Дон Кихот с улицы Варшавской

Два новосибирца на «Лексусе» за свой счет закатали асфальтом забытую властями дорогу — обиженные дорожники заявили, что готовы наехать на каждого, кто последует их примеру

Кадр из видео, на котором добровольцы ремонтируют проезд
Кадр из видео, на котором добровольцы ремонтируют проезд

На «ОбьГЭСе» местные жители сняли двух мужчин, которые заделывали ямы на небольшом проезде в районе ул. Варшавская. При этом на дорожных рабочих они были не похожи — вместо оранжевых жилетов на них была гражданская одежда, а вместо катка — «Лексус» с прицепом. Оказалось, лопата находилась в руках у гендиректора АЗС, к которой ведёт проезд, а помогал ему его заместитель. НГС.НОВОСТИ нашли дорожников-добровольцев и узнали у них, чем сибиряки латали ямы, сколько они потратили и что им за это грозит.

Двоих мужчин на «Лексусе», которые заделывали ямы на безымянном проезде рядом с ул. Варшавская, заметили вчера, 23 мая, около 17:00 — происходящее так поразило жительницу Новосибирска, что она сняла его на видео и выложила на YouTube. Двое сибиряков, не похожие на обычных дорожных рабочих, что-то выгружали из прицепа и сыпали в ямы. По словам местных жителей, этот проезд уже много лет никто не ремонтировал, и потому на нём ям и выбоин больше, чем ровной дороги.


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли этих мужчин — 


ими оказались руководители АЗС «Норд-Нск», к которой ведёт проезд. Об этом рассказал генеральный директор автозаправки Константин Павлов. 


«Машина моя, прицеп мой. Это (на видео. — К.Ш.) мои работники, второй человек — это мой зам. <…> Вчера и сегодня немного доделывали. Просто асфальтная мелкая крошка плюс бетонная смесь, чтобы была сцепка. Я сам бывший военный, и я занимался этим. Как делать полевые дороги, я знаю. (Смеётся.) Асфальтная крошка продаётся с растворённым битумом. Год где-то держится, должна точно. 15 тонн вчера с перерывами на лопатах перетаскали», — рассказал Константин и добавил, что обращения в мэрию с просьбой отремонтировать проезд, как и расчистить его зимой от снега, не помогают.


По его словам, эту дорогу он латает последние 8 лет: «Раньше каждый год я её делал, последние 3 года финансово не получалось, и сейчас снова руки дошли. А кого-то ждать? Соседей — толку никакого нету. <…> 


Иногда лучше сделать самому.  Нужно работать. Абонемент в хороший фитнес-клуб стоит сейчас 20–30 тыс., а тут бесплатно и на свежем воздухе, загорел». 

 

Константин пояснил, что по этой дороге ежедневно проезжают десятки машин, в том числе большегрузы. Вдоль проезда расположены гаражные кооперативы, садовые общества и несколько предприятий и производств, однако вкладывать свои деньги в ремонт они не хотят.



Несмотря на то что Константин ремонтирует дорогу уже не в первый раз и тратит на это только свои деньги, дорожники заявили НГС.НОВОСТИ, что подобные инициативы недопустимы.


«Поскольку дорога — это объект капитального строительства, инженерное сооружение, то, во-первых, заниматься этим (ремонтом. — К.Ш.) должны профессионалы, во-вторых, дорога находится в технической эксплуатации у соответствующего подразделения муниципального, — поясняет НГС.НОВОСТИ начальник УЗСПТС Александр Мысик. — <...> Честно говоря, не знаю, что им может грозить сегодня. 


Варианта есть два: если сделали хорошо и грамотно, то [нужно] выписать им премию и дать почётную грамоту. Если всё сделали неправильно, то, по-видимому, наехать, сказать: "Какого чёрта вы лезете, когда вы не специалисты, не профессионалы?".


Дай бог, чтобы они сделали всё хорошо. Наверно, если сейчас каждый начнёт заделывать ямы и что-нибудь ремонтировать: фасады, трубы, потому что не дождёшься <...>, то, я так предполагаю, ничего хорошего из этого не выйдет», — высказался Мысик.


Напомним, ранее жители «ОбьГЭС» уже брались за ремонт дорог самостоятельно — так, прошлым летом новосибирец забетонировал 50 м дороги, ведущей к местным дачам.

Кирилл Шматков
Фото и видео предоставлено Натальей Демченко

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