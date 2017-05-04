«Хоть бы один сказал, что я умная!»

Один день с лучшей учительницей Новосибирской области — она не задает ученикам «домашку», хранит на работе 28 пар туфель и боится потратить на путешествие мечты выигранные 200 тысяч

В Новосибирской области выбрали лучшего учителя — светловолосая географ из Искитимского района обошла десятки конкурентов в борьбе за звание и впечатляющую денежную премию от губернатора . Корреспонденты НГС.НОВОСТИ приехали к победительнице Светлане Корольковой в маленький поселок Маяк и встретили ухоженную женщину с 28 парами туфель под каждый наряд, мечтающую о Праге. О том, как проходит рабочий день лучшего учителя области и почему она не хочет принять одно из предложений элитных гимназий, — в нашем фоторепортаже.

Поселок Маяк ослепительно бел под неожиданно выпавшим майским снегом. Утром на его размокших дорогах гуляют разве что коровы. Люди в это время работают на лесопилке, в сельском хозяйстве или в единственной здесь школе, расположенной в самом центре поселка. Несмотря на снежную свежесть воздуха, на улицу выходят три кутающиеся в куртки пятиклассницы и элегантная учительница в бежевом пальто и тонких колготках. Урок называется «Причуды природы»: на нем нужно замерить температуру воздуха и почвы и научиться определять стороны света по компасу.









— Ну что, друзья мои. Когда вы сегодня проснулись, что необычного вы увидели?





— Что конец весны и внезапно выпал снег!





— Правильно, но, ребята, как вы думаете, для мая это обычное явление? Конечно, нет. Вдруг такое чудесное событие! — бодрит детей учительница.







Это Светлана Королькова, абсолютная победительница конкурса «Учитель года» в Новосибирской области, получившая кроме почетного титула премию в 200 тыс. руб. и десятки приглашений в элитные школы. «Я здесь 19-й год работаю, у меня в трудовой книжке одна только запись. Никогда я не хотела переехать — даже сейчас, когда со всеми этими обстоятельствами мне стали поступать предложения, я понимаю, что отсюда я не уеду.











Я вам открою секрет: зачастую учебные заведения отличаются лишь названиями. Может, где-то дети более раскованные или кругозор больше у детей. Но я бы не сказала, что знания географии очень сильно отличаются в зависимости от статусности образовательного учреждения… Даже есть такой казус: чтобы поступить в наш педагогический университет на факультет, который готовит учителей географии, географию сдавать не надо.







Мне нравится наш поселок, да и до Бердска рукой подать», — убеждает она. И добавляет, что живут здесь всего 564 человека — такие точные цифры сама узнавала, готовясь к очередному уроку о Новосибирской области.











На конкурс ее отправила директор. «Победа была абсолютно неожиданной. Когда я поняла, что ставки уже сделаны, у меня даже паника началась, я сказала: "Никуда не поеду. Мне Москва не нужна!". Это у меня первая фраза вырвалась. Мне сказали, что там еще премия. А я: "Заберите 200 тыс., мне не нужно ничего!"» — смеется Светлана Викторовна.







Семья Корольковой приехала в Маяк из Казахстана в середине 90-х. Сейчас в 9-м классе здесь учится дочь Светланы Викторовны, а мать работает помощником повара в столовой. Только муж никак не связан со школой — работает на заводе в Бердске. Еще в 90-х они познакомились здесь же, в Маяке, на сельской дискотеке, а недавно построили свой дом. «Мы обычная среднестатистическая семья», — пожимает плечами учительница. На вопрос о собственном хозяйстве Светлана Викторовна будто извиняется: очень большая нагрузка в школе, где кроме преподавания географии она взяла ставку замдиректора по воспитательной работе.





Мама учительницы Галина Михайловна работает помощником повара в школьной столовой





«Сами понимаете, живу здесь от и до. А хозяйство… я человек такой, что печь научилась топить лет в 35 только, когда свой дом с мужем построили. А так две собаки, кошка. И ребенок! На дочери — готовка, на муже — собаки. А кошка сама по себе. Спала вчера целый день. Такая счастливая кошка…» — улыбается Светлана Королькова.







После молниеносной учительской планерки по 9 Мая — урок у 8-го класса «Половозрастной состав России». В этом классе учеников уже побольше — десять, но все равно, по словам Светланы Викторовны, им приходится туго: нужно отвечать на каждом уроке, на галерке уже не спасешься.











Тот факт, что женщин в России больше, чем мужчин, рождает над партами бурное обсуждение.





— Как вы думаете, по каким причинам мужчин меньше?







— Из-за того, что мужчины постоянно воюют, а женщины на заводах сидят. Мужчина — кормилец семьи, и он может перетруждаться. А еще мужчины курят и занимаются экстремальными видами спорта! — отвечают хором ученики.







— Да, и сейчас начну вас ругать! Кто у нас прыгает с сеновалов? Ира, не поднимай руку, не выбивайся из правила!











