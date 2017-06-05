Хилокский переехал в центр

В двухэтажном здании бывшего «Домоцентра» готовят к открытию огромный продуктовый рынок «Агропарк». Его владельцы обещают покупателям самые свежие и дешевые фрукты-овощи и продукцию местных фермеров, а продавцам — возможность торговать оптом. Совет директоров компании возглавляет бывший зампрокурора Новосибирской области, а в числе сотрудников «Агропарка» — сын мэра Богдан Локоть. Где и когда откроется «Агропарк», какие цены ждут покупателей и сможет ли новый рынок конкурировать с Хилокским — в материале НГС.НОВОСТИ.

Открытие нового продуктового рынка, которому дали название «Агропарк», было запланировано на 30 мая, однако его перенесли «по техническим причинам». Рынок находится на территории бывшего здания магазина строительных материалов Forma на проезде Энергетиков, 17. Пока его площади почти пусты — торговцы, которых руководство рынка называет «резидентами» (всё-таки агроПАРК), лишь понемногу начинают завозить оборудование и выставлять продукцию.







«Агропарк» откроется в здании бывшего строительного магазина Forma





Летом прошлого года холдинговая компания «Домоцентр» решила закрыть входящий в её структуру гипермаркет Forma из-за резкого падения покупательского спроса. На его месте владельцы планировали создать крупный мультимодальный центр, который будет заниматься хранением и оптово-розничной торговлей продуктами питания.





Инвестиции в проект составили около 800 млн руб., сообщало в марте издание «КоммерсантЪ».







По данным системы «СПАРК», сейчас по адресу проезд Энергетиков, 17 зарегистрированы несколько компаний: ООО «Агропарк» (принадлежит ООО «Ковровый двор», одним из владельцев которого был основатель «Домоцентра» Тимофей Кулигин), ООО «Агропарк-НСК», «Агропарк-БРН».







Продавцы начинают завозить оборудование в «Агропарк»





Руководителем всех компаний числится Леонид Сергеев. Председатель совета директоров «Агропарка» — бывший заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Воронов, сообщается на сайте компании. Как стало известно НГС.НОВОСТИ, одним из сотрудников компании является сын мэра Богдан Локоть. В разговоре с корреспондентом он, однако, заявил, что не входит в состав совета директоров. «Я консультант, иногда туда захожу поговорить с людьми», — пояснил Богдан Локоть.







В разделе «Наши партнёры» на сайте «Агропарка» указано, что «мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал поддержку оптового продовольственного центра Агропарк "НОВОСИБИРСК", отметив его важность для обеспечения безопасности города». На адресованный мэру вопрос НГС.НОВОСТИ о лоббизме интересов семьи и возможном конфликте интересов власти и бизнеса его пресс-секретарь Артём Роговский ответил, что «мэр оказывает поддержку всем инвестиционным проектам, расположенным на территории города».





Новый продуктовый рынок планируют открыть в ближайшее время





Как рассказал коммерческий директор «Агропарка» Александр Кузин, общая территория центра — 18 тыс. кв. м, под торговые площади будут использовать около 12 тыс. кв. м. На сегодняшний день руководство заключило «больше ста» договоров аренды с будущими продавцами, которые ждут поставок оборудования и готовятся заезжать в здание. «Формат у них у всех разный. Кому-то, учитывая ассортимент, нужно 6 кв. м, а кто-то берёт 50–70 и больше. В первую очередь всё зависит от ассортиментной линейки», — объяснил Кузин.







На первом этаже «Агропарка» будут торговать фруктами и овощами, на втором — мясом, рыбой, молочными продуктами, продовольственными товарами





По его словам, на первом этаже здания будут торговать только фруктами и овощами, как в розницу, так и мелким оптом. На втором поставят прилавки для мяса, рыбы, молочной продукции, продовольственных товаров. Производители — как местные фермеры, так и крупные компании из Новосибирской области и из соседних регионов. Базовая ставка аренды — 2 тыс. руб. за 1 кв. м на первом этаже и 1500 — на втором. При этом, как отметил Кузин, есть «повышающий коэффициент в зависимости от месторасположения». На втором этаже здания сделают фуд-корт с блюдами в основном национальной кухни — как для продавцов, так и для покупателей.







Цены на продукты, как обещает сайт «Агропарка» (правда, без конкретики), будут низкими. Однако как случится на самом деле, руководство не знает, но при этом конкуренции с Хилокским рынком не боится. «Мы предоставляем условия немного иные, чем на Хилокском рынке, более цивилизованные. Торговля в зале, в чистоте и порядке. Планируется размещение Санэпидемнадзора, лаборатории по анализу овощей-фруктов-мяса и всей продукции, которая будет здесь реализовываться», — рассказал о преимуществах нового рынка генеральный директор «Агропарка» Сергей Леонидов.





«Главное — концепция. Именно дать возможность производителям торговать и устанавливать свою цену. А не чтобы "Лента", или "Гигант", или другая торговая сеть устанавливала цены. Вот он пришёл, продал, деньги забрал. Отдаёт товар и ждёт три месяца. За полку заплати, за это заплати. А покупатель уже проголосует».





На втором этаже здания будут продавать мясо, рыбу, молочные продукты, продовольственные товары





По наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, несколько продавцов фруктами уже раскинули свои палатки перед входом в здание. Однако цены там не сильно отличаются от тех, что в обычных киосках. Например, помидоры стоят от 100 до 150 руб., черешня — 200 руб. за 1 кг. Несмотря на то что «Агропарк» ещё не работает, покупатели уже есть, правда, по словам продавцов, «приходят из "Ленты", иначе кто бы сюда приехал».







Близость к крупным торговым центрам не смущает руководителей нового рынка. «"Лента", "Гигант" плюс мы. По сути дела, этот большой пятачок, наоборот, становится более привлекательным», — считает Кузин. В свою очередь, Сергей Леонидов отметил, что в гипермаркетах покупатель не найдёт такого разнообразия мяса от фермеров, так как они туда просто не зайдут.







По мнению одного из бывших учредителей ТЦ «Хилокский», депутата Законодательного собрания Алексея Александрова, концепция «Агропарка» вызывает вопрос, так как в этом бизнесе, прежде чем открыться, нужно разработать логистику продаж. «Просто открыть сейчас торговый центр и сдать в аренду — цена по-всякому будет выше оптовой, — объяснил Александров. — Они рекламируют себя как оптово-продовольственный рынок. Вы понимаете, что такое опт? Туда надо машины как-то вести, подъезды там никакие. Город пустит, нет? Эти все вопросы просто похожи на какой-то волюнтаризм».







В планах компании организовать торговлю с фур на территории комплекса





Ориентировочно открытие «Агропарка» состоится в середине июня, уточнили в компании. Кроме точек продаж, по словам руководства, на втором этаже здания будут так называемые торговые дома представителей стран ближнего зарубежья, где они будут вести переговоры. При этом в планах компании организовать торговлю с фур на территории комплекса. «А также создание кросс-докинга, туда планируется поставить те же рефы. Это тяжелый длительный процесс, по сути, это вторая очередь проекта. Третья предполагает развитие отдельного складского комплекса», — подытожил Александр Кузин.

