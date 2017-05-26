Раскатали миллиард

На ремонт городских дорог этим летом потратят миллиард рублей — если на новом асфальте появятся ямы, Новосибирск лишится огромных денег из федерального бюджета

В Новосибирске начался ремонт дорог, на которые власти получили миллиард из федерального бюджета. На первом этапе меняют асфальт и ремонтируют тротуары, а также наносят новую разметку термопластиком. До конца года здесь должны появиться новые светофоры и дорожные знаки, а также устройства фото- и видеофиксации. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправилась посмотреть, как идёт ремонт аварийных участков, и узнала, на что потратят сотни миллионов, которые пообещали Новосибирску в ближайшем будущем.

Участок на ул. Станционной





25 мая чиновники Новосибирска отправились проверять участки дорог, на которых начали делать ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». В феврале МКУ «Управление дорожного строительства» объявило четыре аукциона на поиск подрядчиков для ремонта городских дорог. В общей сложности сумма всех контрактов составила более 1,023 млрд руб. В первую очередь подрядчики должны привести в порядок дороги с высокой аварийностью.







Вместе с чиновниками на один из участков, где идёт ремонт — ул. Станционную (от площади Энергетиков по ул. Дукача, включая кольцевую развязку), — отправилась и корреспондент НГС.НОВОСТИ. Общая протяженность участка — 5,5 тыс. погонных метров, на их ремонт потратят 180 млн руб. Кроме ремонта покрытия тут сделают новые тротуары, правда, уберут не все, а только разрушенные — в общей сложности около 3 тыс. погонных метров.





«Устраиваем пандусы для инвалидов и для колясок, чтобы можно было заезжать. 480 знаков заменят. Дорожная разметка горячим пластиком будет 23 км», — рассказали подрядчики. Светофоры заменят на светодиодные, причём новосибирского производства. Также участок оборудуют камерами видеофиксации. «Мы идем даже с опережением графика. На сегодняшний день подготовительные работы выполнены на 85–90 %», — отчитались специалисты.





Власти посмотрели, как идут работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»





Мэр Анатолий Локоть, выслушав дорожников, напомнил, что у подрядчиков есть гарантийные обязательства на 5 лет. «То есть через год, если та же колейность появилась, возвращаемся. Здесь, в Новосибирске, они хорошо знают, что от нас никуда не денутся», — пригрозил мэр.







Также Локоть попросил обратить внимание на поребрики. «Мелочь, совершенная мелочь — поребрик. Казалось бы, ерунда. Вся наша запыленность на 50 % вот эта вот, дождь пройдет и туда перельётся. И поэтому я обращаю внимание всё время в компаниях — смотрите на вышину поребрика», — попросил мэр.







Дорожники докладывают результаты первого этапа ремонта участка на ул. Станционной





На ул. Немировича-Данченко (участок от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев) ремонт будет идти до 20 августа. Протяжённость — больше 2 км, ширина дороги — 28–32 м. Тротуары — почти 22 кв. км. Общая стоимость объекта — 267 млн руб.







Ремонт дороги на ул. Немировича-Данченко в районе областной больницы





Как и на других улицах, здесь сделают выравнивающий слой покрытия и разметку из термопластика. Поставят 9 светодиодных светофоров на основных перекрёстках — и, конечно же, увесят их камерами фотовидеофиксации.







Ремонт тротуаров на ул. Немировича-Данченко





Ремонт на ул. Немировича-Данченко уже вызвал возмущение местных жителей. «Здесь есть сложность. Рядом находятся спальные районы, с одной стороны. С другой стороны — областная больница. Вынужден был обращаться прямо к жителям с тем, чтобы потерпели», — констатировал мэр.







Островки безопасности на пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта





Островки и разметка на пересечении ул. Гоголя и Красного проспекта, которые уже почти закончили делать, обошлись бюджету в 2 млн руб. Все работы должны закончить до конца лета, причём, как заявили чиновники, от результатов будут зависеть следующие финансовые вливания — если дороги сделают хорошо, появится шанс получить из федерального бюджета деньги в следующие несколько лет, — программа «Безопасные и качественные дороги» рассчитана до 2025 года.





В 2016 году, когда стало известно о возможности получить средства из федерального бюджета на ремонт дорог, вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин заявил, что мэрия планирует сосредоточится на трёх дорогах: продолжении ул. Титова, Петухова — в сторону ЖК «Матрёшкин двор», а также ул. Георгия Колонды — дублера ул. Богдана Хмельницкого для повышения транспортной доступности северной части Калининского района.





«Мы попали в этот пилотный проект, и теперь цель: сделать хорошо и качественно эту работу — освоить этот 1 млрд», — заявляли тогда в мэрии Новосибирска.





Деньги, которые могут выделить из федерального бюджета до 2025 года, власти собираются потратить не только на ремонт дорог, но и на строительство. В 2016 году в числе семи новых объектов чиновники называли пешеходный мост на разъезде Иня, автомобильный мост через Иню, продолжение строительства Бугринского моста в направлении от ул. Ватутина до ул. Сибиряков-Гвардейцев и от ул. Большевистской до ул. Кирова, а также транспортную развязку на пересечении ул. Большевистской и ул. Восход на въезде на Октябрьский мост.