Тарифам и зарплатам приказано расти

Власти дали прогнозы по ценам и зарплатам на 3 года — эксперты рассказали, чего ждать новосибирцам

В правительстве Новосибирской области представили и одобрили основные параметры прогноза социально-экономического развития региона на 2018, 2019 и 2020 годы. Прогнозы получились достаточно оптимистичными: новосибирцам пророчат рост зарплат, инвестиций и скромный рост цен в магазинах и платы за «коммуналку». Однако экономисты радоваться не спешат. Они рассказали НГС.НОВОСТИ о том, что происходит с российской и новосибирской экономикой сейчас и чего ждать в ближайшие 3 года на самом деле.

Заседание по прогнозам социально-экономического развития НСО прошло в правительстве 5 июня. Губернатору Владимиру Городецкому их представила министр экономразвития региона Ольга Молчанова. По её словам, в приоритете властей на ближайшие 3 года — реиндустриализация экономики, укрепление конкурентных позиций региона, привлечение инвестиций, демографическое развитие и некоторые другие параметры. Один из самых важных пунктов — это уровень среднемесячной зарплаты. По прогнозам министра, к 2020 году она увеличится на 10 тыс. руб. и достигнет 40 тыс. руб.





«На предстоящие годы закладывается рост фонда заработной платы — чем выше будет темп роста заработной платы, тем больше будет объём и темпы роста в розничной торговле, сфере услуг, строительстве.





Уровень инфляции в ближайшие 3 года ежегодно предполагается на уровне 4 % и ниже. Это будет способствовать тому, что при росте средней заработной платы будет происходить увеличение реальных доходов населения», — подчеркнула в своём докладе министр.







Позитивных тенденций власти ждут и в динамике валового регионального продукта — по их прогнозам, он увеличится с 1055,9 млрд руб. в 2016 году до 1384,8 млрд руб. в 2020 году. А объём инвестиций в основной капитал — со 143,5 млрд руб. до 197,2 млрд руб. На фоне позитивных общеэкономических показателей индекс потребительских цен и размер платы за «коммуналку» немного подрастут — планируется, что в течение ближайших 3 лет они ежегодно будут расти на 3–4 %. Такая динамика выглядит довольно скромно: в конце прошлого года губернатор Владимир Городецкий постановил поднять стоимость коммунальных услуг с 1 июля 2017 года сразу на 15 %. Однако позже это решение отменили — рост тарифов уложится в 4 %.









Тем не менее новосибирские экономисты уверены, что прогнозы властей выглядят чересчур оптимистично. Как объяснил НГС.НОВОСТИ ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин, если новосибирцы смогли благополучно пережить кризис, то пережить период стагнации им будет уже сложнее.







«Кризис мы давно прошли, а вот роста не получается. Самая большая проблема в российской экономике — это неопределённость с экономической политикой правительства. Пройдут выборы, и, скорее всего, будут либо повышать налоги, либо начнут налоговое администрирование. Споры вокруг программы развития, которые идут, тоже [неопределённы]. Все ждут следующего года, чтобы что-то понять. <...>





В Новосибирской области ситуация несколько лучше, чем в стране все эти годы. Потому что у нас "оборонка" и перерабатывающая промышленность более развита, чем у других.





Это позволило нам и в прошлом году иметь положительный рост, по крайней мере в промышленности. Что нас тянет вниз? Это доходы населения, прежде всего, и у нас высокая доля бюджетников. С моей точки зрения, кризис нас коснулся меньше, но выходить из него мы будем, скорее всего, дольше», — пояснил экономист.





По его словам, прогнозы областного минэкономразвития ведут к тому, чтобы к 2020 году выйти на предкризисный пик — на уровень 2013 года. В то же время в 2013 году российская экономика была ненамного лучше уровня 2008 года.





«Фактически в 2020 году мы окажемся по основным макроэкономическим параметрам в году 2007–2008-м», — резюмировал он.





Владимир Клисторин отметил, что новосибирцам стоит ждать умеренного роста цен в магазинах и иллюзорного роста зарплат — по словам экономиста, они выйдут на предкризисный уровень, хоть и в целом останутся довольно низкими на фоне страны.







Не уверены в светлом будущем новосибирской экономики и столичные эксперты. По мнению профессора кафедры прикладной макроэкономики московского НИУ «Высшая школа экономики» Игоря Николаева, прогнозы новосибирского минэкономразвития «неоправданно оптимистичны».





«В общем-то, есть о чём беспокоиться. У нас пенсии реальные фактически не будут расти — это самое примечательное. Они даже будут несколько снижаться. <...> Получается, что темпы экономики расти будут, а пенсии и реальные доходы — не будут.





С таким прогнозом согласиться трудно, потому что, спрашивается, а зачем тогда экономический рост, если это не выражается в повышении жизненного уровня людей?





<…> Экономический рост за счёт людей, за счёт пенсионеров — он не нужен. А так, конечно, те прогнозы, которые у нас закладываются начиная с этого года, что у нас экономический рост будет и 2 %, о чём говорит министр экономического развития, — это всё излишне оптимистично, когда не решены основные структурные проблемы: сырьевая зависимость, большая доля малых предприятий, бюджетные перекосы, проблемы конкуренции и т.д.», — уверен Игорь Николаев.





По прогнозам московского экономиста, санкции и контрсанкции ещё продолжатся, цены на нефть будут относительно низкими, и этот период, по его словам, продлится неопределённо долго: «Какого-то глубокого кризиса не будет, но это будет развитие без развития, стагнация. На мой взгляд, это всё-таки плохо, даже хуже по сравнению с кризисом. Потому что





кризисы — они приходят и уходят, и после этого начинается подъём, а когда попадаешь в такую полосу неопределённости, болтание около ноля, то перспектив нет».





Игорь Николаев считает, что решение для восстановления новосибирской экономики — в науке. По его словам, не административные рычаги, а конкуренция стимулирует развитие экономики — и наиболее реально вернуться к её росту в Новосибирске как центре науки, сделав инновационные технологии востребованными.





Добавим, правительство одобрило основные параметры прогноза социально-экономического развития региона. По словам Владимира Городецкого, в ближайшие годы акцент необходимо сделать на эффективности показателей реализации флагманских проектов, а также на активизации привлечения инвестиций в строительство.