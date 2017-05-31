«Площадь Ленина изменится до неузнаваемости»

Власти рассказали о концепции празднования Дня города — 124-ю годовщину Новосибирск отметит в последние выходные июня. Символом праздника в этом году стали разноцветные круги, которые назвали «диском, записывающим историю города». Площадь Ленина пообещали изменить «до неузнаваемости» — здесь появятся зелёные островки, рядом будет улица национальных кухонь и заработают площадки для зрелищных видов спорта. Подробности программы праздника — в материале НГС.НОВОСТИ.

30 мая исполняющий обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Владимир Державец представил концепцию празднования Дня города. В этом году Новосибирску исполняется 124 года, празднование будет проходить 24-25 июня.





Основные мероприятия для горожан запланированы на воскресенье. Девизом Дня города в этом году стала фраза «Стремиться!». «Стремиться сделать город удобным для жителей», — расшифровал странный призыв Державец.







Символикой праздника в этом году сделали разноцветные «центрические» круги как символ бесконечного развития, обновления и устремления, «своего рода диск, записывающий историю города». Цветовая гамма колец напоминает символику прошлого года — анонсы празднования 123-летия Новосибирска иллюстрировали тезис «Новосибирск — город, рожденный быть впереди».







В этом году акцент сделали на экологии — 2017 год объявлен президентом РФ Годом экологии, пояснил Державец: «То есть все основные площадки будут посвящены экологии в различных её проявлениях. Экология отношений, экология производства. "Зеленый город — преображение" — это основная идея всего празднования Дня города-2017».







«Зелёный город — преображение» — основная идея празднования Дня города-2017





Например, в воскресенье на площади Ленина сценическую площадку оформят в виде газона, который был задуман при благоустройстве площади в 1926 году.







«В этот день пространство площади Ленина изменится до неузнаваемости, превратившись в удивительный экогород. Набережная, ул. Ленина, бульвар Красного проспекта, Затулинский дисперсный парк будут представлены на площади Ленина арт-объектами в виде зелёных композиций», — объяснил концепцию чиновник.







Ул. Ленина, по его словам, сделают пешеходной — но только до кинотеатра «Победа».





Там будут сосредоточены кафе, передвижные выставки, а у кинотеатра пройдет фестиваль уличных театров. Однако во время заседания мэр Анатолий Локоть попросил «подумать» по поводу того, чтобы всё-таки продлить пешеходную ул. Ленина до Красного факела.







Ещё одна так называемая экологическая зона будет у оперного театра — там в воскресенье пройдёт фестиваль ландшафтного искусства. До этого, с 15 по 21 июня, в сквере «вырастут 10 объектов из природных материалов». В День города объявят победителя. Там же, на ступенях театра, весь день будет праздничная программа, которая завершится выступлением хедлайнера Дня города — группы «Несчастный случай». Пока из известных музыкантов кроме Кортнева объявили Стаса Костюшкина, который споёт и станцует на площадке перед «Сан Сити».







Кстати, у оперного будут мероприятия и в субботу. В том числе открытый музыкальный фестиваль с участием Новосибирского городского духового оркестра. В это же время откроется фотовыставка, посвященная 120-летию со Дня рождения Юрия Кондратюка.







Также в субботу вечером на площади Пименова, у ГПНТБ, молодые люди представят свои технические разработки на городском фестивале «Технофест-2017».





Воскресная праздничная программа начнётся с самого утра. В 10 часов в Первомайском сквере пройдёт традиционная утренняя зарядка с олимпийскими чемпионами. Кстати, спортивных мероприятий в День города будет довольно много. Также в 10 утра на набережной начнётся фестиваль «KFC футбатл» — в прошлом году он проходил в районе площади Свердлова.







На проезжей части Красного проспекта перед Новосибирской государственной филармонией от Дома Ленина до ул. Максима Горького пройдут соревнования на Кубок России по силовому экстриму. На парковке на Красном проспекте (перед зданием на Трудовой, 7) будет работать площадка кёрлинг-клуба, как бы странно это ни звучало.







Одним из самых зрелищных спортивных мероприятий, отметил Державец, станет соревнование по боссаболу (игра в мяч на надувных матах), которое пройдёт на проезжей части Октябрьской магистрали, возле дома № 30 по Красному проспекту).





В районе Октябрьской магистрали возле здания Сбербанка пройдут соревнования по кроссфиту. А у «Глобуса» соберутся любители экстремальных видов спорта, которые продемонстрируют свои навыки. Тем, кто любит потише, советуют сходить на шахматные турниры — в Первомайском сквере будет работать площадка «Новосибирск — шахматный город».





Однако организаторы, как выяснилось, позаботились не только о том, кому интересен спорт. Гастрономический рай пообещали устроить на ул. Горького — участок от ул. Серебренниковской до Красного проспекта сделают «улицей национальных кухонь».







Кроме центральной части города праздничные программы будут у торговых центров, в том числе «Роял Парка» и «Ауры». По традиции праздник закончится фейерверком. На набережной он начнётся в 22:30, на площади Ленина его начало анонсировали на 22:50.