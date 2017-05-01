Шагай на Первомай

По центру Новосибирска прошла разрешенная Монстрация — рассказываем подробности и показываем самые интересные плакаты в режиме онлайн

Центр Новосибирска с раннего утра перекрыла полиция — сегодня здесь проходят сразу несколько шествий и демонстраций: от традиционного марша политических партий до не менее традиционной «Монстрации», которая в этом году стартует от Дома офицеров в 13:00. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ находятся в центре событий и передают подробности происходящего в режиме онлайн — оставайтесь с нами и вы узнаете, что происходит в городе прямо сейчас. Мы ждем и ваших фото, и рассказов — присылайте их в редакцию на электронную почту news@ngs.ru или в приложение WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000.

Трансляция обновляется





13:36

Наши корреспонденты передают, что «Монстрация» почти добралась до площади Ленина. В ход пошла кричалка, придуманная, как на странно, нынешним премьер-министром Медведевым: "Денег нет, но вы держитесь!". И тут же толпа отвечает сама себе: "А кому сейчас легко?".





13:28

Если утренний марш коммунистов был почти безголосым, то «Монстрация» наполнила улицу самыми разными криками — от традиционного "Чо молчим?!" до "Игорь" и, простите, "Сиськи!".









13:23

Кажется, это будет первая Монстрация, после которой Лоскутова не отправят на пару суток за решетку и не оштрафуют. Теперь понятно, почему на улице такая мерзкая погода!





13:22

Главный лозунг этого года — «Запрещена в России». Рядом с идеологом «Монстрации» Артемом Лоскутовым идет глава департамента по культуре мэрии Новосибирска Анна Терешкова.









13:18

Монстранты двинулись по Красному проспекту: люди с плакатами, на ходулях, колесницы и, как ни странно, молодежь в национальных костюмах.









13:06

Ну и, наконец, монстрант, который своей мимимишностью лишает дара речи. Кто-нибудь, ну поднимите уже этого коротколапого вельш-корги повыше!









13:03

«Монстрация »вот-вот двинется в сторону пл. Ленина. Есть пара минут, чтобы рассмотреть еще несколько забавных плакатов и образов.





































13:02

В толпе на носилках таскают унитаз, расписанный под гжель.

13:39 Уточнение от читателей: конечно же, под хохлому, приносим свои извинения за досадную ошибку.









12:57

Полиции, кстати, на удивление немного — видимо, официальный статус «Монстрации-2017» защитил ее от присутствия спецназа полиции, как это было 2 года назад: тогда монстрантов довольно жестко оттеснили от согласованных шествий по Красному проспекту.





12:53

И еще немного:

























12:48

Ну что ж, пришло время показать самые забойные, странные, остроумные и непонятные лозунги «Монстрации-2017». Наслаждайтесь:













































12:48

Среди монстрантов можно даже встретить бывших чиновников (на переднем плане — бывший вице-губернатор Виктор Козодой, например).









12:46

Кажется, дедушка Ленин слегка перепутал митинги!









12:45

Из Центрального парка к месту сбора монстрантов пришли участники шествия против коррупции. Их плакаты на фоне всеобщего карнавала смотрятся, мягко говоря, странно.





12:40

Главный лозунг «Монстрации-2017» до сих пор неизвестен. Но в толпе уже немало забавных плакатов: «Энтропия уже не та», «У России два врага: чернослив и курага» и др. Участников в костюмах пока немного: в толпе шныряет парочка единорогов, пират с резиновой курицей на плече и внезапно Дед Мороз.





Артем Лоскутов





12:38

Наши корреспонденты отыскали в толпе Артема Лоскутова — он говорит, что в этом году организация шествия прошла спокойно и несмотря на то, что власти согласовали это как молодежное шествие, «Монстрация остается Монстрацией».









12:25

До начала «Монстрации-2017» осталось чуть больше получаса — в месте сбора участников уже сотни новосибирцев. Пожалуй, это будет самое массовое шествие этого дня! Первые фото появятся с минуты на минуту, а пока посмотрите, как прошла сегодня утром «Монстрация» в Красноярске. Там вместо главного слогана пронесли по улицам ковер.





Фото Артема Ленца





12:15

Еще несколько фото с шествия против коррупции от нашего неутомимого фотокорреспондента Александра Ощепкова.













12:03

По уточненным данным полиции, в шествии против коррупции приняли участие 170–200 человек. Они зашли в Центральный парк и почти сразу покинули его, собравшись у главного входа.













11:58

В комментариях к этой статье читатели пишут, что бюджетникам предложили прийти на митинг политических партий на пл. Ленина за отгул (других, уточняет читательница, вообще обязали прийти бесплатно). Митингующие жалуются, что организовано все было плохо — им пришлось больше часа стоять на холоде и ждать начала.





