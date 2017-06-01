«Любили друг друга очень»

Полицейский из Афганистана ищет в Новосибирске свою первую любовь — почти 30 лет назад он влюбился в высокую блондинку из НГПУ, но потерял с ней связь из-за войны

53-летний Захир из Афганистана спустя почти 30 лет решил разыскать свою русскую любовь
53-летний Захир из Афганистана спустя почти 30 лет решил разыскать свою русскую любовь

Полицейский из Кабула забрасывает новосибирцев сообщениями в социальной сети Facebook — вот уже 2 года он пытается найти девушку, с которой познакомился ещё в СССР. Он учился в военном училище, она — в педе, но молодым людям пришлось расстаться из-за войны. Спустя почти 30 лет афганец попытался найти девушку — вместо него это сделали корреспонденты НГС.НОВОСТИ, однако она вспоминать былое не захотела. Подробности истории — в нашем материале.

Захиру 53 года, он полицейский в Афганистане, и он довольно плохо говорит (точнее, пишет в социальной сети Facebook, где зарегистрирован под именем Kaihan Nassery) по-русски. Вот уже второй год Захир пытается через соцсети найти в Новосибирске девушку, в которую влюбился почти 30 лет назад, когда учился в Новосибирске. В числе тех, кому он написал о своей просьбе помочь в поисках, оказался и корреспондент НГС.НОВОСТИ.


«Я просто хотел найти свою старую Любовь», — по-простому объяснил Захир. Он так и написал слово «любовь» — с большой буквы.


Общаться с Захиром сложно: он действительно не очень хорошо изъясняется по-русски, временами выпадает из беседы и пропускает часть вопросов. Потратив на общение больше месяца, корреспондент НГС.НОВОСТИ наконец-то выяснил историю Захира из Кабула и Татьяны из Новосибирска, которые расстались много лет назад.


В начале 80-х полицейский из Афганистана учился в новосибирском военном училище
В начале 80-х полицейский из Афганистана учился в новосибирском военном училище

По словам самого Захира, с 1981 по 1985 год он учился в Новосибирске в военном училище (НВВКУ. — И.К.). «На горке, на рике Енья», — уточнил он (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. — И.К.). И примерно в те же годы, будучи однажды в общежитии пединститута в гостях на вечеринке, познакомился с девушкой Татьяной.


«По сколько я быль в СССР этой великой народ меня многое на учил. Я познакомился с девушкой Татьяна Пастухова (фамилия изменена по просьбе родственников сибирячки. — И.К.) которую ещё всегда вспоминаю поэтому ещё не забыл русский язык», — написал Захир корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «Фейсбуке».


Собеседник из Афганистана описал Татьяну как девушку «высокого роста, с красивыми жёлтыми волосами, замечательную». Училась она на худграфе педагогического института, а родители её, уточнил Захир, жили в селе Мереть (Сузунский район. — И.К.). «Дружили хорошо, любили друг друга очень», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ собеседник и добавил, что после учёбы он вернулся на родину, где шла война, якобы из-за чего Татьяна и не решилась к нему ехать.


У себя на родине Захир работает в полицейском управлении, объединяющем несколько областей Афганистана. Добиться более подробной информации — что это за управление и в какой должности он там работает, — у автора так и не получилось. Работает Захир в афганской провинции Пактия, а живет в Кабуле. Женат. Старшему сыну Захира 26 лет, у него самого уже есть маленький сын. Младшему — 21, в сентябре он едет учиться в Москву.


Захир рассказал, что у него всё хорошо — он хотел бы просто пообщаться с той, которую любил 30 лет назад
Захир рассказал, что у него всё хорошо — он хотел бы просто пообщаться с той, которую любил 30 лет назад

В НГПУ, где в начале 80-х годов прошлого века училась Татьяна, корреспонденту НГС.НОВОСТИ объяснили, что по закону о персональных данных они не могут выдать информацию о своей экс-студентке. Официально здесь лишь подтвердили, что с 1983 по 1989 год у них действительно училась такая девушка. Наудачу корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался найти родственников Татьяны в Сузунском районе, откуда, по словам Захира, она и приехала в Новосибирск. И неожиданно нашёл жену её родного брата.


«Я не знаю, захочет ли она вспоминать эту историю или нет. Кто его знает, как эти отношения закончились?» — пояснила жена родного брата Татьяны корреспонденту НГС.НОВОСТИ и пообещала созвониться со своей золовкой. Спустя некоторое время женщина сообщила, что Татьяна не хочет ни вспоминать эту историю, ни общаться с Захиром.


«Жива, здорова, замужем… Ну, двое детей, всё замечательно. Женщина состоялась, всё у нее хорошо», — коротко сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ родственница Татьяны.


Захир, которому автор передал слова женщины, в ответ лишь написал: «Я хотел бы с ней просто общаться».

Илья Калинин
Фото предоставлены Kaihan Nassery

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