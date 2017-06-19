«Победа»: перезагрузка

НГС сравнил новые и архивные снимки одного из самых старых и популярных кинотеатров Новосибирска

Недавно 90-летний юбилей отметил один из знаковых и популярных кинотеатров Новосибирска. В разные годы он назывался кинозалом «ПролетКино» в составе Дворца труда, а также «Октябрём», и только спустя четверть века своего существования получил своё нынешнее название — «Победа». За девять десятилетий здание кинотеатра пережило несколько серьёзных реконструкций и теперь стало уникальной достопримечательностью сибирской столицы. НГС.НОВОСТИ предлагают посмотреть, как изменился интерьер кинотеатра с 1950-х годов.

Фасад кинотеатра

Как пояснили в «Победе», кинотеатр построили и открыли в 1926 году на ул. Ленина, 7. На момент открытия он считался самым большим в Новосибирске — в нём было 800 мест. Спустя 10 лет здание реконструировали и переименовали в кинотеатр «Октябрь», как и ряд других кинотеатров в десятках городов страны в то время. Первый фильм, который показали зрителям, был боевик-драма «Мусульманка».







Вестибюль кинотеатра

В военные годы кинозал и помещения «Победы» переоборудовали в цех завода им. Коминтерна, который эвакуировали из Ленинграда, — здесь производили патроны.







Фойе кинотеатра

В 1950-е здание начали реконструировать: внутри появилось фойе с эстрадой, буфет и кассовый зал, а снаружи — фасад с колоннами и арками и аванплощадь перед зданием, сохранившаяся до сих пор. В 1952 году кинотеатр вновь открыли и назвали его «Победой». Архивные снимки сделаны как раз после этого открытия.







Лестница в фойе

Поход в «Победу» для горожан того времени был большим культурным событием. Как говорится на Новосибирском краеведческом портале, зрители приходили задолго до начала фильма, перед сеансами внутри играл джаз, в буфете торговали пивом и лимонадом. Позднее здесь крутили новые советские и европейские фильмы и проводили просветительские лекции. В 1959 году возвели пристройку к зданию — так в «Победе» появился второй зал на 960 мест.





Кинозал «Победы»

К 1990-м годам здание заметно обветшало: прокат отечественных фильмов сошёл на нет, некоторые помещения кинотеатра пришлось сдавать в аренду. За кинотеатр взялись только в 2002 году — тогда архитекторы из Италии, Финляндии, Эстонии и Америки начали комплексную реконструкцию.







Фойе кинотеатра

Глобальная реконструкция кинотеатра завершилась в 2006 году. Строители обновили несущую конструкцию крыши, укрепили фундамент, стены и перекрытия. Количество кинозалов увеличили до семи и оборудовали их новыми системами звука и шумоизоляции. Стоимость реконструкции достигла 10 млн долл.







Фойе кинотеатра

Сегодня в кинотеатре более 1100 мест. В среднем за год кино в «Победе» смотрят порядка полумиллиона человек. Кинотеатр получил статус памятника архитектуры и считается одним из лучших в стране.







Фойе кинотеатра

Ранее НГС.НОВОСТИ сравнили снимки города с высоты с разницей в несколько лет.

