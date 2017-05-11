Полуостров сокровищ

Новосибирцы открыли сезон на курорте, который дарит забытые россиянами приключения, — между городами там ездит троллейбус, а на бесплатные пляжи по вечерам можно попасть только через дыру в заборе

Из Новосибирска в Симферополь улетели первые в этом году пассажиры, купившие дешевые билеты по субсидированному тарифу. Обозреватель НГС.НОВОСТИ Стас Соколов в число получателей субсидии, увы, не попал, но все равно посетил этот новоприобретенный российский регион и поделился впечатлениями о том, чем можно заняться там уже сейчас. А чтобы рассказ был полезней для тех, кто планирует отправиться туда летом, обозреватель НГС.НОВОСТИ Анна Богданова рассказала о собственных прошлогодних впечатлениях от летнего отдыха на пляжах Крыма.

Междугородный троллейбус

Аэропорт Симферополя с первых шагов пытается понравиться гостям. В том смысле, что в нем отремонтирована и приведена в порядок пока только зона прилета. Владельцы разумно полагают, что если уж человеку понравилось в Крыму, то тесный зал ожидания перед вылетом не способен испортить впечатления. А вот встретить гостя нужно хорошо. Справедливости ради, нужно заметить, что буквально по соседству со старым в Симферополе сейчас строится огромный новый аэропорт, который будет способен принимать в разы больше пассажиров.







Как это водится в российских авиагаванях, первыми, кого вы увидите, ступив на крымскую землю, будут многочисленные «бомбилы», предлагающие довезти куда угодно. Разве что количество их здесь выглядит необычным — две шеренги деловитых мужчин в кожанках сопровождают пассажиров на выходе из аэропорта на протяжении метров 100. И точно так же, как везде, лучше воспользоваться заранее заказанным трансфером, который обойдется вам как минимум на несколько сотен рублей дешевле.





Нормальная цена машины до Ялты при предварительном заказе 1500–1700 руб., а на месте с вас могут содрать и все 3000.







Впрочем, есть и более доступный способ. Билет на небольшой автобус (что-то среднее между маршруткой и микроавтобусами типа ПАЗ) стоит около 250 руб. Но хотя бы раз стоит воспользоваться местной экзотикой — троллейбусной линией «Симферополь – Ялта» (81 км). Правда, лучше не делать этого в жару и будучи обремененными детьми — кондиционеры в троллейбусе порой работают едва-едва, а в пик сезона на дороге случаются пробки, так что вместо трех часов по расписанию дорога может занять все пять.







Сараи и дворцы Ялты







Вид на Ялту с автотрассы. Фото Стаса Соколова







Ялта — шумный, довольно беспорядочный город, который, кажется, совершенно стихийно вырос вокруг набережной. Большая его часть находится на спускающихся к морю склонах и застроена отчасти советскими, отчасти современными жилыми комплексами, которые лезут один на другой.







Настоящие архитектурные жемчужины в Ялте могут быть скрыты в глубине дворов. Фото Стаса Соколова







Историческая часть Ялты, конечно, сохранила это совершенно особенное очарование прибрежных курортных городков, но повсеместно заметно, что здешние власти, похоже, последние пару десятилетий были совершенно не озабочены сохранением какого-то архитектурного ансамбля. Всюду бросаются в глаза какие-то отделанные пластиком балконы, не сочетающиеся с соседним зданием пристройки.







Нагромождение койко-мест для отдыхающих на берегу. Фото Стаса Соколова







Апофеоза эта хаотичная застройка достигает в прибрежной зоне. Эти домики, павильоны, пристройки и балконы выглядят как колония мидий, облепивших прибрежные скалы. Видно, что для сдачи туристам летом в аренду здесь приспособлен каждый квадратный сантиметр.





Новые жилые комплексы уже занимают место двухэтажных домиков. Фото Стаса Соколова







Впрочем, ситуация уже меняется. То тут то там ведется стройка. И современные жилые комплексы вырастают над частным сектором, как океанские лайнеры над рыбацкими лодками.







Для отдыхающих вся эта строительная вольница приносит очевидные выгоды — найти комнату, квартиру или номер в гостинице совершенно не составляет труда: объявления о сдаче жилья встречают вас повсюду. Просторная квартира с большим балконом, выходящим на море (две спальни и длинный коридор, в котором располагается кухня и стоит обеденный стол), при бронировании через booking.com стоила 3500 руб., но хозяева сразу же признались, что если договориться с ними напрямую и взять ее на более длинный срок, то можно уложиться и в 2000 за сутки. Но и эта цена для Ялты довольно большая, поскольку если поискать, то можно найти жилье и в пределах тысячи за ночь.







Рано утром единственное место, где можно перекусить в Ялте, это сеть хот-догов. Фото Стаса Соколова







С едой тут все более или менее привычно, хотя известных брендов здесь почти нет. Для обедов-ужинов без претензий можно выбрать местную сеть «Столовая по-домашнему» (обед из трех блюд обойдется рублей в 250) или ее аналоги. Съесть хот-дог на ходу можно за 130–150 руб.







Вид с террасы ресторана Verdi. Фото Стаса Соколова







Есть в городе, разумеется, и дорогие пафосные рестораны. Яркий пример — Verdi, который находится в только что построенном жилом комплексе. Под окнами только набережная, в теплые дни можно сидеть на террасе. Правда, обойдется это удовольствие недешево.







