Дон Кихот с улицы Варшавской

Два новосибирца на «Лексусе» за свой счет закатали асфальтом забытую властями дорогу — обиженные дорожники заявили, что готовы наехать на каждого, кто последует их примеру

На «ОбьГЭСе» местные жители сняли двух мужчин, которые заделывали ямы на небольшом проезде в районе ул. Варшавская. При этом на дорожных рабочих они были не похожи — вместо оранжевых жилетов на них была гражданская одежда, а вместо катка — «Лексус» с прицепом. Оказалось, лопата находилась в руках у гендиректора АЗС, к которой ведёт проезд, а помогал ему его заместитель. НГС.НОВОСТИ нашли дорожников-добровольцев и узнали у них, чем сибиряки латали ямы, сколько они потратили и что им за это грозит.

Двоих мужчин на «Лексусе», которые заделывали ямы на безымянном проезде рядом с ул. Варшавская, заметили вчера, 23 мая, около 17:00 — происходящее так поразило жительницу Новосибирска, что она сняла его на видео и выложила на YouTube. Двое сибиряков, не похожие на обычных дорожных рабочих, что-то выгружали из прицепа и сыпали в ямы. По словам местных жителей, этот проезд уже много лет никто не ремонтировал, и потому на нём ям и выбоин больше, чем ровной дороги.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ нашли этих мужчин —





ими оказались руководители АЗС «Норд-Нск», к которой ведёт проезд. Об этом рассказал генеральный директор автозаправки Константин Павлов.





«Машина моя, прицеп мой. Это (на видео. — К.Ш.) мои работники, второй человек — это мой зам. <…> Вчера и сегодня немного доделывали. Просто асфальтная мелкая крошка плюс бетонная смесь, чтобы была сцепка. Я сам бывший военный, и я занимался этим. Как делать полевые дороги, я знаю. (Смеётся.) Асфальтная крошка продаётся с растворённым битумом. Год где-то держится, должна точно. 15 тонн вчера с перерывами на лопатах перетаскали», — рассказал Константин и добавил, что обращения в мэрию с просьбой отремонтировать проезд, как и расчистить его зимой от снега, не помогают.





По его словам, эту дорогу он латает последние 8 лет: «Раньше каждый год я её делал, последние 3 года финансово не получалось, и сейчас снова руки дошли. А кого-то ждать? Соседей — толку никакого нету. <…>





Иногда лучше сделать самому. Нужно работать. Абонемент в хороший фитнес-клуб стоит сейчас 20–30 тыс., а тут бесплатно и на свежем воздухе, загорел».





Константин пояснил, что по этой дороге ежедневно проезжают десятки машин, в том числе большегрузы. Вдоль проезда расположены гаражные кооперативы, садовые общества и несколько предприятий и производств, однако вкладывать свои деньги в ремонт они не хотят.











Несмотря на то что Константин ремонтирует дорогу уже не в первый раз и тратит на это только свои деньги, дорожники заявили НГС.НОВОСТИ, что подобные инициативы недопустимы.





«Поскольку дорога — это объект капитального строительства, инженерное сооружение, то, во-первых, заниматься этим (ремонтом. — К.Ш.) должны профессионалы, во-вторых, дорога находится в технической эксплуатации у соответствующего подразделения муниципального, — поясняет НГС.НОВОСТИ начальник УЗСПТС Александр Мысик. — <...> Честно говоря, не знаю, что им может грозить сегодня.





Варианта есть два: если сделали хорошо и грамотно, то [нужно] выписать им премию и дать почётную грамоту. Если всё сделали неправильно, то, по-видимому, наехать, сказать: "Какого чёрта вы лезете, когда вы не специалисты, не профессионалы?".





Дай бог, чтобы они сделали всё хорошо. Наверно, если сейчас каждый начнёт заделывать ямы и что-нибудь ремонтировать: фасады, трубы, потому что не дождёшься <...>, то, я так предполагаю, ничего хорошего из этого не выйдет», — высказался Мысик.





Напомним, ранее жители «ОбьГЭС» уже брались за ремонт дорог самостоятельно — так, прошлым летом новосибирец забетонировал 50 м дороги, ведущей к местным дачам.

