Белые люди

Известный фотограф-путешественник нашел красивых и необычных докторов в Новосибирской области — НГС.НОВОСТИ первыми публикуют 20 лучших снимков

На фото: акушер-гинеколог Черепановской ЦРБ Мухбира Шухратбек-Кизи. Пациенты зовут ее Майей
На фото: акушер-гинеколог Черепановской ЦРБ Мухбира Шухратбек-Кизи. Пациенты зовут ее Майей

Красивые девушки и смеющиеся мужчины на снимках облачены в привычную форму — их взгляды будто задержались на фотографе на пару секунд, а потом они пошли по своим делам, спасать жизни людей. Автор проекта «Земский доктор» Валерий Кламм известен во многих странах мира своим особенным видением обычной жизни в провинциальных уголках родины. На этот раз он практически жил в разных больницах и фельдшерских пунктах Новосибирской области, чтобы показать местных врачей. НГС.НОВОСТИ узнали историю тысяч снимков, а фотограф рассказал о 20 лучших из них.

Фотопроект «Земский доктор» никак не связан с желанием областных властей переселить молодых докторов в крошечные сёла за большие деньги, уверяет фотограф. «Почти миллион взрослых и детей живет в сельских районах Новосибирской области. О здоровье этого малого человечества заботятся те, кого в старые времена называли "земский доктор" — врачи, фельдшера, акушерки, медсестры, санитарки», — гласит официальное описание идеи.


Зареченский ФАП Тогучинского района, фельдшер Лилия Елизарова и медсестра Елена Коваленко
Зареченский ФАП Тогучинского района, фельдшер Лилия Елизарова и медсестра Елена Коваленко


«Для меня это в чем-то индийский кадр», — описал Валерий Кламм. На фото — медицинские сестры стоматологического отделения Ордынской ЦРБ Оксана Фролова и Юлия Гусева
«Для меня это в чем-то индийский кадр», — описал Валерий Кламм. На фото — медицинские сестры стоматологического отделения Ордынской ЦРБ Оксана Фролова и Юлия Гусева


Как рассказал НГС.НОВОСТИ сам Валерий Кламм, почти 3 года назад он снимал врачей областной клинической больницы — выставка до сих пор живет в ее коридорах и, по словам фотографа, немного убавила «взаимную раздраженность между журналистикой и здравоохранением».


Заведующий рентгеновским отделением Ордынской ЦРБ, врач-рентгенолог Владимир Журавлев
Заведующий рентгеновским отделением Ордынской ЦРБ, врач-рентгенолог Владимир Журавлев


Фельдшер скорой помощи Тогучинской ЦРБ Дмитрий Трушин
Фельдшер скорой помощи Тогучинской ЦРБ Дмитрий Трушин


Пример коллег впечатлил главного врача Ордынской ЦРБ Андрея Кондакова, и он тоже захотел сфотографировать своих симпатичных подчиненных.


Врач-патологоанатом Тогучинской ЦРБ Вениамин Микашевский. В этой же больнице его брат работает хирургом, а отец был в свое время здесь главврачом
Врач-патологоанатом Тогучинской ЦРБ Вениамин Микашевский. В этой же больнице его брат работает хирургом, а отец был в свое время здесь главврачом


Врач-хирург хирургического отделения Искитимской ЦГБ Елена Галимова, претендент на победу в номинации «Молодость. Новаторство. Талант» областного конкурса «Врач года»
Врач-хирург хирургического отделения Искитимской ЦГБ Елена Галимова, претендент на победу в номинации «Молодость. Новаторство. Талант» областного конкурса «Врач года»


Потом подключились и другие больницы из Черепаново, Тогучина, Искитима и фельдшерские пункты в деревнях. За первую съемку Валерий Кламм взялся в январе 2017 года, а последняя прошла в апреле. Две недели плотных съемок — дни и ночи в больницах — дали десятки тысяч кадров. Из них только 50 попадут в окончательный отбор для выставки.


Санитарка инфекционного отделения Ордынской ЦРБ Надежда Паньшина, которую Кламм называет просто — санитарка Надя
Санитарка инфекционного отделения Ордынской ЦРБ Надежда Паньшина, которую Кламм называет просто — санитарка Надя


«Они быстро поняли, что меня бояться не надо — у меня был белый халат, бейдж фотографа на груди, и я представлялся больничным фотографом. Я не тот, кто пришел извне, не тот, кто хочет поймать что-то жареное, утащить и где-то помахать этим, чтобы всем было противно. Я, наоборот, понимаю, что не все гладко и не все шершаво, есть куча сложностей, куча недопониманий между пациентами и медиками. Но я стараюсь эти недопонимания разгладить. Все болеют и всем надо лечиться», — объяснил Валерий Кламм.


