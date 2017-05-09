Тряхнули мощью

Лучшие фото с парада Победы и «Бессмертного полка» в Новосибирске — вслед за военной техникой прошли 270 тысяч новосибирцев с портретами фронтовиков

Традиционный парад военных собрал в центре города сотни тысяч новосибирцев. Часть из них выстроилась вдоль Красного проспекта, но большинство предпочли пройти по площади Ленина в колонне «Бессмертного полка» с фотографиями своих родственников-фронтовиков. За перемещениями солдат, военной техники и горожан наблюдал фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ.

Парадный ритуал отточен годами. Начинается все по армейской традиции — с вынесения знамен и приветствия старшего по званию военачальника. Площадь в эти моменты превращается в армейский плац с выстроившимися для парада частями.









Зрителям лучше приходить заранее — уже за час до начала шествия к первым рядам не пробиться.











Самым трогательным элементом парада всегда становится проход курсантов-суворовцев, для которых военная форма — не праздничный наряд.











За прошедшие 30 лет в этой форме и ритуалах будущих военных изменилось немного. Разве что знамена теперь они носят другие.







Фото Александра Ощепкова





Военная служба традиционно считается уделом мужчин. Но за годы войны из Новосибирской области добровольцами ушли на фронт больше 12 600 девушек, чей труд на войне был ничуть не менее опасен и тяжел, чем у призванных мужчин.







Фото Александра Ощепкова





Всего же из Новосибирской области за годы войны в армию были призваны почти 640 тыс. человек. Даже сегодня это количество кажется огромным. А ведь накануне войны все население Новосибирска едва перевалило за 400 тыс. человек.







Фото Александра Ощепкова





Несмотря на то что город находился глубоко в тылу и его не коснулись боевые действия, за годы войны Новосибирская область потеряла порядка 180 тыс. человек, из которых 79 300 погибли, 80 700 пропали без вести, более 18 тыс. умерли от ран и больше 1400 умерли в плену.







На трибунах для почетных гостей. Фото Александра Ощепкова





Сегодня трудно даже представить, через что пришлось пройти военному поколению — и тем, кто ушел на фронт, и тем, кто остался в тылу. Несмотря на то что локальные конфликты возникают регулярно, человечество не знает больших войн уже больше 60 лет. Но объясняется это не столько миролюбием, сколько появлением оружия, которое делает любое серьезное столкновение самоубийственным для всех его участников. Парадоксально, но самым эффективным миротворцем оказался не гуманизм и здравый смысл, а баллистические ракеты с ядерными боеголовками.





Фото Александра Ощепкова





Вслед за военным парадом на площадь вышли горожане, наряженные в национальные костюмы, что должно было напомнить: победа в той войне была результатом усилий всех народов, живших тогда в СССР, как бы представители этих народов сейчас к этой стране ни относились.







Фото Александра Ощепкова





Вслед за организованной частью парада на площадь вышла колонна «Бессмертного полка». Эта акция, придуманная в свое время в Томске, сегодня стала по-настоящему массовой. Перед началом парада было видно, как тысячи участников этого марша с портретами фронтовиков стекаются к месту сбора со всего города.











С каждым годом этот марш становится все более и более массовым. В этом году, по подсчетам организаторов, в нем приняли участие порядка 270 тыс. человек. Когда голова колонны «Бессмертного полка» уже подошла к метро «Красный проспект», на площадь Ленина все выходили и выходили новые люди.











Сегодня немногочисленным реальным участникам Великой Отечественной уже за 90 лет. Уходя, ветераны уносят с собой понимание того, какой страшной бывает настоящая война. И место памяти и скорби все больше занимают настроения в духе дурацких наклеек «Можем повторить» на купленных в кредит иномарках. И чтобы не забыть настоящий смысл сегодняшнего праздника, стоит прийти к монументу Славы и попробовать прочитать хотя бы сотую часть фамилий наших земляков, которые с этой страшной войны так и не вернулись.







Фото Александра Ощепкова





А этот кадр сняла новосибирский фотограф Оксана Козырева в Колывани, где сегодня тоже проходил парад Победы. Сибирячка Наталья Чайко нашла на мемориале фамилию своего брата, который пропал без вести больше 70 лет назад.









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