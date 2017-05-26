Исследовательский холдинг Romir подсчитал, что в среднем семье из 3 человек на «нормальную жизнь» должно хватать 83,6 тыс. руб. Это почти на 11 тыс. больше, чем годом ранее. Семьи, живущее в мегаполисе, по данным социологов, считают нормальным доход в 118 тыс. руб. в месяц на троих, в селе эта сумма поменьше — 67 тыс. руб. НГС.НОВОСТИ спросили у прохожих на улицах города, что входит, по их мнению, в «нормальную жизнь», сколько им на это действительно нужно денег и как они зарабатывают себе на комфортную жизнь.

Иван и Екатерина Дубовские

Иван и Екатерина Дубовские, 38 лет и 30 лет, ученые: «Не меньше 80 тыс. надо [в месяц]. Наверное, даже где-то 85 тыс. Но это без каких-то непредвиденных расходов — накопить на машину, на отдых… Для этого надо больше зарабатывать. В обычные же расходы входит: питание, квартплата, различные секции для детей, что-то уходит на школу… Школьные взносы и одежда. На это вот всё и требуется где-то порядка 85 тыс. руб. Только секции — около 15 тыс. Все учебники приходится покупать… Нам на жизнь хватает. Не хватает только на апгрейд машины, её замену. И чтоб пару раз в год отдохнуть с детьми — не хватает, только на один… Но это мы на семью с двумя детьми, как у нас, рассчитывали».







Сергей Мыринов





Сергей Мыринов, 34 года, военнослужащий: «В первую очередь содержание автомобиля. На него большая часть денежных трат уходит. Потом уже продукты. Ну, а далее — одежда, детям игрушки, школа и всё остальное. (И.К.: Сколько на всё надо денег?) У меня доход в 34 тыс., неработающая жена в декретном отпуске, сын. Месяц проживаем. Конечно, этого недостаточно, в чем-то приходится себя ущемлять. Чтобы хватило, наверное, надо тысяч 50. Подработка? Нам запрещено заниматься подработкой: что есть — всё твое. Если возьмёшь подработку и об этом узнают, то всё… Не хватает денег — идите… на свои подработки».







Дмитрий Вершинин





Дмитрий Вершинин, 30 лет, продавец: «Главные расходы: на квартиру, на еду... И всё-таки какая-то часть денег должна оставаться на небольшие развлечения. Особенно если есть ребёнок. Опять же одежда для ребёнка постоянно требуется. Но для семьи из 2 человек, наверное, даже поменьше надо [80 тыс.]. На двоих хватит, считаю, 50 тыс. руб. А с дитём ещё плюс "двадчаточка". То есть 70 тыс. хватило бы, а при 80 тыс. уже можно покупать более качественные продукты… Нам пока денег хватает. Конечно, напрягаться приходится. Хотя и не рвать жилы. Ведь и в отпуск хочется, и квартиру свою заиметь, а не снимать или жить у родственников. Это всё за счёт дополнительного объема работы».







Захар Макаров





Захар Макаров, 29 лет, продавец: «Продукты питания, коммунальные, но это минимум. Больше "отъедает" [в коммунальных платежах] содержание дома: допустим, замена лифтов, установка детской площадки и т.п. Так, дальше по статьям расхода что у нас? Транспорт. Но, думаю, больше не личный, а общественный, на нём обычно двигаемся. Личный только в каких-нибудь загородных поездках используем. Одежда, путешествие, покупка бытовой техники — тоже расходы. Но эти расходы редко случаются. При ребёнке, когда появится, конечно, расходы увеличиваются: питание, пелёнки-распашонки, медикаменты… На всё это [на троих], считаю, надо в месяц тысяч 50. Может, меньше. Сейчас зарабатываю я один, этого хватает. Делаем покупки, путешествуем… Может, со временем организуем какой-нибудь бизнес дополнительный, чтобы было приятно им заниматься и ещё получать за это деньги».







Алла Пчелинцева





Алла Пчелинцева, 39 лет, мастер аксессуаров из кожи: «Продукты, коммунальные платежи, одежда, отдых… Детям? Детям нужно всё: им нужно праздновать дни рождения, их нужно куда-то водить — в кино и т.д. Нужно оплачивать им обучение, нужно оплачивать им дополнительное обучение — кружки, спорт и всё остальное. Детям нужно огромное количество еды и одежды. Поэтому 83 тыс. [руб.] и на трёх человек — скромный доход. А если ипотеки и всё прочее ещё? Мне кажется, что если 250 тыс. иметь на пятерых — семье с тремя детьми, как у нас, то можно на эти деньги жить и радоваться. (Смеётся.) Нет, я не радуюсь. Мне не хватает. Я пытаюсь смириться с этой ситуацией, потому что мы и так работаем столько, сколько возможно — по максимуму».







Евгений Васильков





Евгений Васильков, 34 года, безработный предприниматель: «Я далек от среднестатистического человека… Что входит в мои траты? Питание, одежда. Плюс бытовые приборы, да на отдых раз в год съездить. Детский садик это где-то тысяч 15. В целом где-то по 30 тыс. на человека должно хватить, т.е. 90 на троих. Если ипотека, то это уже сверху. Нам вполне хватает на жизнь. Никаких подработок. Детей двое. Зарабатываю я один. Официально — частный предприниматель, но сейчас я безработный. Отдыхаю. У меня пенсия в этом году. Нет, я не бывший военный, я бывший топ-менеджер крупной новосибирской компании».







