно плотно застроен. Но и здесь нашлось место для новых жилых комплексов.









Вдоль улицы Петухова, которая в этом месте превращается фактически в просёлок, вырос целый маленький город. Пожалуй, это самое масштабное превращение пустыря в жилмассив в нашей подборке.









Впрочем, чтобы изменить что-то до неузнаваемости, вовсе не обязательно что-то сносить и строить заново. Унылое советское здание на Серебренниковской, 31 превратилось в типично европейский универмаг Lukse.