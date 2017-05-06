«Начались кошмарные дни»

С каждым годом на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, ветеранов все меньше. И лишь немногие их дети и внуки собирают их фотографии, ищут сослуживцев, изучают их подвиги, чтобы затем рассказать об этом своим потомкам. Накануне Дня Победы НГС.НОВОСТИ попросили нескольких новосибирцев поделиться историями, фото и письмами воевавших родственников. После первой публикации в редакцию стало поступать множество писем — их набралось столько, что НГС.НОВОСТИ публикуют вторую часть статьи.

Михаил Ксенофонтович Нестеренко





Читатель НГС Дмитрий Зиновьев рассказал о своем деде Михаиле Ксенофонтовиче Нестеренко, который готовил схемы расположения вражеских объектов и карты разрушенных городов.





«С 1939 по 1946 год проходил военную службу на Дальнем Востоке, в частности с 1942-го по 1946-й на офицерской должности старшего фотограмметриста авиаполка ВВС Тихоокеанского флота (фотограмметрия — определение положения объектов по их фотоизображениям). С 9 августа 1945-го по 3 сентября 1945-го в составе действующей армии принимал участие в войне с Японией. Среди обязанностей Нестеренко М.К. было оперативное составление карт-схем дислокаций вражеских частей и объектов, результатов их бомбардировок. Например, на основании данных аэросъемки он подготовил для ставки Верховного Главнокомандования СССР карту-схему разрушений городов Хиросима и Нагасаки в результате атомных бомбардировок американской авиацией», — вспомнил Дмитрий и добавил, что после войны его дед работал на новосибирском предприятии Главного управления геодезии и картографии (ныне — ОАО «ПО Инжгеодезия»).





Михаил Ксенофонтович получил 15 разных наград, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и орден Отечественной войны II степени. Из недавних достижений: в 2010 году окончил народный факультет НГТУ и стал самым возрастным выпускником — ему было 90 лет.





Василий Петрович Любкин





Заместитель гендиректора АН «Росбизнес» Елена Бессонова прислала фотографию своего деда, Василия Петровича Любкина. Его призвали в армию в 19 лет. «Он прошел всю войну, освобождал Сталинград, Вену, Манчжурию. Вернулся домой только в марте 1946 года. Все время войны дед служил в Смерше», — рассказала она и добавила, что после войны Василий Петрович ушел в ресторанную сферу. Так, он был директором новосибирских ресторанов «Садко», «Новосибирск-Главный», ресторанов «Центральный», «Росинка» и др. и прожил до 84 лет.







Андрей Иванович Есин





Дед читательницы НГС Екатерины Есиной, Андрей Иванович, воевал летчиком: «Был штурманом 1-го минно-торпедного полка ВМФ. Сделал 230 боевых вылетов как ночной бомбардировщик. Участвовал в Финской войне, обороне Ленинграда. Погиб в марте 1945 года». Согласно архивным документам, Андрей Иванович произвел 160 боевых вылетов, во время которых высаживал парашютистов и выбрасывал груз даже при нелетной погоде. За свои подвиги он получил три ордена Красного Знамени.







Иван Николаевич Лоскутников





Читательница НГС Елена Мартынова рассказала о своем деде, Иване Николаевиче Лоскутникове: «Призван в армию в сентябре 1940 года. После окончания Дальневосточного артиллерийского училища в ноябре 1942 года направлен на фронт. Воевал на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах. В боях был дважды ранен. Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями».





После войны Ивана Николаевича удостоили звания Героя Советского Союза. Он продолжил военную карьеру, командовал батареей, дивизионом, артиллерийским полком, ракетными и артиллерийскими войсками ряда дивизий, а также окончил Ленинградскую высшую офицерскую артиллерийскую школу, Военную артиллерийскую академию им. Дзержинского, Высшие академические артиллерийские курсы, а в 70-х уехал жить в Литву.







Алексей Трофимович Долголюк





Екатерина Саширина вспомнила историю своего деда, Алексея Трофимовича Долголюка. «Он прошел всю Великую Отечественную войну. Свой боевой путь он начал с Западного фронта в качестве артиллериста на "Катюше", потом был 2-й Белорусский фронт и тяжелейший штурм города-крепости Кенигсберга, который мы знаем теперь как Калининград, а затем столицы фашистской Германии — Берлина. В одном из отчаянных боев был тяжело ранен и контужен, но выжил и продолжил сражаться в рядах Красной армии, в том числе приходилось даже вступать в рукопашный бой с противником, который, к счастью, окончился победой», — поделилась она фотографиями деда и подчеркнула, что до последних дней жизни Алексей Трофимович отличался крепким здоровьем и ясной памятью, несмотря на перенесенные ранения.







