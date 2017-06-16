Махнём в Голопупово

Сибирское лето беспощадно. Те немногие счастливцы, которые успевают за зиму накопить денег, уезжают в отпуск из Новосибирска куда подальше. Остальным горожанам без дачи остается неделями потеть (или мерзнуть — такое тоже бывает) в бетонном городе и время от времени, в ожидании зимы, наслаждаться вылазками на берег Оби, Ини или к Обскому морю. Редакция НГС.НОВОСТИ решила изучить, какие знаковые места есть на территории области, и обнаружила, что на малой родине можно отдохнуть даже дешёво и с пользой. Новый цикл о достопримечательностях НСО НГС.НОВОСТИ начинают со второго по величине села региона — Венгерово.

Венгерово — второе по величине село Новосибирской области. Судя по переписи, в 2012 году здесь жило около 7 тыс. человек (больше — только в Криводановке под Новосибирском, где проживает 10 тыс. человек). Венгеровцы рассказывают, что их село притягивает людей из других деревень, как Москва притягивает людей из провинции. Отсюда открываются красивейшие виды на реки Омь и Тартас, природа благоухает, а центр села манит иллюминацией и асфальтовыми дорожками, говорят они. Археологи едут сюда за разгадками древних тайн, а верующие — за успокоением души.





Венгерово с высоты Спасского храма. В 1936 году храм закрыли, после переделали под склад, а затем под спортклуб





Добраться до Венгерово будет проще не новосибирцу, а омичу — жителей этого сибирского города отделяет от села всего четыре часа езды на машине (285 км). Новосибирцу придётся проделать куда более долгий путь на запад — 463 км через Коченёво, Чулым, Каргат, Барабинск и Чаны. Местные говорят, что дорога из Новосибирска до Чанов хорошая, но последние 50 км после поворота на Венгерово придётся лавировать между ямами.





Жемчужина Венгерово — «купеческий центр»: здания, принадлежавшие купцам, построенные в 60-х – начале 70-х годов XIX века





Венгерово — село с историей. Осваивать эту землю начали ещё древние — об этом точно знают археологи, которые каждый год работают в Венгеровском районе. Уже позже здесь поселились ямщики, которые должны были обеспечивать перевозку корреспонденции по Великому сибирскому тракту, — это было в 1753 году. Венгерово основали как зимовье без названия, в котором поселились 5 семей, через 3 года их было уже 20.







«Место очень красивое, находится на равнине, никаких болот — речки очень красивые, Тартас и Омь. Здесь раньше проходил Московский тракт, и даже Ленина везли в ссылку через наше село», — рассказывает венгеровец Николай Грошевой.





Вечернее Венгерово зимой





На сайте правительства НСО изложена курьёзная этимология первого названия Венгерово — Голопупово. По легенде, пишут авторы текста, как-то раз царские чиновники заехали в село, чтобы провести перепись населения, и встретили там несколько голых детей. На недоумённый вопрос чиновников сельчане ответили: «Лён не сеем, а мануфактурные фабрики далеко, да и живем бедно, вот и приходится бегать с голыми пупами». Остроумные гости села, согласно истории, не задумываясь так и нарекли населённый пункт — Голопупово.







В доме купца Шипицына сейчас находится дом детского творчества





Через век в Голопупово освятили храм Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, такие в народе называли Спасскими. Событие не могло не остаться в истории, и спустя 100 лет Голопупово переименовали в Спасское. К началу XX века в Спасском были 2 маслозавода, 3 кирпичных завода, кожевенный, верёвочный и гончарный заводы, а также 5 кузниц и 2 водяных мельницы. Село процветало — в Спасском работали мануфактурные и молочные лавки, хлебозапасный магазин и кредитное товарищество. Тогда же в нём появились первые подпольные революционеры.







Памятник Михаилу Венгерову, поставленный односельчанами





В 1918 году солдат царской армии, вернувшийся с Первой мировой войны, Михаил Венгеров возглавил партизанский отряд из 800 человек. Во время сражения с войсками Колчака он попал в плен. Венгерова привезли в родное село и 26 июня расстреляли на берегу Тартаса на глазах у жителей Спасского. В 1933 году село переименовали в честь расстрелянного комиссара, могила которого сегодня стала одной из главных достопримечательностей села. Она находится на его центральной площади.







Вид на зимнее Венгерово





Сегодня в Венгерово 43 улицы, среди них названные в честь Чкалова, Лермонтова, Чапаева, Пушкина, Герцена и, конечно же, Ленина. Ещё одной главной достопримечательностью венгеровцы считают восстановленный храм, который когда-то дал название Спасское всему посёлку, а в советские времена был перестроен под спортшколу. Здание возвращено общине в 1992 году.







Магазин посуды в бывшем купеческом доме





Сегодня село не пустует, рассказывает Грошевой, сюда часто приезжают люди из мелких деревень, находящихся неподалёку. Но часть населения село уже потеряло, считает он: «Раньше нас славил Венгеровский масляный завод, его в начале 2000-х закрыли, это было очень крупное производство, наше масло даже за границу возили». Уволенные были вынуждены уезжать на заработки либо «в город», либо на север, рассказывает Николай: «Сейчас это здание используется для хранения молочных продуктов».







В Венгеровском районе каждый год трудятся археологи. По словам местных, они живут в полевых условиях у раскопок, но часто приезжают в село





По сравнению с детством Николая, когда он приходил в школу «по уши в грязи», село сегодня облагородилось, считает венгеровец. В центре появилась тротуарная плитка и подсветка, а там, где раньше были реки грязи, появился асфальт. На этих дорожках молодёжь в основном и проводит свои вечера — ходить им некуда, так что группки просто гуляют по селу либо ходят на дискотеку в местный ДК. Из школьных друзей Николая в селе осталось только 2 человека, рассказывает он: «Дома пока не заколачивают, но специалистов в селе нет, едут в город (в Новосибирск. — Н.Г.) — работать на Чкаловском заводе или где-нибудь ещё».







Венгеровская центральная районная больница сегодня — не только лечебное учреждение района, но прекрасное место для фотосессий, говорят местные жители. Здесь есть цветники, зоны отдыха со скульптурами и фонтан





В социальных сетях венгеровцы ведут неспешные обсуждения: кто-то пытается продать поросят, кобылу, козлят, свадебное платье, газовые баллоны или ворота, а кто-то не может найти сбежавшего быка. В сообществе «Подслушано. Венгерово» дела идут куда интереснее — часто там говорят о любви. «Можно задать такой вопрос, кто вам дороже, кроме родителей, — друзья или девушка?» — спрашивает пользователей аноним, прикрепив к посту голосование. С заметным отрывом, по мнению венгеровцев, лидируют друзья.







Фонтан на территории больничного комплекса Венгерово





НГС.НОВОСТИ обратились в редакцию «Венгеровской газеты» с просьбой рассказать о местном жизненном укладе. К удивлению корреспондента, сотрудники редакции опубликовали послание НГС всё в том же сообществе «Подслушано». Среди 70 комментариев нашёлся лишь один, который прямо отвечал на поставленные вопросы, в остальном сельчане пытались разобраться с надоевшей многим проблемой скота на улицах.







Районный краеведческий музей им. П.М. Пономаренко — дом купца Кочугова





Всё же нашёлся один житель села, который рассказал в комментариях о жизни Венгерово. «Самое любимое место для меня — это сосновый бор за Моисеевым болотом. Нигде не ощущаю такого чувства радости, как там. Сладкий хвойный аромат. Красивые маслята, сладкая земляника. Но, к сожалению, понемногу те места стали превращаться в свалку», — пишет Татьяна Никифорова. По её словам, всю зиму снег свозили со всех улиц на бывший живописный луг — теперь там грязь.







Археологи в Венгеровском районе





Работу в селе найти можно, уверена Татьяна: «Тем же пастухом, но мало желающих». По её словам, в селе появились сетевые магазины, детские кафе, кофейни, спорткомплекс. «Ещё совсем недавно было в дикость заказать на дом еду, а теперь возможность есть заказать и суши, и пиццу. А сколько косметических процедур можно сделать, не уезжая в город? В общем и люди разные у нас, и плюсов и минусов хватает, и место для досуга найти можно. Главное — с какого ракурса посмотреть», — заключает Татьяна.







Уехать в Венгерово можно с новосибирского автовокзала ежедневно в 13:40. Также бывают дополнительные маршруты по вечерам, о которых автовокзал заранее сообщает на сайте.