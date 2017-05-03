Локоть ушел в сад

Власти выселили детский дом, чтобы открыть детсад в самом большом районе Новосибирска — во время прогулки по нему мэр не сумел сдержать удивления и пожаловался на неудобное крыльцо

Власти расформировали детский дом на ул. Связистов, чтобы открыть в нем детский сад на 220 мест. Летом здесь начнется капитальный ремонт, который продлится полгода. Все работы обойдутся в 38 млн руб., плюс 13 млн потратят на новое оборудование. Корреспондент НГС.НОВОСТИ в компании мэра прогулялась по лабиринтам будущего детского сада, стены которого пока еще украшены сказочными русалками и Чебурашками, а на батареях сушатся варежки бывших воспитанников детского дома.

Мэр провел выездное совещание в здании будущего детского сада





2 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть прибыл на выездное совещание по реконструкции здания бывшего детского дома на ул. Связистов, 155. Здесь решили снова открыть детский сад, тем более построенное еще в 1986 году здание для него и предназначалось. Как и большинство детских садов, он не избежал участи несколько лет выдавать себя за кого-то другого. В последнее время в нем находился детский дом.





Стены будущего детского сада уже разрисованы сказочными деревьями





Начальник городского департамента образования Рамиль Ахмадгареев рассказал, что детей в детских домах в последнее время все меньше и меньше, появилась возможность расселить их по другим детским домам, а здание освободить под детский сад.





В здании бывшего детского дома уже практически не осталось мебели и сантехники





«Мне что-то крыльцо не очень…» — неожиданно произнес градоначальник, слушая статистику о количестве мест будущего садика (по проекту планируется вместить сюда 220 детей). Также мэр поинтересовался, есть ли у садика проблемы с лицензией: выяснилось, что лицензии нет, но это не проблема — детсад формально присоединят к соседнему, и номер у них будет № 465. «Когда-то этот проект был построен именно под детский сад. Рядом находится близнец, что называется. По такому же проекту», — заявил журналистам Анатолий Локоть.





В здании на ул. Связистов, 155 началась реконструкция





Мэр прошел по «сказочным» коридорам здания — стены украшены Кощеями, русалками, цветами, паровозиками. Словом, сразу понятно, что это здание, где жили дети, а не располагался какой-нибудь УФМС или служба судебных приставов. О том, что оно казенное, правда, все же напоминают облупившиеся стены хозблоков, остатки старых кожаных кресел, узкие коридоры и табличка «Изолятор» на одной из дверей.





«Ну давайте еще немножко пройдем, бассейн там посмотрим», — пригласил всех Локоть. Он уточнил, что на реконструкцию здания запланировано 38 млн руб., однако на ремонт бассейна все же не хватит.





Бассейн в здании будущего детского сада





«Ух ты!» — вежливо заметил он, подходя к чаше. Бассейн действительно слишком глубокий для детсадовцев, поэтому его придется переделать. Напоследок мэр сделал замечание, что «здесь душновато, нужно что-то сделать с вентиляцией», и перешел к осмотру следующих помещений.







Власти потратят 13,8 млн руб. на новое оборудование для детского сада





За бассейн, пообещал мэр, все же возьмутся, но примерно в следующем году, пока на это нет денег. «Если есть у кого-то желание поучаствовать, то, конечно, мы не откажемся. Но таких пожеланий, таких предложений я пока не знаю», — с легкой иронией констатировал мэр, отвечая на вопрос о возможных спонсорах.







Дверь в пищеблок бывшего детского дома





Кроме 38 млн на реконструкцию здания власти потратят еще 13,8 млн руб. на покупку оборудования для пищеблока и прачечной. А также купят детскую мебель — кроватки, кабинки и т.д. Кроме внутренних работ в планах сделать 11 теневых навесов на территории садика для 11 групп.







В детском саду появится новое оборудования для пищеблока





До декабря этого года в планах мэрии закончить все работы, чтобы к Новому году садик уже был готов принять детей. «А ясельная группа будет? Надо ясельную вводить», — озабоченно вспомнил мэр во время совещания. Дальше его разговор с коллегами перешел в проблему очередей в детский сад для жителей Ленинского района и в целом по всему городу.







Реконструкция здания обойдется в 38 млн руб.





«Для всех, кто достигнет возраста три года 1 сентября, места будут предоставлены, — пообещал Локоть. — На сегодняшний день это предварительно 16 тыс. (детей). Чтобы вы понимали, уважаемые коллеги. Тут же нет такого, что вот они стоят свободные, вот какая очередь. Это все движется. Потому что сейчас они (дети) в детском саду, а к сентябрю они в школе оказались, какое-то количество. То есть это все постоянно находится в движении, в динамике».







Помещения детского дома уже пустые





После этого мэр неожиданно сообщил о строительстве частного детского сада в Дзержинском районе, что, по его мнению, «в некоторой степени тоже оказывает влияние и разряжает обстановку». «Но общие показатели говорят о том, что сомневаться по местам для тех, кто достиг 3 лет в сентябре, сомнений нет. Все обеспечим», — бодро заявил Локоть.







Площадка перед детским садом на ул. Связистов





Осмотрев здание, мэр обратил внимание на то, что здание в хорошем состоянии, «есть, над чем поработать». А реконструкция за 38 млн руб. — это очень удачный вариант, так как строительство нового детского сада обошлось бы примерно в 200 млн.







Комнаты в здании детского сада, в котором начинается реконструкция





Сейчас комнаты детского дома пустые — в санузлах уже убрали сантехнику, осталось лишь немного мебели, например чей-то рабочий стол и пианино. На батареях лежат грязные детские перчатки, забытые еще зимой.





Из детского дома практически увезли все вещи, осталось лишь немного мебели и пианино





«Сейчас у нас в резерве такого варианта относительно дешевого введения новых мест в детсадах — 3 детских дома, которые были закрыты по естественной причине. Это не искусственное какое-то решение, здесь нет никакой политической воли, как иногда любят говорить. Дети действительно разошлись», — констатировал мэр.







Площадка перед детским садом





По данным Рамиля Ахмадгареева, в городе за последние 10 лет количество детских домов сократилось с 15 до 3. Одной из причин этого он назвал работу с приемными семьями, которые берут детей на воспитание.