На проекторе меняются слайды презентации — с картинками и даже гифками, чтобы дети лучше поняли. Минут десять спустя разбираются в составе населения уже на карте.





— Ребята, вы слышали, что Иваново — город невест? А почему?





— Там тепло, там женятся! Замуж выходят! Мужчинам там делать нечего, — отвечают невпопад школьники, а Светлана Викторовна едва сдерживает улыбку.









«Дети все чувствуют — твой страх, раздражение, и начинают все перенимать. Я проводила урок после другой конкурсантки. Она вышла и сказала: "Ужас! Они все такие возбужденные!". Я провела урок — странно, думаю, нормальные дети. Я решила ее урок посмотреть и поняла: она тоже была возбуждена, а они среагировали как зеркало. Мне тоже бывает страшно, но у меня есть "кнопочка" — я могу с собой совладать. Еще… чем естественнее ты себя ведешь — тем проще. Детей спрашивают: "А какая Светлана Викторовна?". Никто не сказал, что умная. Все говорят: "Ну она веселая, добрая, интересно рассказывает". Хоть бы один сказал, что умная! Но если серьезно: я хочу, чтобы и они были добрыми», — объясняет она.











Зарплата молодого учителя на селе — максимум 15 тыс. руб., говорит учительница. И по нормативу по нагрузке, учитель должен работать на 1 ставку за 9,7 тыс. руб., чтобы успевать готовиться к урокам и отдыхать. Светлана Викторовна работает на 2 ставки.







«Так сложилась моя судьба, что я не мерила никогда деньгами. Так что, может, наш Медведев был в чем-то прав, когда сказал, что это хобби и надо найти, кто будет хобби оплачивать. Было такое время, когда моя профессия была основным заработком, — теперь немного ситуация в семье поменялась, и я работаю, потому что призвание.







Мне бывшие ученики начали говорить: "Вот Светлана Викторовна, вы со своим красным дипломом сколько зарабатываете? Помните, что я был вашим двоечником? А я получаю 45 или 50 [тыс.] на лесопилке!". У детей появляется такая позиция: для того чтобы хорошо зарабатывать, не нужно хорошо учиться. Это переломить очень трудно. Я иногда говорю грубыми аргументами: смотри, я иду с работы, мы вместе идем. Посмотри на себя и на меня. Не в обиду! Я иду на каблуках, расчесалась, накрасила ногти… А ты?».





Внешность Светланы Викторовны и правда завораживает: каблуки, стройные длинные ноги, красивое платье. Она посмеивается: иногда дети примеряют ее туфли — как-то в кабинете даже хранилось 28 пар каблуков под каждое платье.











Она констатирует: в поселке жизнь ограничена, и вечерами сходить особо некуда — но работа учителя тем и хороша, что здесь можно сколько угодно «танцевать».







«В селе проще, наверное, тем, что здесь еще силен авторитет учителя. И даже знакомые моей мамы называют меня как в старых фильмах: "Викторовнá!". К нам идут и как к психологу, как к социальному педагогу. До сих пор могут прийти: "Не можешь в интернете посмотреть, как обратиться к юристу?". Или бабушки заходят, говорят: "Мне дрова не привезли, можешь разобраться, позвонить?". Сложнее с точки зрения общего уровня развития. Понимаете, поселок есть поселок, в основном люди без высшего образования», — поясняет собеседница.





Рабочий стол Светланы Корольковой





В конце уроков учительница ничего не задает на дом. «Мне всегда маститые, заслуженные-перезаслуженные учителя говорят: "Светлана Викторовна! А вот вы не задали домашнее задание". А я говорю: "Отстаньте от детей, пожалуйста. У меня ребенок учится — и я вижу, что у нее рабочий день 12 часов со всеми кружками"».











Спрашиваем о самом сокровенном: о мечтах. Отвечает не задумываясь:







— Мне бы хотелось, чтобы профессия учителя стала такой же популярной, как и другие профессии. Начинать нужно с малого. Вот почему снимаются замечательные фильмы, популяризирующие профессию летчика, «Ледокол», «Время первых». А у нас… Только «Географ глобус пропил». И «Физрук». А для школы — крышу бы хотелось.











— А для себя? Неужели путешествовать не мечтаете?







— Я бы поехала в Европу, походила бы по улочкам в Праге — это моя мечта.







— Так ведь приз можно на это потратить! 200 тыс. же дали!







— Приз 200 тыс., минус все налоги, получается 170 тыс. Можно скататься в Прагу, но эти деньги я тратить не буду, поскольку мне предстоят 2 тура — в Москву и в Сочи. Не за свой счет — но я боюсь расходов, которые не предусмотрены компенсацией. Жизнь моя была очень непростая, ничего мне никто на блюдечке не преподнес, всегда приходилось выбирать — дом строить или путешествовать, дочь учить или путешествовать. Может, в будущем поеду.