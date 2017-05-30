Сколько лет, сколько зим

Центр Новосибирска до неузнаваемости изменился — НГС сравнил фото с высоты, сделанные с разницей в несколько лет

Каждый день тысячи новосибирцев выходят на улицы и уже не обращают внимания на городские высотки или, казалось бы, неизменные проспекты. Теперь сложно в это поверить, но всего 12 лет назад облик Новосибирска был совсем другим. Фотограф Слава Степанов, прославившийся высотными снимками разных городов мира, показал наглядно, как изменился наш город за эти годы.

Площадь Ленина в 2005 году (слева) и 2016 году (справа)

На первый взгляд центральная площадь города — площадь Ленина — на этих 2 фотографиях почти не изменилась. Но если приглядеться, можно заметить обилие ПАЗиков на Красном проспекте, а также преобразившиеся очертания левого берега — в Кировском и Ленинском районах стало больше высотных домов.







Октябрьская магистраль в 2005 году...





и 2016 году.





Жилой дом «под строкой» теперь венчает «Росгосстрах», а горизонт утыкан подъемными кранами — активно застраивается пойма реки Каменки, на Каменской вырос отель Doubletree by Hilton. Совсем не изменился разве что театр «Глобус», хотя нам он нравится и таким.







Вид на железнодорожный мост с левого берега Оби в 2005 году.





И этот же вид в 2013 году





На снимке из 2005 года глаз цепляется за «Бэтмена» — дом с квартирами и офисами на Коммунистической, 50. Теперь же вид на правый берег с левого напоминает, скорее, западный мегаполис — скайлайн новосибирского правобережья заметно преобразился.







Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный в 2005 году...





... и в 2013-м





На площади Гарина-Михайловского появилось здание пригородного вокзала с часами и информационным табло, а на месте кучи жёлтых и белых «ГАЗелей» выстроились в ряд «бомбилы» на иномарках — теперь тут открывают платную парковку.







Здание мэрии и камерного зала филармонии в 2005 году...





... и оно же — в 2013-м.





Здание мэрии за все годы своего существования внешне почти не изменилось (хотя было значительно перестроено в первой половине XX века), как и здание Дома Ленина, которое занимает филармония. Однако городской пейзаж за ними заметно отличается — тот тут, то там выросли целые офисные центры и жилые высотки.