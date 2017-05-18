«Майбах» с рогами

В Новосибирске сделали новый трамвай с мягкими креслами, пандусами и печками для мороза –40 — в кабине вагона за 18 миллионов рублей обнаружились допотопные кнопки и ручка от «Жигулей»

Первый обновленный трамвай, на который власти потратили 18 млн руб., выйдет на линию уже в июне. Новый вагон при желании можно будет увидеть и раньше — его выставят на Транспортном форуме, который откроется в Экспоцентре 24 мая. Мэр Анатолий Локоть в компании коллег и журналистов посмотрел, как выглядит новый вагон, и ласково назвал его «первенец»: он оборудован пандусом и мощной системой отопления, однако обслуживать его сложнее из-за недостатка кадров. О том, какие сюрпризы ждут пассажиров нового трамвая и почему ему будет сложно ездить по Новосибирску, — в материале НГС.НОВОСТИ.

«Первенец» совместной работы с белорусами





Новый трамвай, сделанный российско-белорусским предприятием «БКМ-Сибирь», выйдет на линию в Новосибирске уже в июне. 17 мая мэр Анатолий Локоть осмотрел вагон на площадке левобережного трамвайного депо № 4 — именно там находится площадка «Белкоммунмаш».







Пока трамвай стоит в левобережном депо № 4





Вагон действительно выглядит красиво: чистый, с просторным салоном, мягкими креслами, покатым кузовом, — все это создает приятное впечатление и дает веру в то, что трамвай в нашем городе будет жить.





Модернизация трамвая обошлась в 18 млн руб.





Первым делом Анатолий Локоть, которого встретил генеральный директор предприятия, заглянул под вагон, чтобы выяснить технические подробности. «Кузов мы получили полностью из Белоруссии. Сиденья были готовы, покрашены, в общем красивый вагон, — рассказал журналистам генеральный директор «БКМ-Сибирь» Александр Евдокимов. — С оборудованием было похуже, потому что оборудование, которое нам дает ГЭТ под капитально-восстановительный ремонт, оно никуда не годится».





Пандус в новом вагоне





По его словам, примерно 60 % оборудования закупали в Челябинске, в том числе колесные пары и двигатель. В Новосибирске отремонтировали рельсовые тормоза, провели токарные, фрезерные работы, сделали блок управления с электронным оборудованием.





Салон трамвая





В новом трамвае есть пандус для инвалидов, однако тот факт, что коляска заезжает только с помощью водителя, несколько смутил Локтя. «Я, честно говоря, про этот подъемничек не ожидал, что он вручную», — удивился мэр.







Новый трамвай оборудован для колясочников





Однако, как объяснили специалисты предприятия, водитель все равно должен контролировать посадку пассажиров на коляске — выйти из кабины, открыть пандус. В кабине у него световая и звуковая сигнализация. В трамвае есть специальное место для колясочников, ограниченное специальными поручнями.





Руководитель «БКМ-Сибирь» предложил мэру логотип трамвая





Сейчас руководство «БКМ-Сибирь» выбирает новую символику для вагона, несколько экскизов трамвайного шильдика Евдокимов показал Анатолию Локтю. «Мне кажется, буквы не нужны», — поделился соображениями директор совместного предприятия. «А расцветка какая?» — поинтересовался Локоть. В итоге остановились на сине-зеленой цветовой гамме, которую «закажем, на саморезы поставим, она будет стоять».







Мэр осмотрел кабину нового трамвая





«Ну что, не возражаете?» — спросил мэр, направляясь в кабину водителя. Осмотрев обновленную систему управления, которая, по словам Евдокимова, теперь гораздо проще, чем в старых трамваях, он сделал неожиданный вывод. «Ну смотри, в метро же не так. Надо над эргономикой думать. Чтобы в кабине было удобно, красиво. Эти все кнопки… Для XX века сносно. Но при всем уважении это прошлое. Мы же в будущее смотрим», — заметил мэр.





Новосибирцы смогут увидеть трамвай на Транспортном форуме в Экспоцентре





В ответ специалисты предприятия рассказали о том, где функция открывания/закрывания дверей, сигнализации, поворотов и стеклоочистителей. В новом трамвае, кстати, обещают систему обогрева, которая рассчитана на морозы до –40 градусов.







Кабина водителя





«А что, тут скорости передачи? Белорусы поставили», — искренне засмеялся мэр. «Нет, это мы придумали. Ну это жигулевская стандартная ручка», — ответили ему специалисты. «Хорошо», — подытожил мэр, добавив напоследок, что «есть над чем поработать».





Презентация нового вагона





Осмотрев вагон, мэр, стоя на ступенях, бодро спросил у коллег, как им новинка. «Уже ввязались раз, надо делать, — логично отметил его заместитель Данияр Сафиуллин. — Во-вторых, если на выставке это все пойдет, другие увидят, может получиться по другим. А это значит, что будет оборотка предприятия».







Салон российско-белорусского трамвая





«А что мужики-то говорят? Нет, серьезно?» — пошутил Локоть, заметив, что «ребята здесь рукастые». В том же приподнятом настроении мэр пригласил всех проехать в новом вагоне несколько метров в разные стороны. Во время движения гул трамвая никого не смутил (вероятно, так и должно быть). Мэр лишь отметил, что в салоне удобные ручки.







Мэр обратил внимание на удобные ручки в трамвае





«Это первенец производства. Мы видим очень большую перспективу, — подвел итоги мэр. — Новый трамвай стоит 24–25 млн руб. в зависимости от комплектности. Импортного производства еще дороже — 30 млн. Этот комплект обошелся примерно в 18 млн руб.».







Салон нового вагона





Также мэр отметил удачный опыт новосибирского метрополитена по ремонту старых вагонов, позволяющий значительно экономить бюджетные деньги. Однако кроме нехватки новых вагонов в Новосибирске есть проблема с трамвайными путями, состояние которых оставляет желать лучшего.





Власти запланировали ремонт трамвайных путей





«Потому что стыки, которые сегодня существуют, по ним ездить, мягко выражаясь, страшновато, — констатировал Евдокимов. — А здесь технология простая. Берете, вскрываете, поднимаете, меняете шпальную решетку, меняете шпалы, меняете рельсы, подбивку, выравниваете рихтовку, вот получается новый путь, ровный, аккуратный».







Левобережное трамвайное депо № 4





По его словам, обновленный трамвай должен выйти на линию уже в июне, после того как предприятие получит соответствующий сертификат на его эксплуатацию. Где конкретно он будет ездить, пока неизвестно, однако, как предположил руководитель «БКМ-Сибирь», трамвай останется в этом же депо. То есть на правый берег заезжать не станет.