«Куплю родителям дом на Мальдивах»

30 мая «Столото» объявило победителя суперприза в 300 млн руб. — им оказался житель Новосибирска. Победу ему принес лотерейный билет, купленный всего за 100 руб. Пока организаторы лотереи разыскивают счастливчика, НГС.НОВОСТИ решили спросить новосибирцев о том, на что бы они потратили эти деньги. Заветные мечты и идеи простых жителей Новосибирска — в нашем фоторепортаже.

Новосибирцы далеко не в первый раз становятся победителями всевозможных крупных лотерей и розыгрышей. Так, за последние 2 года только в «Столото» обладателями крупных выигрышей стали 64 жителя области. Одним из последних оказался неизвестный житель Новосибирска — он выиграл более 10 млн руб. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ пообщались на улицах Новосибирска с горожанами, предложив им пофантазировать — на что бы они потратили такой огромный выигрыш и во что инвестировали бы оставшиеся после покупки домов, машин и путешествий деньги.









Никита, учится на 4-м курсе НГТУ: «Я бы, наверное, купил бы какой-нибудь участочек в сосновом бору, машинку дорогую — мне было бы достаточно "Лэнд Крузера". А зачем тратить больше? Может быть, приобрёл бы какие-нибудь активы, чтобы всю оставшуюся жизнь не работать и жить на проценты. (Смеётся.) Можно было бы оставить 50 млн на жизнь, съездить отдохнуть куда-нибудь: в Америку, в Таиланд, в Турцию. Можно было бы даже весь мир объездить. Я бы всё-таки доучился, наверное, закончил бы магистратуру и жил бы на активы, можно было бы и не работать, пусть этот диплом валяется. Торговать на бирже можно, чтобы приумножать эти 300 млн. <…> В акциях и розыгрышах мне как-то не везёт. Утром как-то яичницу готовил, разбил 6 яиц, и в каждом было по 2 желтка, а вот с билетами как-то не везёт».











Денис, Таня и Даша, учатся в СибГУТИ: «Это несложный вопрос: половину — [на благотворительность] детям, половину — в бизнес, в сетевой маркетинг инвестиции», — отчеканила Даша. «На себя, на семью. <…> Конечно, какие-то инвестиции, что-то на нынешнее благоустройство, путешествия. Учёбу бы не бросил, осталось-то чуть-чуть совсем. 300 млн — это довольно большая сумма, даже если и рублей. (Смеётся.) Когда вот сам заработал — другое отношение будет, а когда деньги получаешь просто так, то и тратишь на всякую фигню», — заметил Денис.











Евгения, 38 лет, домохозяйка: «На что бы я потратила? Поехала бы в кругосветное путешествие с мужем, с ребёнком. Мне нравится Греция, Европа, заехали бы в Таиланд, в Австралию и Новую Зеландию. Ещё купила бы дом, бизнес бы какой-нибудь купила бы. Может быть, и переехала, поближе к центру [России] куда-нибудь — у меня там родители. [Раньше] я выигрывала небольшие призы. Как-то на 8 Марта выиграла миксер, правда, давненько уже это было».









Алексей, 37 лет, временно без работы: «Половину бы отдал нуждающимся на одежду, на игрушки для детдома. Остальное на ремонт квартиры, машину бы поменял — я бы или "Ниву" хорошую взял, или "УАЗ Патриот", думаю. Переехать? Я недавно только из Петербурга приехал, 5 лет там прожил. Там съёмная квартира, надо трудиться, работать, у меня ещё и дети, получается, [остаётся денег] только на проезд и на еду. Там зарплата была 40–45 [тыс.]. Возможно, дело бы какое-нибудь открыл, там игрушки для детей, в общем, бизнес с пользой для общества».











Людмила Степановна, 61 год, на пенсии и внучка Маша: «В детдома бы отдали, оставили бы себе 5 млн. [На них] ипотеку бы погасили, съездили бы в отпуск. В Австралию бы поехали, в Сидней. "В Сингапур!" — вот подсказывает Маша. Больше у нас не хватит. Переехать? Да нет, нас здесь всё устраивает, кроме ипотеки. Не было бы ипотеки — всё было бы шикарно. (Смеётся.) Мы недавно брали лотерею РЖД, квартирную. Но не выиграли. Даже в тираж не вошли. Лотерейки не покупаем, это исключение было, потому что не верится больше».











Алёна, 24 года, учится в консерватории на 1-м курсе: «С крупными суммами всегда очень тяжело. Наверное, я бы их сначала куда-нибудь вложила, как в банк. Наверное, купила бы недвижимость за рубежом, в Вене или Италии. Я занимаюсь вокалом, вложила бы в карьеру, на всякие конкурсы. Помогла бы родителям, купила бы им квартиру и дачу, и за границей, и здесь. И себе бы здесь дом купила, можно ещё в Санкт-Петербурге, в его окрестностях. В благотворительность, наверное, тоже бы вложила, половину бы туда, потому что человеку на самом деле не очень много надо. (Смеётся.) Скорее всего бы так. Учёбу бы не бросила, она не зависит от денег».









Кристина, 21 год, работает оператором в сервисном центре: «На благотворительность бы отдала, половину бы точно. Остальное? На жильё в Новосибирске. В центре, раз деньги есть. "Квадратов" 150 точно. Работу бы не бросила, конечно. Путешествие ещё, может, какое-нибудь, в Бразилию».











Алёна и Василий, 20 и 23 года, она учится, а он работает: «Я бы на отпуск потратила, родителям бы дала. На благотворительность можно было бы, ну или на квартиру здесь, в Новосибирске, купили бы в центре. Машину какую-нибудь, "Тойоту Прадо", например. Можно было бы и в кругосветку съездить. Я сколько покупал — ни разу не выиграл, вообще ничего. Мама часто покупает, на сдачу в Сбербанке дают. Пока я не выиграю, я не поверю [в лотерею]».











Ксения, 23 года, работает в сфере обслуживания: «Да, наверное, недвижимость бы купила или бизнес открыла. Квартиру в России, только там, где тепло, в Сочи например. Комнаты 3 точно должно быть. Путешествие бы ещё: сначала куда-нибудь в Европу, в старые города, в Прагу. Но [деньги] надо не только тратить, надо их вложить. Бросить работу? Если у меня будет бизнес, который будет прибыль приносить, то почему бы и нет. Сказала бы начальнику: "Я ухожу, и всё!". (Смеётся.) В лотереи не очень верю».









Алина, 18 лет, выпускница школы: «Я бы купила квартиру в Москве, машину в Москве (я патриот) и открыла своё ИП, свой бизнес, возможно, ещё своё кафе. У меня бы ещё осталось, я бы маме с папой купила ещё дом на Мальдивах, чтобы им хорошо было. Сеть бы свою, бизнес. Я хочу образование хорошее. Тренера бы наняла в качалку или свою качалку открыла. (Смеётся.) Всё, у меня деньги закончились».









Алина, 18 лет, выпускница школы: «Я бы не в Москве купила, там очень много людей. У меня то же самое [что и у Алины]. Тоже бы бизнес, только квартиру бы здесь и за границей: мне нравится Норвегия, мне нравится Португалия. Остальное — на бизнес. Может, ресторанное дело или салон красоты свой. В МГУ бы пошла учиться. <…> Я никогда не выигрывала [в лотереях], только, знаете, когда стираешь монеткой [защитный слой на билете], и там рублей 40, может, было». (Смеётся.)