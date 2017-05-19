Белые люди

Красивые девушки и смеющиеся мужчины на снимках облачены в привычную форму — их взгляды будто задержались на фотографе на пару секунд, а потом они пошли по своим делам, спасать жизни людей. Автор проекта «Земский доктор» Валерий Кламм известен во многих странах мира своим особенным видением обычной жизни в провинциальных уголках родины. На этот раз он практически жил в разных больницах и фельдшерских пунктах Новосибирской области, чтобы показать местных врачей. НГС.НОВОСТИ узнали историю тысяч снимков, а фотограф рассказал о 20 лучших из них.

Фотопроект «Земский доктор» никак не связан с желанием областных властей переселить молодых докторов в крошечные сёла за большие деньги, уверяет фотограф. «Почти миллион взрослых и детей живет в сельских районах Новосибирской области. О здоровье этого малого человечества заботятся те, кого в старые времена называли "земский доктор" — врачи, фельдшера, акушерки, медсестры, санитарки», — гласит официальное описание идеи.





Зареченский ФАП Тогучинского района, фельдшер Лилия Елизарова и медсестра Елена Коваленко





«Для меня это в чем-то индийский кадр», — описал Валерий Кламм. На фото — медицинские сестры стоматологического отделения Ордынской ЦРБ Оксана Фролова и Юлия Гусева





Как рассказал НГС.НОВОСТИ сам Валерий Кламм, почти 3 года назад он снимал врачей областной клинической больницы — выставка до сих пор живет в ее коридорах и, по словам фотографа, немного убавила «взаимную раздраженность между журналистикой и здравоохранением».







Заведующий рентгеновским отделением Ордынской ЦРБ, врач-рентгенолог Владимир Журавлев





Фельдшер скорой помощи Тогучинской ЦРБ Дмитрий Трушин





Пример коллег впечатлил главного врача Ордынской ЦРБ Андрея Кондакова, и он тоже захотел сфотографировать своих симпатичных подчиненных.





Врач-патологоанатом Тогучинской ЦРБ Вениамин Микашевский. В этой же больнице его брат работает хирургом, а отец был в свое время здесь главврачом





Врач-хирург хирургического отделения Искитимской ЦГБ Елена Галимова, претендент на победу в номинации «Молодость. Новаторство. Талант» областного конкурса «Врач года»





Потом подключились и другие больницы из Черепаново, Тогучина, Искитима и фельдшерские пункты в деревнях. За первую съемку Валерий Кламм взялся в январе 2017 года, а последняя прошла в апреле. Две недели плотных съемок — дни и ночи в больницах — дали десятки тысяч кадров. Из них только 50 попадут в окончательный отбор для выставки.





Санитарка инфекционного отделения Ордынской ЦРБ Надежда Паньшина, которую Кламм называет просто — санитарка Надя





«Они быстро поняли, что меня бояться не надо — у меня был белый халат, бейдж фотографа на груди, и я представлялся больничным фотографом. Я не тот, кто пришел извне, не тот, кто хочет поймать что-то жареное, утащить и где-то помахать этим, чтобы всем было противно. Я, наоборот, понимаю, что не все гладко и не все шершаво, есть куча сложностей, куча недопониманий между пациентами и медиками. Но я стараюсь эти недопонимания разгладить. Все болеют и всем надо лечиться», — объяснил Валерий Кламм.







Старший регистратор поликлиники Черепановской ЦРБ Любовь Самсонова





Хирург Горновской больницы Тогучинской ЦРБ Дмитрий Серебряков





Фотограф признается — кроме портретов он мечтал снять различные экстренные ситуации, чтобы показать эту важную сторону работы врачей, но сейчас это уже планы на будущее. Кламм путешествовал с машиной «скорой помощи» на более-менее спокойные вызовы к пациентам, а также попал на роды, где делали кесарево сечение.







Кламм наблюдал и рождение ребенка — все прошло спокойно, мальчика назвали Витей. Первичный осмотр новорожденного проводит заведующая отделением новорожденных Искитимской ЦГБ Мария Дешковец





«Медицина российской провинции — это не периферия здравоохранения, а его передний край. Здесь всё — на предельно малой дистанции, крупным планом.



В жизни за пределами больших городов нередко больше человеческой близости, все друг другу соседи, знакомые знакомых, какой-то дальности родня. Все на виду и всё на виду — какой ты с людьми, каков ты в работе», — философски отмечает Кламм.





Фельдшер скорой помощи Тогучинской ЦРБ Надежда Останина на выезде в село Карпысак





«Анестезиолог шутил, не надо ли потом меня будет откачивать. И что потом в газетах напишут: "В родильном доме не смогли спасти мужчину!"» — улыбнулся автор фотопроекта.







Архивариус Тамара Ищенко, Тогучинская ЦРБ





Медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии Ирина Сергеева (слева) и врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Кабакова, Черепановская ЦРБ





«Фотографическое наблюдение — женщин сложно снимать, потому что они себя не любят. "Я не фотогигиеничная" — я слышал это слово в такой формулировке уже тысячу раз. А в женщине-медике борются два противоречивых желания — чтобы отстали или чтобы пофотографировали. В итоге они решали: "Ну ладно, доверяем". И потом начинают позировать, быть моделями настоящими…».







Ветеран Черепановской ЦРБ Мария Котлярова, работала старшей медсестрой до 2003 года





Фельдшер Верх-Мильтюшихинской участковой больницы Черепановской ЦРБ Екатерина Желак





«Фельдшер (Екатерина Евгеньевна Желак. — М.М.) — очень какой-то винтажный персонаж, немного… как из мультика. Она говорила: "Я здесь самая старенькая и самая маленькая". Она здесь 55 лет же работает — конечно, ей внимание приятно очень», — рассказывает Валерий Кламм.







Семейный врач Наталья Родионова на выезде (село Усть-Каменка, Тогучинский район)





Рентгенолаборант Ордынской ЦРБ Дина Петроченко





Выставка пройдет сначала 13 июня в фойе концертного зала им. Каца, 15 июня будет показана на церемонии награждения областного конкурса «Врач года» во Дворце культуры железнодорожников. А затем, вероятно, отправится в ГПНТБ и на «гастроли» по районам НСО и городам страны. Еще в планах Валерия Кламма — показать будни врачей студентам Новосибирского медуниверситета.







Старший фельдшер отделения скорой помощи Черепановской ЦРБ Евгений Алексеенко





Медсестра физиокабинета Дорогинской врачебной амбулатории Черепановской ЦРБ Елена Корнейчук





Ранее Валерий Кламм выставил в Третьяковской галерее 20 снимков из проекта «Родинки на карте» о провинциальной жизни, в том числе фото с карасукской свадьбы и портрет водопроводчика-философа под ледяным душем. Он рассказал НГС о самых интересных фотографиях, снятых в разные годы по всей Новосибирской области.