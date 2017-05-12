Алтарь для плотоядных

Обзор мангалов, грилей и коптилен в новосибирских магазинах — они стоят дешевле шпажки шашлыка, помещаются в карман и умеют перекатываться с места на место

Новосибирцы открывают сезон шашлыков — в выходные жареным мясом пахнет буквально из-под каждого куста на природе, а кое-где — даже во дворах. Готовить шашлыки сейчас совсем просто — мясные лавки наперебой предлагают мясо в палитре маринадов, а гипермаркеты устраивают в своих павильонах целые выставочные полянки, на которых можно присмотреть любой мангал, начиная от карманного, который войдет даже в женскую сумку, заканчивая серьезными сооружениями для профессионалов. НГС.НОВОСТИ предлагают обзор мангалов и грилей из самых популярных магазинов города.

Самые дешевые мангалы стоят около 100–200 руб. Толщина стенок — не больше 0,5 мм. Размеры: длина 30 см, ширина — 25 см





Дешево и нехитро





Это, конечно, удивительно, но мангал можно найти в Новосибирске даже дешевле ста рублей, например за 99 руб. в «Гиганте». Понятно, что он будет маленьким и с тонкими стенками, но зато его можно поставить даже на асфальт и не бегать в поисках кирпичиков.





Мангалы в «Ашане» стоят от 100 до 3500 руб. в зависимости от размера и толщины стенок





Подобные разборные мангалы есть практически во всех гипермаркетах, в том числе в «Ленте», «Ашане». Чуть подороже — около 200–300 руб. (кстати, дешевле, чем килограмм шашлыка), мангал идет в комплекте с шампурами и в симпатичной сумке. Сделан он, как указывают производители, из углеродной стали.







Мангал за 99 руб. в «Гиганте» весит 1,2 кг. Рядом есть подороже — 239 руб. с толщиной стенок уже 1 мм и весом 2,4 кг







Существование такого мангала, возможно, рассмешит мужчин (хотя можно ведь просто бросить его в машину на лето, как купальник), но придаст уверенность в своих силах женщинам, решившим пожарить шашлык на девичнике. Весь мангал можно удержать одной женской рукой, так как весит он чуть больше килограмма.







Складные легкие мангалы сложены в удобные сумки





Пожалуй, такие мангальчики можно сравнить с маленькими тарелками на столе для каких-нибудь закусок типа оливок. Мясо на нем готовить, возможно, рискованно, потому что стенки слишком тонкие — не больше 0,5 мм. Но для приготовления гарнира вполне. Например, можно обжарить помидоры, очистить их от черной корочки и съесть содержимое. Или запечь шампиньоны, креветки, сыр или фрукты, благо в интернете полно рецептов.





Одноразовая коптильня в «Ашане»





При этом, кстати, необязательно использовать шампуры. В любом гипермаркете продаются одноразовые формы для гриля, причем в комплекте, например, с ольховой щепой, солью и перцем (83 руб. в «Ашане»). В принципе, поместится даже в карман — на случай внезапного приступа голода.





Разборные мангалы в «Ленте»





Ассортимент шампуров в «Ашане», цены — от 13 до 40 руб. в зависимости от длины





Тазик на колесах





Однако запекать такие смеси лучше все-таки на гриле. Облегченная версия этого приспособления называется сковородкой-гриль. Это действительно выглядит как маленькая сковородка с крышкой, стоящая на своих ножках.





Складной гриль в ИКЕА — 1499 руб.





Стоимость так называемого мини-гриля около 1000 руб. — зависит от того, складной он или нет, диаметра, наличия решеток и крышек.





Гриль «Трапеза» в «Гиганте» — 1000 руб.





Хорошего мангала должно быть много





Даже если внешне мангалы выглядят похожими — тот же принцип сборки и размер, — цена будет зависеть от толщины стенок. Кроме того, складные мангалы, которые подороже, комплектуются ребрами жесткости, чтобы конструкция была более прочной.





Мангалы в «Леруа Мерлен»





Одним словом, мощный мангал видно сразу.





Стационарный мангал со стальными стенками 2 мм в магазине «Бадис» на Писарева. Цена — 4950 руб.





Толщина стенок 2 мм — в четыре раза больше, чем у самого дешевого переносного. Как правило, это стационарный мангал, перетаскивать его с места на место сложно, да и не нужно. Однако это возможно — есть мангалы и на колесах.





Мангал «Павлин» в «Леруа Мерлен». В комплекте — подставка, 7 шампуров, решетка. Цена — 6788 руб.







Иногда мангал может быть не просто мангалом, а почти произведением искусства.





Мангал с термостенками в «Гиганте»





Мангал «Нон-стоп» на колесах в «Леруа Мерлен». В комлекте полка для дров и угля, решетка барбекю, кочерга, совок. Нижняя полка для дров и угля. Цена — 8890 руб.









Ассортимент мангалов и коптилен в «Бадисе» на Писарева





Серьезные конструкции хочется назвать специальными установками — на полукруглых крышках есть регуляторы температуры. Словом, главное преимущество — загрузить мясо и просто ждать, когда оно приготовится, не бегая каждый раз с веером.





В ИКЕА угольный гриль «Классен» из нержавеющей стали стоит 15 400 руб. В комплекте сам гриль и подставка под него







Тренд на коптильни





Отдельным эшелоном среди мангалов идут коптильни. Такое ощущение, что на прилавках их даже больше, чем старых добрых железных ящичков с шампурами. Ценовой диапазон широкий — в среднем от 200 руб. до десятков тысяч рублей, в зависимости от количества ярусов и качества металла.





Коптильни уже начинают теснить мангалы. Цены в гипермаркетах на них начинаются от 200 руб.





Кстати, для копчения продаются и щепы — как объяснили покупатели, столпившиеся у полки с коптильнями в «Ашане», «лучше всего черемуха, но это на любителя». Испытать новый мангал или коптильню можно будет в ближайшие выходные, тем более синоптики пообещали хорошую погоду.