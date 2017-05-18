Увели из-под носа

Новосибирец остался без пенсии после оформления кредита — о том, что ее перевели в другой фонд без его согласия, он узнал случайно

Новосибирец утверждает, что из-за действий банка он потерял инвестдоход за 4 года
Новосибирец утверждает, что из-за действий банка он потерял инвестдоход за 4 года

Житель Новосибирска пожаловался на мошенников, которые без его ведома перевели его пенсионные накопления в другой фонд и фактически лишили его дохода. Не сумев добиться ответа от банка и пенсионного фонда, он пошел в полицию — юристы уверены, что найти виновных будет очень непросто. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Житель Новосибирска остался без пенсии после того, как его накопления тайно перевели в другой фонд. Как рассказал НГС.НОВОСТИ 29-летний новосибирец Антон П., в 2013 году он перевел свои пенсионные накопления в негосударственный фонд. Однако в ноябре прошлого года они оказались в другом негосударственном пенсионном фонде, причем без его ведома.

 

«Я оформил кредит в банке "Ренесанс Кредит". [После этого] мне как-то неспокойно было, 


я позвонил в свой пенсионный фонд узнать, как дела, а они мне сказали, что я больше не являюсь их клиентом, 


что по моему заявлению мои пенсионные средства были перечислены в другой пенсионный фонд. Я стал выяснять, созвонился с тем пенсионным фондом. Их служба безопасности предоставила документы, на основании которых я пришел к выводу (и они не отрицают этого), что это было сделано без моего участия», — пояснил Антон.


Среди доказательств Антону предоставили запись телефонного разговора, где оператор пенсионного фонда звонит якобы ему подтвердить заявку на перевод, а также договор с подписью (копии есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ). «На записи не я, там даже мою фамилию с ошибкой произносят (с ударением на другой слог. — К.Ш.). Подписи [на договорах] не мои стоят. Перевели в "КИТ-Финанс". Они говорят, что это сотрудники банка виноваты», — уверен Антон.


По его словам, он потерял инвестдоход за 4 года — этот механизм срабатывает, когда накопления переводят из одного фонда в другой чаще, чем раз в 5 лет.


В пресс-службе фонда «КИТ-Финанс» комментировать ситуацию отказались. «Если клиент вам сам что-либо сообщил, то это его право», — сообщается в ответе на официальный запрос НГС.НОВОСТИ. В пресс-службе «Ренессанс Кредит» ответили уклончиво: «Во всех случаях нарушения правил продажи продуктов или обслуживания клиента проводится тщательная проверка, которую банк  инициирует, в том числе и в результате обращения клиента. Такие обращения позволяют банку повышать качество обслуживания и бороться со случаями недобросовестного выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей. Банк "Ренессанс Кредит" внимательно рассматривает все обращения и всегда оказывает всестороннее содействие в разрешении ситуации».


В начале мая Антон подал заявление в полицию, сейчас сотрудники ведомства проводят проверку. 


Как рассказал НГС.НОВОСТИ управляющий партнер юридического агентства «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов, 


искать виновных в подобных ситуациях крайне сложно, так же как и добиться возмещения ущерба. 


«Есть вариант, что это делают мошенники, не связанные с банком. Они просто выясняют персональные данные граждан, подделывают заявления. Пенсионный фонд это никак не контролирует — просто переводит, и все. Это вполне себе вероятный вариант. <...> Я думаю, с банком это вряд ли связано, скорее всего, просто совпадение. Есть мошенники, это очень популярная сфера. Ловить — никого не ловят; разыскивать, возмещать ущерб тоже никто особо не пытается, потому что цифры ущерба в основном копеечные», — пояснил юрист и добавил, что в его практике подобных случаев не было, потому что жертвам мошенников удается взыскать совсем небольшие суммы.


О попытках выманить у горожан пенсии — правда, тогда речь шла про пожилых новосибирцев, — осенью прошлого года заявляли в мэрии Новосибирска. Только за полгода, по данным чиновников, пенсионеры подали 22 тыс. заявлений о мошенниках, которые суммарно выманили у них 22 млн руб.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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