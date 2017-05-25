8 лет за нокаут

Новосибирцу, который спас девушку от пьяного бизнесмена на площади Ленина, грозит огромный срок в колонии — избитый хулиган пообещал забрать из полиции заявление в обмен на деньги

Житель Новосибирска Дмитрий Морковин вечером 16 мая заметил, как на площади Ленина двое нетрезвых мужчин пристают к девушке. Сибиряк выскочил из машины и одним ударом уложил одного из дебоширов — тот, очнувшись, написал заявление в полицию и превратился из нападавшего в пострадавшего. Теперь заступнику грозит большой тюремный срок, а новосибирцы называют Дмитрия «настоящим мужчиной» и подписывают петиции в его защиту. Единственная, кто может спасти его от уголовного дела — девушка, к которой приставали хулиганы, — пропала. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла второго участника стычки, который рассказал свою версию событий, а также выяснила, в каких случаях помощь ближнему может обернуться уголовным делом.

В тот вечер, 16 мая, Дмитрий Морковин сидел в своей машине на парковке неподалеку от магазина «Л'Этуаль» на площади Ленина. Двух нетрезвых парней, вспоминает мужчина, он заметил сразу — они шли по тротуару и боролись между собой, громко матерясь. А потом заметили парочку, которая шла навстречу, —





проходившую мимо девушку один из парней, по словам Морковина, ухватил за «пятую точку». Ее молодой человек возмутился, но более крупные по комплекции задиры ответили ему увесистыми пинками, сопровождая криками, что он «не мужик».





После этого, говорит Дмитрий, он решил действовать. «Подбежал к парню этой девушки... А он (мужчина, попавший после драки в больницу. — А.И.) бросился на меня с матами. А что, мне что надо было мне сказать, как вы думаете?» — горячится Дмитрий в ответ на вопрос, почему он сразу ударил одного из парней, не попытавшись поговорить. Оппонент Морковина рухнул на асфальт в нокауте, а его друг, сперва встав в боевую стойку, драться всё же передумал. Поговорив с парой, к которой пристали хулиганы, Дмитрий ушел обратно в машину.





Однако на следующий день он оказался за решёткой: как пояснили новосибирцу полицейские, пострадавший от удара мужчина написал заявление, и двое суток Морковин просидел в изоляторе временного содержания. После такого, горько констатирует Дмитрий, желание заступаться за других людей у него отпало. До этого проблем с законом у Дмитрия, который занимается бизнесом и воспитывает 4-летнего сына, никогда не было.





Веб-камеры «Электронного города» зафиксировали инцидент (из-за поворота камеры раз в несколько секунд часть конфликта не попала на видео)





В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что против Морковина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — по этой статье ему грозит до 8 лет лишения свободы. В ведомстве подтвердили, что пострадавший действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, а Морковин «находился в машине и увидел, как один из этих двух граждан вёл себя не совсем правильно».







Адвокат обвинённого Виталий Окунев уверен, что у него получится заменить статью на более лёгкую (например, на ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) — в этом случае обвиняемый может отделаться штрафом до 80 тыс. руб. Но для этого не хватает главных свидетелей — парня и девушки, за которых заступился Дмитрий. «Если они появятся и дадут показания свои, они помогут нам», — пояснил Окунев в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. Пока, несмотря на призывы откликнуться, молодые люди не ответили.





Пара поблагодарила своего спасителя, но контактов ни парень, ни девушка не оставили

Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскала пострадавшего в одной из городских больниц — 33-летнего предпринимателя Павла Алина лечат в отделении нейрохирургии, а со дня на день его ждёт операция. У него своя версия произошедшего: Морковина Павел называет вруном, а всё происходившее 16 марта — обыкновенным разбоем.







У Павла множественные переломы

Алин не скрывает: в тот день они вместе с братом Сергеем действительно выпивали в кафе — отмечали повышение Сергея. Когда вышли из заведения, решили не дожидаться такси, а прогуляться до метро.







Сам инцидент Павел плохо помнит — он уверен, что это последствия удара, который мужчина сравнивает с ударом топором по голове.





«Представляете, герой? Человек, с которым я даже не разговаривал. Подошёл и ударил, без слов, только потому, что ему что-то привиделось», — возмущается Алин. Никакого конфликта с парой, по словам Павла, у них с братом не было — это знакомые его брата и они просто шутили, и за девушку заступаться не было никакой необходимости. После удара Павел потерял сознание — очнулся уже в больнице, со множественными переломами основания черепа и открытым переломом. По словам Алина, у него до сих пор идет кровь из уха, а его жена и 10-месячный ребёнок оказались в непростой ситуации — единственный кормилец в больнице и, по прогнозам врачей, надолго.





Как признался НГС.НОВОСТИ пострадавший, он не знал про маленького сына Морковина, который может надолго остаться без отправленного за решётку отца, — узнав об этом от автора,





он заявил, что готов забрать заявление, но только в том случае, если Дмитрий выплатит ему моральную компенсацию — сумму собеседник не уточнил.





Маленький Рома может долго не увидеть своего папу





Помощь, оказанная на улице незнакомым людям, констатирует юрист Михаил Спиридонов, может привести в колонию практически любого. Чаще всего речь идет о превышении пределов необходимой самообороны: самый громкий случай — дело Виктора Ганчара, убившего незнакомца ради защиты дочери. «Был случай, когда парень заступился за девушку, к которой приставали двое пьяных мужчин, — вспомнил Спиридонов дело из своей практики. — Парень сделал им замечание, в итоге агрессия перешла на него. Его стали избивать вдвоём, в ответ он, защищаясь, причинил средний вред здоровью одному из нападавших. Изначально на парня хотели возбудить уголовное дело, но, благодаря тому что была установлена и опрошена девушка, были установлены и опрошены другие очевидцы события, все доказательства свидетельствовали о том, что вред был причинён в пределах необходимой обороны. В возбуждении уголовного дела было отказано».





Вероятно, именно поэтому новосибирцы, которые вступаются за незнакомцев, предпочитают после скрыться с места событий и не афишировать своё участие в конфликте. В истории Новосибирска уже был похожий случай — в 2016 году Следственный комитет попросил помощи горожан в поисках мужчины, который спас женщину от мужа-тирана. Несмотря на то что по делу случайный герой проходил как неустановленный свидетель, адвокаты заявили, что мужчине могут предъявить обвинение по статье «Отказ от дачи показаний». На связь со следствием, несмотря на публикации в местных СМИ, новосибирец так и не вышел.