Набережная Ялты. Фото Стаса Соколова







Купаться в мае будет, конечно, непросто (хотя подготовленные люди это практикуют), но приехать просто подышать морским воздухом и погулять по еще тихим улочкам, на которых нет толп отдыхающих, — тоже интересный опыт.







Выход к Ласточкиному гнезду. Фото Анны Богдановой





Летом стоит навести справки об удобных пляжах. В Алупке, например, можно спуститься в гавань возле Воронцовского дворца, где лишь валуны и мало солнца. А можно уехать на «Черный бугор» — главный его плюс в том, что там нет подъезда для машин. Чтобы попасть туда, нужно пройти по ступеням, потом спуститься по мостику через заросли, потом опять ступени. Ну и обратно по ним же, только наверх. Однако это стоит того — там чисто, прозрачное море и тишина.







Пляж «Черный бугор». Фото Анны Богдановой







Правда, местная специфика проявляет себя порой необычным способом. Если вы решили окунуться в море вечером, часиков в 8, вас будет ждать сюрприз. Дело в том, что некоторые пляжи просто закрывают. Люди все равно приходят, плавают, наслаждаются закатом и теплым морем. Но только придется перелезть через забор. Кто закрывает проход и зачем — понять трудно.







Военно-морской курорт







Шторм в Артиллерийской бухте. Фото Стаса Соколова







Севастополь — полная противоположность Ялте и смотрится по сравнению с ней как одетый в штатское морской генерал рядом с разбитным торговцем фруктами. Сам город никогда не был курортным — жизнь в нем традиционно крутилась вокруг стоящего в гавани Черноморского флота. А сейчас тут живет немало вышедших на пенсию российских военных (тех, разумеется, у кого достаточно было денег купить здесь жилье).







Улица в Севастополе. Фото Стаса Соколова







Центр застроен домами в стиле советский классицизм с некоторым южным акцентом. Здесь приятно гулять. Правда, придется заранее привыкнуть к заковыристой местной географии.







Набережная в Севастополе. Фото Стаса Соколова







Весь город выстроен вокруг бухты, которая глубоко врезается в полуостров. Для того чтобы переправиться на другую ее сторону, лучше воспользоваться паромом — дорога по земле может занять больше времени даже с учетом ожидания парома.







Новый развлекательный комплекс в Севастополе. Фото Стаса Соколова







Вхождение в состав России, впрочем, привело к появлению здесь новых денег. И это идет не всегда на пользу. И по соседству со слегка потертыми, но полными достоинства зданиями советской эпохи вырастают порой довольно безвкусные сооружения в стиле «дорого-богато». В Китае таким образом обычно изображают аристократическую Европу.







Рыбаки на севастопольской набережной. Фото Стаса Соколова







В Севастополе тоже есть привычные пляжи, но к ним придется специально ехать. Впрочем, позагорать и искупаться можно прямо в центре, в Артиллерийской бухте, где с бетонной набережной в воду свисают специальные лестницы (как в бассейне). Главное — не попасться на крючок местным рыбакам.







Заповедник социализма







Продуктовый магазин в Евпатории. Фото Анны Богдановой







Тем, у кого вызывают умиление картинки безоблачного советского прошлого, стоит съездить в Евпаторию. Те же советские вывески, похоже, и не ремонтированные с того времени, та же старая потрескавшаяся плитка на тротуарах.







Пляж в п. Заозерное под Евпаторией. Фото Анны Богдановой





Утопающие в цветах дворы, где по-прежнему сушатся простыни на прищепках. Конечно, в центре Евпатории есть и кафе, и супермаркеты, между которыми снуют рыжеволосые тетеньки с вкусной вареной кукурузой всего за 50 руб. Берег в Евпатории и в близлежащих поселках типа Заозерного — песчаный, но в ветреную погоду море уже не будет таким прозрачным, как на южном берегу, где галька.







В прошлом году для туристов в Евпатории добавилось еще одно развлечение — лежа на пляже, наблюдать за военными вертолетами и самолетами, охраняющими границу. Они летают настолько низко, что можно разглядеть символику, и настолько точно по графику, что можно сверять часы.







Сувенирная лавка на южном берегу Крыма. Фото Анны Богдановой





Цена и геополитика







Что касается цен, то нужно быть готовыми к примерно таким же расходам, которые вы понесли бы в Новосибирске. Говорят, что три года назад многое (и прежде всего фрукты и овощи) были существенно дешевле. Но теперь большая часть поставок сюда идет не из близлежащей Украины, а морем из России.







Граффити на набережной в Ялте. Фото Стаса Соколова







Вообще, то, что эта территория еще недавно была другим государством, сегодня уже практически незаметно. Разве что в глубине полуострова можно встретить старые дорожные указатели или вывески на украинском (они все равно дублируются на русском). Сами же люди, живущие здесь, если чем и озабочены, то не геополитикой, а той неопределенностью, которая возникла в связи с необходимостью переоформлять многие документы, менять поставщиков и т.д.







Символ Севастополя — памятник затопленным кораблям. Фото Стаса Соколова







После присоединения к России поток туристов в Крым резко упал. Пропаганда берет свое — и украинцы не едут сюда отчасти из опасений за личную безопасность, отчасти из убеждений (дескать, крымчане продались Путину). А те, кто все же приезжают, стараются это не особенно афишировать, поскольку «дома могут быть проблемы». Так что людей из России здесь ждут. Хотя и принимают как умеют.