11:55

Сторонники Навального наконец дошли до Центрального парка, который они огласили громким криком «Кто если не мы». Есть в этом что-то от Дня ВДВ, только полосатых маек не хватает. Хотя вроде и не 2 августа на календаре.





11:49

Кстати, если вы собираетесь сегодня в центр города по делам, советуем посмотреть на нашей интерактивной карте перекрытые участки дорог — некоторые закрыли для автомобилистов до самого вечера.





11:48

А вот и первое фото от наших читателей — так в 10:30 начиналось шествие по Красному проспекту со стороны автовокзала.









11:34

Градус лозунгов повышается с каждым пройденным метром: теперь уже кричат «Власть миллионам, а не миллионерам» и «Свобода или смерть!». Две женщины, наблюдающие за митингом со стороны, громко комментируют: «А я считаю, мы нормально живtм, есть пить-есть, в семье по две машины».









11:28

Шествие тронулось в сторону Центрального парка под крики «Один за всех и все за одного», «Когда мы едины — мы непобедимы» и «Чистую природу нашим детям!». Как уточнили к 12.00 в полиции, количество участников митинга — 170-200 человек.









11:18

У Дома офицеров тем временем собирается новое шествие — сторонники Алексея Навального планируют пройти по Красному проспекту до Центрального парка под лозунгом «Коррупция касается каждого». Участники — в основном молодые люди, их около 50 человек, у многих на плечах желтые уточки. На двух больших растяжках надписи «Борьба или Рабство» и «Коррупция ворует будущее».





Один из участников пришел на митинг с огромными картонными наручниками













11:05

Площадь перекрыта со всех сторон, но люди по-прежнему прибывают. Судя по программе митинга, добытой корреспондентами НГС.НОВОСТИ, мероприятие будет долгим — в списке спикеров 12 человек, от мэра до председателя профсоюзов. Митинг, кстати, называется «За достойную работу, зарплату, жизнь!».









11:03

Традиционно среди шествующих много коммунальщиков, пенсионеров, бюджетников и работников крупных предприятий, которые, похоже, пришли в это прохладное утро на митинг всем коллективом.

























10:58

На пл. Ленина уже больше тысячи человек.









10:51

Наконец-то шествие дошло до пл. Ленина, где столкнулось с колонной «Единой России» (которая визуально примерно в два раза больше). Из колонок несется «Да здравствует Россия, да здравствует Коммунистическая партия Российской Федерации». Единороссы пока безмолвствуют.

















10:46

Видимо, быстрая поступь коммунизма по Красному проспекту немного согрела демонстрантов — в колонне все-таки затянули хором «И Ленин такой молодой».









10:42

Возможно, праздничный настрой испортила погода: по данным метеостанции НГС, сейчас на улице всего +2. Днем должно потеплеть до +8, но небо все равно останется пасмурным, а к вечеру и вовсе обещают дождь.





10:40

Людей, кстати, стало немного побольше — человек 400–500. В основном пенсионеры, отдельной стайкой перемещаются парни с восточной внешностью.









10:35

Шествие двинулось в сторону центра города. Параллельно им, но в обратном направлении, в сторону Дома офицера идут сторонники Алексея Навального — они тоже намерены пройти по Красному проспекту, но стартуют в 11:00.





Колонна коммунистов идет молча, единственное, что раздается над головами демонстрантов — советские песни из динамиков машин.





Из магазинов, окна которых выходят на Красный проспект, выходят люди — к колонне не примыкают, но с удовольствием делают селфи на фоне красных стягов.





10:29

Здесь же проходит очередной митинг против «Платона» — около 20 дальнобойщиков в знак протеста развернули огромный баннер в виде фуры и держат в руках плакаты поменьше. Корреспонденту НГС.НОВОСТИ они пояснили, что решили примкнуть к демонстрации, чтобы дойти до пл. Ленина и развернуть свои лозунги там.





Противники «Платона» развернули огромный баннер, стилизованный под фуру









Дальнобойщики вышли на демонстрацию в знак протеста





10:22

Старт намечен на 10:30, во главе колонны машины с надписями «Мир! Труд! Май!» и «Наш мэр Локоть» — но самого градоначальника пока не видно.









10:14

Мы начинаем наш онлайн-репортаж: на Красном проспекте возле Дома офицеров в эти минуты формируют колонну коммунистов — они готовятся пройти в сторону пл. Ленина с красными флагами. По сообщениям наших корреспондентов, сейчас там около 300 человек.





У Дома Офицеров собрались около 300 человек





Во главе колонны пойдет грузовик с серпом и молотом





Демонстранты со всех сторон оцеплены полицией