Сергей Ильич Дюков





Читательница НГС Татьяна Якушина прислала в редакцию мемуары своего деда, Сергея Ильича Дюкова, которого призвали на фронт в 19-й день рождения. Его зачислили связистом в артиллерийский дивизион. В мемуарах он рассказывает об одном из самых сложных периодов своей жизни.





«В декабре 1941 года наша 1-я ударная, 20-я и 30-я армии перешли в наступление. Начались кошмарные дни. Зима была очень суровая, снегу было по колено и мороз под 30 [градусов]. Потребовалось огромное количество физических и моральных сил, бессонных ночей. День смешался с ночью, спать не спали, дремали по 1,5–2 часа, да и то не каждый день. И все это под открытым небом, прямо на снегу и на морозе, у костра или без него, а иногда засыпали прямо на ходу. Кухня работала с перебоями. Давали 500–600 г перлового, овсяного или горохового супа (и то не каждый день), 900 г черного хлеба или 480 г сухарей и 100 г водки. Иногда утром давали на завтрак мороженую картошку в мундире и без соли. Ты ее в рот, а она обратно. Противно. Очень часто варили сами себе конину. Нарубишь топором от то ли убитой, то ли дохлой лошади, да и полакомишься. Кругом бездорожье. Деревни почти все сожжены, сотни сожженных деревень! Кругом виселицы и измученные люди».







Анатолий Иванович Кузиков





Как рассказала читательница НГС Юлия Дукач, ее дедушке, Анатолию Ивановичу Кузикову, было всего 16, когда началась война. Уже тогда он работал трактористом. «Как он рвался на передовую, говорит, не передать словами. И в январе 1943 года 17-летним мальчишкой был призван в Красную армию, стал курсантом учебного автополка, где учили водителей легендарных "Катюш". Он служил в 71-м автомобильном полку, а с июня 1944 года в 148-м отдельном танковом полку, который в 1945 году в составе 3-го Белорусского фронта принимал участие в Восточно-Прусской стратегической наступательной операции, а также в штурме Кенигсберга. За это его наградили медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией". Но путь домой был долог и вернулся в родные места только в апреле 1948 года», — вспоминает она дедушкины рассказы.







На акции «Бессмертный полк» в 2015 году





Татьяна Косточкина со своим братом на 70-летие победы сделали футболки с фотографиями своих дедов — Ильи Андреевича и Василия Андреевича Ирликов.





Василий Андреевич и Илья Андреевич Ирлики





Василий Андреевич был командиром отделения разведки, в августе 1945-го воевал против японских империалистов, в том числе разведывал лично, сам отразил атаку и убил 5 японских солдат. За это его наградили орденом Славы III степени. Илья Андреевич был старшим писарем автомобильной роты подвоза, принимал участие в обороне Ленинграда, во время которой его тяжело ранили. После этого он тоже присоединился к войне против Японии и был удостоен ордена Славы III степени и других почетных наград. В частности, был награжден медалью «За отвагу» за то, что в мае 1945-го в бою за чехословацкое село уничтожил 3 солдат противника.





Милинтина Георгиевна Кондратова





Читатель НГС Олег прислал в редакцию историю о своей бабушке с необычным именем — Милинтине Георгиевне Кондратовой. Ее призвали на войну в 1941 году, сразу после второго курса учебы на историческом факультете Саратовского университета, куда она поехала учиться после Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта.





«Воевала на Северо-Кавказском фронте стрелком-бомбардиром и штурманом экипажа в 588-м ночном "женском" (с апреля 1942 года на самолете У-2, "Ночные ведьмы") и 244-м дневном "мужском" (с августа того же года) авиационных полках. На фронтовых средних бомбардировщиках американского производства Б-20 "Дуглас" в 244-м полку летали только 2 женщины. В 1942 году за спасение раненых во время бомбежки аэродрома награждена медалью "За отвагу". Принимала участие в воздушных боях за освобождение Кубани, Новороссийска, Керчи, Севастополя», — рассказывает он. По его словам, в 1943-м Милинтина Георгиевна встретилась с маршалом А.И. Покрышкиным. Войну она закончила младшим лейтенантом авиации, а после пошла работать учительницей истории в школу.



«Когда снимался фильм "В небе ночные ведьмы", она с однополчанами была консультантом», — добавил Олег.