Ольга Розанова





Ольга Розанова, 36 лет, педагог в декретном отпуске: «Основное — питание. Потом — образование детей и отдых. Хотя бы один раз в год. Само собой — одежда, плата за квартиру… То есть всё то, что связано с обычным ходом жизни. Транспортное средство надо, если у тебя много детей, как у нас. У нас 6 детей. Думаю, на троих человек в семье надо минимум 50 [тыс. руб.]. А 83 тыс., на это можно очень хорошо жить. Нам, конечно, не хватает. К тому же я не работаю. Мы [с мужем] пытаемся придумать своё дело. Которое позволило бы зарабатывать столько, сколько нужно, чтобы не зависеть ни от кого. Лично мне было бы интересно организовать детское кафе, потому что я очень люблю печь. Но тут, как говорят, нужно иметь хоть какой-то минимальный опыт. А мы этим никогда не занимались. К тому же помещения у нас нет. Муж в данный момент занимается организацией беговых соревнований на Алтае. Это была попытка сделать бизнес. Но пока все доходы уходят на организацию».







Улукбег Ширматов





Улукбег Ширматов, 34 года, предприниматель из Узбекистана: «Сколько детей должно быть? Один? И 83 тыс.? А если у них есть своя квартира? Думаю, 83 тыс. это перебор. Например, это квартплата, продукты, одежда… Но только, знаете, не такой, который там набивает весь свой шифоньер. Обыкновенная одежда. Обыкновенный человек же не гоняется за модой, чтобы там у него 16 платьев было и т.д. Так считаем: квартплата, продукты, одежда, если садик платный — садик заплатить… Что ещё? Машина для передвижения, само собой. ХХI век, само собой. К машине — бензин, это всё вместе. И туда же, как это… Принадлежности для ванны — порошок, зубная паста и т.д. Это всё. А что ещё? Вот у меня 2 детей. Чтобы нормально жить — я вам даже приблизительно точно могу сказать. (Считает на калькуляторе.) А получается 20 тыс. руб. хватит. На троих. Если четыре — прибавляйте ещё 10 тыс. Но 83 тыс. — это слишком перебор.







Стараюсь ли я зарабатывать больше? Само собой. Я расширяю свой бизнес, увеличиваю численность товара, езжу по России, я не стою в одном месте. Меня во многих городах знают. У меня есть цель — хочу построить новый дом в Ташкенте, где я живу. А в Новосибирске я уже цель сделал — купил квартиру. Купил "дохлую" и отремонтировал, так что теперь не снимаю. Но тут многое дорого. И Новосибирск на ХХI век ещё не отвечает, где-то в ХХ застрял. И по зарплате, и по жизненному уровню… Вот посмотрите, какими машинами Россию "кормит" Япония. Они же списанные! В мусор должны идти. А здесь они дорого стоят. Город, получается, питается мусором… Я захожу в магазин за джинсами, здесь они стоят 11 тыс. руб., т.е. 200 долл.! В Америке, я там тоже бываю, нет такой цены, хотя уровень жизни выше. Там те же "Левайсы" стоят 45 долл.! Может, поэтому некоторым 83 тыс. не хватает».







Елена Александровна





Елена Александровна, 47 лет, театральный режиссер: «Нормальное финансовое проживание, это когда я вовремя плачу по всем счетам: школа, садик, квартира… Плюс продукты, одежда, возможность отложить на отпуск или дорогостоящую вещь. Но у меня вообще запросы невелики. Сколько нужно? Ну нам на семью с двумя детьми 100 [тыс. руб.] не хватает. На четверых в месяц, наверное, скромно было бы 150. А на троих 150 вообще было бы хорошо. Муж пашет. Дополнительные подработки у него как-то сами находятся. Он просто любит работать».







Ник Певницкий





Ник Певницкий, 28 лет, татуировщик: «Для нас — это еда достаточно высокого качества и умеренные путешествия. График наш такой, что слишком часто отдыхать не позволяет. Несколько полурабочих поездок — и разок в год хорошо отдохнуть. Ещё у нас с женой достаточно дорогое хобби. Жене вот нужно тратить довольно много денег на её любимую косметику, на одёжку. То есть хватает на хобби, хватает на путешествие, на хорошую еду, одежду, детсад… Больше вроде ничего в обязательные траты не входит. Мы пешие, не любим машины. На всё это где-то требуется 110 [тыс. руб.] в месяц [на 3 человек]. Нам хватает. Увеличение дохода ищем в рамках работы. Для чего увеличение дохода? На автомате. (Смеётся.). Не можем уже остановиться. Проскакивает мысль: "Может, я хочу чего-то больше? Но ещё не знаю чего?". Но если я начинаю зарабатывать больше, то эти деньги тут же куда-то деваются». (Смеётся.)







Анна и Николай Дорогины





Анна и Николай Дорогины, обоим по 33 года, специалисты по транспортным перевозкам: «Вот смотрите: медицина типа бесплатная, но ребёнка никогда не запишешь, приходится идти платно. Плюс ребёнка надо одеть, слава богу, что у нас две девочки. Плюс был платный садик, "коммуналка", питание, детям — танцы, бассейн… На семью из 4 человек, наверное, 90–100 тыс. в месяц надо. На трёх, может, хватит 80 тыс. Нам, если честно, не хватает. Потому что на отдых нам в этом году не хватило. В прошлом, кстати, тоже. А хотелось бы — детей надо к морю вывозить... Какая вторая работа? Когда на первой заняты по полному рабочему дню. Ночью работать? Вот на отдыхе, получается, и экономим».