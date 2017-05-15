Варяги просят земли

В Новосибирск устремились застройщики из других регионов — они готовы предложить новосибирцам интересные планировки и цены, но их подводят жадность и проблемы с управлением

В Новосибирске становится больше иногородних застройщиков — с каждым годом они крепче держатся за местного покупателя и даже готовы браться за сложные, многолетние долгострои. И если у москвичей в сибирской столице работа не спорится, то провинциальные строители с успехом отбирают у новосибирских кусок рынка. По просьбе корреспондента НГС.НОВОСТИ эксперты вспомнили, когда началась эта экспансия и почему застройщики-«варяги» порой оказываются успешнее местных игроков.

В мае стало известно, что завершать новосибирский долгострой, возможно, будет совсем не новосибирская компания: основным претендентом на достройку дома по ул. Бориса Богаткова, 165/4 стало АО «БКЖБИ-2» из Барнаула. Впрочем, если само по себе «БКЖБИ-2» звучит непривычно, то





холдинг, в который оно входит, новосибирцам известен: ГК «Союз» строит в Новосибирске ЖК «Акварельный» и два жилых дома — на ул. Колхидская и на ул. Одоевского.





Иногородний застройщик в сибирской столице — отнюдь не новость. Первым «варягом» на местном строительном рынке в 2003 году стала московская компания «Социальная инициатива», которая, впрочем, кончила плохо, добавив городу обманутых дольщиков. Хотя, вспоминает директор компании RID Analytics Елена Ермолаева, есть мнение, что если во многих городах «Социальная инициатива» обобрала людей, то в Новосибирск, наоборот, вложила больше, чем получила.







В середине «нулевых», на пике рынка, в Новосибирск потянулись «гости». Так, столичная группа Snegiri, которая строит ЖК «Эльбрус» на ул. Шевченко (раньше он назывался «Арка»), начинала с партнерства с местной компанией «Красный проспект». Первым совместным проектом стал жилой дом Crown House на ул. Коммунистической, 20, потом партнеры построили Silver House возле театра «Глобус». Однако затем «пузырь» лопнул, а компания «Красный проспект» обанкротилась, и сейчас москвичи работают уже самостоятельно.







У других московских застройщиков в Сибири как-то не складывается. SKM Group трижды с конца нулевых пыталась выйти на новосибирский рынок с комплексом «Колизей», но воз и ныне там. СУ-155, на которую так надеялись местные власти, и вовсе обанкротилась, хотя и не успела оставить после себя дольщиков.







Между тем в Новосибирске продолжают строить дома компании с московскими «ушами» — среди них, например, дочерняя компания холдинга B2B «Город в городе», которая строит дома на месте жиркомбината.







Дом на Коммунистической, 20 стал одним из первых в Новосибирске, построенных застройщиками из других регионов

По информации Елены Ермолаевой, пару проектов в сибирской столице планировала и петербургская компания «Л1», но на рынок так и не вышла. При этом, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, довольно успешно в Новосибирске работала питерская же компания «Трест-36»: появившись здесь в 2008 году, она построила несколько домов на ВАСХНИЛе, а потом из региона ушла — наверное, нашла более интересные варианты, предположил эксперт.







По мнению исполнительного директора компании Rolband&Partners Александра Астахова,





причиной столичных провалов может быть элементарная жадность и проблемы с управлением —





как правило, у таких компаний много проектов в разных регионах, «на всё рук не хватает». «Им же тут хочется зарабатывать, а чтобы что-то заработать, надо для начала что-то вложить, — объясняет Астахов. — Получается, что денежку на землю нашли, а дальше местным представителям дали в руку пистолет и свисток, и крутись как хочешь».





При этом застройщики из соседних регионов работают в Новосибирске довольно успешно. Компания «Новосибирский квартал» — «дочка» барнаульской «Жилищной инициативы», строит у нас сразу три крупных комплекса: «Акатуйский», «Фламинго» и «Краснообский».







