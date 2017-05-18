«Майбах» с рогами
В Новосибирске сделали новый трамвай с мягкими креслами, пандусами и печками для мороза –40 — в кабине вагона за 18 миллионов рублей обнаружились допотопные кнопки и ручка от «Жигулей»
Первый обновленный трамвай, на который власти потратили 18 млн руб., выйдет на линию уже в июне. Новый вагон при желании можно будет увидеть и раньше — его выставят на Транспортном форуме, который откроется в Экспоцентре 24 мая. Мэр Анатолий Локоть в компании коллег и журналистов посмотрел, как выглядит новый вагон, и ласково назвал его «первенец»: он оборудован пандусом и мощной системой отопления, однако обслуживать его сложнее из-за недостатка кадров. О том, какие сюрпризы ждут пассажиров нового трамвая и почему ему будет сложно ездить по Новосибирску, — в материале НГС.НОВОСТИ.
Новый трамвай, сделанный российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь», выйдет на линию в Новосибирске уже в июне. 17 мая мэр Анатолий Локоть осмотрел вагон на площадке левобережного трамвайного депо № 4 — именно там находится площадка «Белкоммунмаш».
Вагон действительно выглядит красиво: чистый, с просторным салоном, мягкими креслами, покатым кузовом, — все это создает приятное впечатление и дает веру в то, что трамвай в нашем городе будет жить.
Первым делом Анатолий Локоть, которого встретил генеральный директор предприятия, заглянул под вагон, чтобы выяснить технические подробности. «Кузов мы получили полностью из Белоруссии. Сиденья были готовы, покрашены, в общем красивый вагон, — рассказал журналистам генеральный директор «БКМ-Сибирь» Александр Евдокимов. — С оборудованием было похуже, потому что оборудование, которое нам дает ГЭТ под капитально-восстановительный ремонт, оно никуда не годится».
По его словам, примерно 60 % оборудования закупали в Челябинске, в том числе колесные пары и двигатель. В Новосибирске отремонтировали рельсовые тормоза, провели токарные, фрезерные работы, сделали блок управления с электронным оборудованием.
В новом трамвае есть пандус для инвалидов, однако тот факт, что коляска заезжает только с помощью водителя, несколько смутил Локтя. «Я, честно говоря, про этот подъемничек не ожидал, что он вручную», — удивился мэр.
Однако, как объяснили специалисты предприятия, водитель все равно должен контролировать посадку пассажиров на коляске — выйти из кабины, открыть пандус. В кабине у него световая и звуковая сигнализация. В трамвае есть специальное место для колясочников, ограниченное специальными поручнями.
Сейчас руководство «БКМ-Сибирь» выбирает новую символику для вагона, несколько экскизов трамвайного шильдика Евдокимов показал Анатолию Локтю. «Мне кажется, буквы не нужны», — поделился соображениями директор совместного предприятия. «А расцветка какая?» — поинтересовался Локоть. В итоге остановились на сине-зеленой цветовой гамме, которую «закажем, на саморезы поставим, она будет стоять».
«Ну что, не возражаете?» — спросил мэр, направляясь в кабину водителя. Осмотрев обновленную систему управления, которая, по словам Евдокимова, теперь гораздо проще, чем в старых трамваях, он сделал неожиданный вывод. «Ну смотри, в метро же не так. Надо над эргономикой думать. Чтобы в кабине было удобно, красиво. Эти все кнопки… Для XX века сносно. Но при всем уважении это прошлое. Мы же в будущее смотрим», — заметил мэр.
В ответ специалисты предприятия рассказали о том, где функция открывания/закрывания дверей, сигнализации, поворотов и стеклоочистителей. В новом трамвае, кстати, обещают систему обогрева, которая рассчитана на морозы до –40 градусов.
«А что, тут скорости передачи? Белорусы поставили», — искренне засмеялся мэр. «Нет, это мы придумали. Ну это жигулевская стандартная ручка», — ответили ему специалисты. «Хорошо», — подытожил мэр, добавив напоследок, что «есть над чем поработать».
Осмотрев вагон, мэр, стоя на ступенях, бодро спросил у коллег, как им новинка. «Уже ввязались раз, надо делать, — логично отметил его заместитель Данияр Сафиуллин. — Во-вторых, если на выставке это все пойдет, другие увидят, может получиться по другим. А это значит, что будет оборотка предприятия».
«А что мужики-то говорят? Нет, серьезно?» — пошутил Локоть, заметив, что «ребята здесь рукастые». В том же приподнятом настроении мэр пригласил всех проехать в новом вагоне несколько метров в разные стороны. Во время движения гул трамвая никого не смутил (вероятно, так и должно быть). Мэр лишь отметил, что в салоне удобные ручки.
«Это первенец производства. Мы видим очень большую перспективу, — подвел итоги мэр. — Новый трамвай стоит 24–25 млн руб. в зависимости от комплектности. Импортного производства еще дороже — 30 млн. Этот комплект обошелся примерно в 18 млн руб.».
Также мэр отметил удачный опыт новосибирского метрополитена по ремонту старых вагонов, позволяющий значительно экономить бюджетные деньги. Однако кроме нехватки новых вагонов в Новосибирске есть проблема с трамвайными путями, состояние которых оставляет желать лучшего.
«Потому что стыки, которые сегодня существуют, по ним ездить, мягко выражаясь, страшновато, — констатировал Евдокимов. — А здесь технология простая. Берете, вскрываете, поднимаете, меняете шпальную решетку, меняете шпалы, меняете рельсы, подбивку, выравниваете рихтовку, вот получается новый путь, ровный, аккуратный».
По его словам, обновленный трамвай должен выйти на линию уже в июне, после того как предприятие получит соответствующий сертификат на его эксплуатацию. Где конкретно он будет ездить, пока неизвестно, однако, как предположил руководитель «БКМ-Сибирь», трамвай останется в этом же депо. То есть на правый берег заезжать не станет.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова