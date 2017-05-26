Отстегнули за крышу

Новосибирцам изменят тарифы на оплату света в подъездах, подвалах и на чердаках — однако новые расценки коснутся не всех

С 1 июня в Новосибирске введут новые нормативы, по которым будут считать размер платы за потреблённую электроэнергию на чердаках, в подвалах и других общих помещениях многоквартирных домов. По мнению федерального Минстроя, новая система позволит сэкономить ресурсы и деньги жильцов, в то время как в новосибирских УК начали думать об убытках. О том, как сэкономить на коммуналке, — в материале НГС.НОВОСТИ.

С начала 2017 года в Новосибирской области начала работать новая система начисления платы за общедомовые нужды (ОДН ) — с 1 января её включили в состав платы за содержание жилья. Благодаря такому решению за потребление света и воды сверх нормативов, в том числе за соседей, которые не установили в своих квартирах счётчики, за утечки на сетях и т.п. стали отвечать УК, а не жильцы, как это было раньше. Однако УК продолжали считать эти расходы по-старому, как на коммунальные, а не жилищные, из-за чего у некоторых жильцов появились большие суммы в платежках. Теперь федеральный Минстрой планирует пересчитать и ввести новый норматив, который должен утвердить департамент по тарифам НСО.





Как пояснил НГС.НОВОСТИ глава региональной Госжилинспекции Евгений Пономарёв, нормативы, по которым рассчитывают плату сейчас, установили в 2012 году. Они были актуальны в то время и должны были вынудить жильцов многоквартирных домов установить общедомовые счётчики.





Новые нормативы должны принять через неделю — 1 июня.





«При расчёте нормативов должны учитываться все те мероприятия по энергоэффективности, которые собственники провели для достижения цели снижения потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Это установка общедомовых приборов учёта, энергосберегающих лампочек, датчиков движения, использование оборудования с низким классом энергопотребления. В результате детальной проработки и расчётов нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества (КР на СОИ), департаментом по тарифам НСО были приняты 22 мая новые нормативы потребления КР на СОИ на холодную, горячую воду, электроэнергию, при этом новые нормативы ниже нормативов, принятых в 2012-2013 годах», — пояснил Пономарёв и добавил, что снижение размера платы за электроэнергию на содержание общего имущества можно будет увидеть не раньше июля.





По его словам, после январских изменений «глобального повышения платы за "коммуналку" в Новосибирске не произошло».





Размер платы зависит от конструктивных особенностей каждой отдельной многоэтажки, наличия общедомовых счётчиков, добросовестности жильцов и других факторов.





«К примеру, в многоквартирных домах, где установлены ОДПУ (общедомовые приборы учёта, счётчики. — К.Ш.), проведены мероприятия по энергоэффективности, размер платы за КР на СОИ при начислении размера платы по нормативу вырос на 10–15 %. В многоквартирных домах, где установлены ОДПУ, но постоянно присутствовал перерасход коммунального ресурса на ОДН и собственники не стали принимать решение о распределении сверхнорматива пропорционально занимаемым площадям, размер платы КР на СОИ (при начислении платы по нормативу) уменьшился или остался такой же», — объяснил он.







В городских УК спрогнозировать, как повлияет новый норматив на кошельки жильцов многоэтажек, пока не могут. «Мы ещё норматив не знаем. Нам бы узнать норматив, потом посчитать, укладываемся ли мы в него или не укладываемся, во что это выльется. Это будет внутренняя работа, которая всё проверит. Потом скажут: вот этот норматив вы завысили или занизили. Тогда уже пытаться повлиять на корректировку», — объяснила НГС.НОВОСТИ директор некоммерческого партнерства «Сибирский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» Светлана Суворова. По её словам, вопрос в том, какие площади будут использовать при установке норматива.





К примеру, при расчёте размера платы за воду учитываются площади лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров и пр., а при расчёте платы за свет — суммарные площади общих помещений, в том числе чердаков и подвалов.







По словам Евгения Пономарёва, установка общедомовых счётчиков не повлияет на суммы платежей новосибирцев — они нужны для расчёта УК с ресурсоснабжающей компанией. А сэкономить расходы на коммуналку может любой добросовестный собственник.







«При правильном подходе к расчётам, ревизии мест общего пользования, актуализации технического паспорта, проблем с начислением размера платы возникнуть не должно. Всё зависит от собственников, которые должны понимать, что, проведя ряд мероприятий с условием их финансирования, таких как энергоэффективность, актуализация технического паспорта, разъяснительная работа с собственниками, конструктивный диалог с управляющей организацией, они вполне могут добиться снижения размера платы за КР на СОИ», — резюмировал он.