Несколько застройщиков, по данным экспертов, пришли в Новосибирск из Кузбасса. К примеру, ЗАО «Береговое», строящее на берегу Оби ЖК «Марсель», компания «СДС-Финанс» — авторы ЖК «Венеция» на противоположном берегу, компания «ТаГо», обосновавшаяся в районе ОбьГЭС с проектом ЖК «Тихий берег».







Уже второй проект в Новосибирске реализует «Томский домостроительный комбинат»: из полей ул. Петухова, в которых за несколько лет компания «вырастила» ЖК «Тулинка», она перебралась в Затон, где теперь возводит первые дома ЖК «Аквамарин».







«Сибакадемстрой», строящий микрорайон «Европейский Берег», хотя изначально и исконно новосибирский застройщик, но уже относится к тюменскому холдингу

По мнению Сергея Николаева, секрет успеха «варягов» довольно прост: в своих регионах они привыкли к меньшей норме прибыли и умеют работать с себестоимостью. Добившись успеха в таких условиях, гораздо проще работать на большом рынке, где и спрос, и цены выше. Кроме того, отмечает эксперт, «гости» могут посоревноваться с новосибирцами в темпах строительства, да еще и имеют «буфер» в виде собственного производства, продукцию которого даже не слишком далеко приходится везти.





«Компании из других регионов в свое время начали предлагать клиентам более интересные планировочные решения, дизайн. С их приходом на рынок жилые комплексы стали разнообразнее», — добавляет замруководителя отдела новостроек АН «Жилфонд» Инна Терехова.





Однако, признает Николаев, хотя такие компании обычно финансово более устойчивые, в рынок их проекты попадают не всегда: один из последних домов ТДСК, например, искал покупателей довольно долго.







Инна Терехова считает, что особенно интересен для «варягов» город стал 4–5 лет назад. «Тогда были очень хорошие условия для работы строительных компаний, — говорит она. — Было много территорий — площадок под возведение многоквартирных домов, достаточно большое количество инвесторов и желающих купить квартиру для себя».







Основная причина интереса к, казалось бы, пресыщенному новостройками Новосибирску — еще более пресыщенные провинциальные рынки. «Если бы ТДСК захотел увеличить свою долю на рынке в Томске, то только путем откусывания от самого себя, — иронично замечает Сергей Николаев. — В Новосибирске же большой спрос по сравнению с этими городами».







«Конечно, они бы с удовольствием зашли в Новосибирск, в котором гораздо меньше строительных компаний, но где еще в Сибири возьмешь такой крупный город», — улыбается Елена Ермолаева. Александр Астахов соглашается: Новосибирск — как маленькая Америка. Он дает возможность жить полной жизнью и найти свою нишу: даже несмотря на общий застой, у нас все-таки сохраняются относительно стабильный спрос и достаточно неплохой прирост населения за счет миграции.







Застройщик ЖК «КрымSKY» SKY Group Одним из первых вышел из Новосибирска на новый рынок

Одни из самых крупных и известных иногородних девелоперов — группа «Брусника», в которую в свое время вошел «Сибакадемстрой»: эксперты отмечают, что та компания, которую купили тюменские строительные магнаты, и та, что строит в Новосибирске сейчас, — два совершенно разных застройщика. Сейчас «Брусника» открывает площадки в Москве, и руководитель отдела маркетинга «Центрального агентства недвижимости» Роман Плеханов предполагает, что не последнюю роль в этом сыграли и успешно реализованные проекты в Новосибирске.







Новосибирские же застройщики покидать родной город не спешат: достоверно известно лишь о проекте SKY Group в Краснодарском крае, хотя эксперты также говорят и о возможности развития группы «Дискус» в Иркутске. «У нас как раз движение в сторону Новосибирска, в Новосибирске лучше, — уверяет Сергей Николаев. — Конкурентная среда в Новосибирске более справедливая».







Покупателю, впрочем, все равно, где находится головной офис компании, — в этом оказались единодушны все опрошенные эксперты. «Как бы новосибирским застройщикам ни хотелось, внимания на бренд [покупатели] особо не обращают», — заметил Александр Астахов.