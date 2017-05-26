От звонка до звонка

Новосибирцы делятся фото своих детей-выпускников, сделанными с разницей в 10 лет

25 мая в школах Новосибирска прозвучали последние звонки. На торжественные линейки собрались 6735 выпускников в 211 общеобразовательных учреждениях города. Соцсети заполнили снимками мальчиков в галстуках и девочек в огромных белых бантах. И пока дети радуются внезапно наступившей взрослой жизни, родители ностальгируют по их детству. НГС.НОВОСТИ собрали фотографии выпускников со вчерашнего последнего звонка и сравнили их с фотографиями тех же школьников, сделанными в 1-м классе.

Екатерина Жаркова, лицей № 28 (на фото — в центре)





Ирина Городецкая прислала несколько фотографий своей дочери Анны Суховеевой и её одноклассников из лицея № 28 в Калининском районе.





Анна Суховеева, лицей № 28





По словам Ирины, вместе с Анной в классе случайно оказалась дочь её подруги — Анджелика Рудольф.





11«А», лицей № 28





Большинство учеников 11«А» 28-го лицея в Калининском районе вместе с самого детского сада, рассказала Ирина.





Алина Соболева, школа № 135





Маргарита Тимакова вчера проводила во взрослую жизнь сестру своего молодого человека — Алину Соболеву. Девушка закончила 9-й класс школы № 135 в пос. Чемской. «Поздравляю тебя, желаю успешно сдать экзамены и принять верное решение в выборе дальнейшего образовательного учреждения», — подписала она совместную с Алиной фотографию на своей странице «ВКонтакте».





Никита Михайлов, гимназия № 4





Елена Михайлова поделилась фотографией своего сына Никиты. Вчера он официально закончил 4-ю гимназию в Железнодорожном районе. Она пояснила, что фотографии с 1-го класса у неё не оказалось под рукой, поэтому она прислала снимок, сделанный в 4-м классе.





Тимур и Валя в Лицее информационных технологий





Новосибирец Ринат Каримов поделился фото своего сына Тимура, который учится в Лицее информационных технологий на Римского-Корсакова. На фото 2005 и 2017 годов — Тимур Каримов с подругой Валей, которая выпускается из лицея с медалью. «Тимур одного года, но ему ещё учиться год, он пришёл её поздравить с последним звонком», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ Ринат Каримов.





Напомним, последние звонки в новосибирских школах прошли вчера, 25 мая: в течение всего дня наряжённых и счастливых школьников можно было встретить на улицах города.





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