Старший регистратор поликлиники Черепановской ЦРБ Любовь Самсонова
Старший регистратор поликлиники Черепановской ЦРБ Любовь Самсонова


Хирург Горновской больницы Тогучинской ЦРБ Дмитрий Серебряков
Хирург Горновской больницы Тогучинской ЦРБ Дмитрий Серебряков


Фотограф признается — кроме портретов он мечтал снять различные экстренные ситуации, чтобы показать эту важную сторону работы врачей, но сейчас это уже планы на будущее. Кламм путешествовал с машиной «скорой помощи» на более-менее спокойные вызовы к пациентам, а также попал на роды, где делали кесарево сечение.


Кламм наблюдал и рождение ребенка — все прошло спокойно, мальчика назвали Витей. Первичный осмотр новорожденного проводит заведующая отделением новорожденных Искитимской ЦГБ Мария Дешковец
Кламм наблюдал и рождение ребенка — все прошло спокойно, мальчика назвали Витей. Первичный осмотр новорожденного проводит заведующая отделением новорожденных Искитимской ЦГБ Мария Дешковец


«Медицина российской провинции — это не периферия здравоохранения, а его передний край. Здесь всё — на предельно малой дистанции, крупным планом. 

В жизни за пределами больших городов нередко больше человеческой близости, все друг другу соседи, знакомые знакомых, какой-то дальности родня. Все на виду и всё на виду — какой ты с людьми, каков ты в работе», — философски отмечает Кламм.


Фельдшер скорой помощи Тогучинской ЦРБ Надежда Останина на выезде в село Карпысак
Фельдшер скорой помощи Тогучинской ЦРБ Надежда Останина на выезде в село Карпысак


«Анестезиолог шутил, не надо ли потом меня будет откачивать. И что потом в газетах напишут: "В родильном доме не смогли спасти мужчину!"» — улыбнулся автор фотопроекта.


Архивариус Тамара Ищенко, Тогучинская ЦРБ
Архивариус Тамара Ищенко, Тогучинская ЦРБ


Медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии Ирина Сергеева (слева) и врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Кабакова, Черепановская ЦРБ
Медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии Ирина Сергеева (слева) и врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Кабакова, Черепановская ЦРБ


«Фотографическое наблюдение — женщин сложно снимать, потому что они себя не любят. "Я не фотогигиеничная" — я слышал это слово в такой формулировке уже тысячу раз. А в женщине-медике борются два противоречивых желания — чтобы отстали или чтобы пофотографировали. В итоге они решали: "Ну ладно, доверяем". И потом начинают позировать, быть моделями настоящими…».


Ветеран Черепановской ЦРБ Мария Котлярова, работала старшей медсестрой до 2003 года
Ветеран Черепановской ЦРБ Мария Котлярова, работала старшей медсестрой до 2003 года


Фельдшер Верх-Мильтюшихинской участковой больницы Черепановской ЦРБ Екатерина Желак
Фельдшер Верх-Мильтюшихинской участковой больницы Черепановской ЦРБ Екатерина Желак


«Фельдшер (Екатерина Евгеньевна Желак. — М.М.) — очень какой-то винтажный персонаж, немного… как из мультика. Она говорила: "Я здесь самая старенькая и самая маленькая". Она здесь 55 лет же работает — конечно, ей внимание приятно очень», — рассказывает Валерий Кламм.


Семейный врач Наталья Родионова на выезде (село Усть-Каменка, Тогучинский район)
Семейный врач Наталья Родионова на выезде (село Усть-Каменка, Тогучинский район)


Рентгенолаборант Ордынской ЦРБ Дина Петроченко
Рентгенолаборант Ордынской ЦРБ Дина Петроченко


Выставка пройдет сначала 13 июня в фойе концертного зала им. Каца, 15 июня будет показана на церемонии награждения областного конкурса «Врач года» во Дворце культуры железнодорожников. А затем, вероятно, отправится в ГПНТБ и на «гастроли» по районам НСО и городам страны. Еще в планах Валерия Кламма — показать будни врачей студентам Новосибирского медуниверситета.


Старший фельдшер отделения скорой помощи Черепановской ЦРБ Евгений Алексеенко
Старший фельдшер отделения скорой помощи Черепановской ЦРБ Евгений Алексеенко


Медсестра физиокабинета Дорогинской врачебной амбулатории Черепановской ЦРБ Елена Корнейчук
Медсестра физиокабинета Дорогинской врачебной амбулатории Черепановской ЦРБ Елена Корнейчук


Ранее Валерий Кламм выставил в Третьяковской галерее 20 снимков из проекта «Родинки на карте» о провинциальной жизни, в том числе фото с карасукской свадьбы и портрет водопроводчика-философа под ледяным душем. Он рассказал НГС о самых интересных фотографиях, снятых в разные годы по всей Новосибирской области.

Мария Морсина
Фото Валерия Кламма

Прочтений: 10202

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено