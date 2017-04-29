Пролетарии гуляют

Как отмечали 1 Мая в Новосибирске больше 100 лет назад — демонстранты собирались на кладбище, их гоняли казаки, а власти устраивали амнистию для дезертиров

1 Мая из дня борьбы чикагского пролетариата XIX века с буржуазными эксплуататорами превратилось сначала в политически окрашенный День международной солидарности трудящихся, который отмечают во многих странах мира, а в современной России и просто во внешне нейтральный Праздник Весны и Труда. Новосибирские краеведы и музейные работники рассказали, как этот праздник отмечали в нашем городе с начала XX века тогда еще в Ново-Николаевске.

1933 год. Здание нынешней мэрии до надстройки, которая проходила с 1935 по 1954 годы





Первая в истории города маевка случилась в 1903 году (по другим данным — 1 мая 1902 года) на станции Обь, рассказали в Музее Новосибирска. На ней присутствовали рабочие-железнодорожники, члены социал-демократического кружка. Они тайно собрались в лесу (район нынешней пл. Калинина) под «охраной» своих детей. Дети рыбачили на протекающей тут же Ельцовке и должны были дать сигнал о приближающейся опасности.







Начало 50-х годов. Группа работников Госбанка





В первый год становления советской власти в Новосибирске, в 1920-м, первомайской демонстрации не было. Был объявлен субботник и амнистия осужденных ревтрибуналами и дезертиров, рассказал краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. В следующем году амнистию повторили. Но только для трудовых слоев населения.







1933 год. Праздник 1 Мая на месте современной пл. Ленина





В 1904 году состоялась первая демонстрация железнодорожников. Они шли по ул. Переселенческая (ныне — ул. 1905 года). Антивоенная массовка состоялась на городском кладбище.







1950-е годы. Работники Госбанка с бумажными цветами





Первый митинг с красными флагами состоялся уже на следующий год. Ораторы призывали к свержению самодержавия. Демонстрантов разогнали казаки. Красные флаги рабочие успели спрятать и спасти.







1947 год. Первомайское гуляние перед нынешним краеведческим музеем (на фото — вверху)





В 1922 году, по словам краеведа Голодяева, маршруты первомайских колонн уже были разработаны. Все собирались на Красной площади (ныне — пл. Ленина). Здесь проходил военный парад, а потом все направлялись к братской могиле жертв революции.







1933 год. Демонстрация на месте современного Красного проспекта перед краеведческим музеем





Позже первомайские демонстрации были перенесены на площадь перед Домом Ленина, в 30–40-е годы — на площадь перед Облисполкомом (здание правительства области), а после войны празднование вернулось вновь на пл. Ленина к оперному театру.







Начало 1950-х годов. По надписи за спинами демонстрантов прекрасно видно, откуда они





В 1936 году на Первомай состоялся парад войск новосибирского гарнизона, который завершился демонстрацией по Красному проспекту. В демонстрации приняло участие свыше 100 тыс. человек. На следующий год новосибирская кинофабрика впервые провела съемку и озвучивание первомайской демонстрации.







1950-е годы. Фото из той же серии про работников Госбанка на первомайской демонстрации





Первая политическая маевка в НГУ состоялась в 1966 году. После это популярное среди всех студентов Академгородка мероприятие постепенно переросло в студенческий фестиваль с большим музыкальным концертом в финале.







1970-е годы. Во время первомайской демонстрации





И уже в 70-80-е годы Первомай стал больше праздником, чем какой-то исключительно политической акцией. В детсадах и школах изготавливали веточки с бумажными цветочками и листочками, рассказал Константин Голодяев, а настоящие веточки проращивали дома на подоконниках.