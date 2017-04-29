Пролетарии гуляют

Как отмечали 1 Мая в Новосибирске больше 100 лет назад — демонстранты собирались на кладбище, их гоняли казаки, а власти устраивали амнистию для дезертиров

1 Мая из дня борьбы чикагского пролетариата XIX века с буржуазными эксплуататорами превратилось сначала в политически окрашенный День международной солидарности трудящихся, который отмечают во многих странах мира, а в современной России и просто во внешне нейтральный Праздник Весны и Труда. Новосибирские краеведы и музейные работники рассказали, как этот праздник отмечали в нашем городе с начала XX века тогда еще в Ново-Николаевске.

1933 год. Здание нынешней мэрии до надстройки, которая проходила с 1935 по 1954 годы
1933 год. Здание нынешней мэрии до надстройки, которая проходила с 1935 по 1954 годы


Первая в истории города маевка случилась в 1903 году (по другим данным — 1 мая 1902 года) на станции Обь, рассказали в Музее Новосибирска. На ней присутствовали рабочие-железнодорожники, члены социал-демократического кружка. Они тайно собрались в лесу (район нынешней пл. Калинина) под «охраной» своих детей. Дети рыбачили на протекающей тут же Ельцовке и должны были дать сигнал о приближающейся опасности.


Начало 50-х годов. Группа работников Госбанка
Начало 50-х годов. Группа работников Госбанка


В первый год становления советской власти в Новосибирске, в 1920-м, первомайской демонстрации не было. Был объявлен субботник и амнистия осужденных ревтрибуналами и дезертиров, рассказал краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев. В следующем году амнистию повторили. Но только для трудовых слоев населения.


1933 год. Праздник 1 Мая на месте современной пл. Ленина
1933 год. Праздник 1 Мая на месте современной пл. Ленина


В 1904 году состоялась первая демонстрация железнодорожников. Они шли по ул. Переселенческая (ныне — ул. 1905 года). Антивоенная массовка состоялась на городском кладбище.


1950-е годы. Работники Госбанка с бумажными цветами
1950-е годы. Работники Госбанка с бумажными цветами


Первый митинг с красными флагами состоялся уже на следующий год. Ораторы призывали к свержению самодержавия. Демонстрантов разогнали казаки. Красные флаги рабочие успели спрятать и спасти.


1947 год. Первомайское гуляние перед нынешним краеведческим музеем (на фото — вверху)
1947 год. Первомайское гуляние перед нынешним краеведческим музеем (на фото — вверху)


В 1922 году, по словам краеведа Голодяева, маршруты первомайских колонн уже были разработаны. Все собирались на Красной площади (ныне — пл. Ленина). Здесь проходил военный парад, а потом все направлялись к братской могиле жертв революции.


1933 год. Демонстрация на месте современного Красного проспекта перед краеведческим музеем
1933 год. Демонстрация на месте современного Красного проспекта перед краеведческим музеем


Позже первомайские демонстрации были перенесены на площадь перед Домом Ленина, в 30–40-е годы — на площадь перед Облисполкомом (здание правительства области), а после войны празднование вернулось вновь на пл. Ленина к оперному театру.


Начало 1950-х годов. По надписи за спинами демонстрантов прекрасно видно, откуда они
Начало 1950-х годов. По надписи за спинами демонстрантов прекрасно видно, откуда они


В 1936 году на Первомай состоялся парад войск новосибирского гарнизона, который завершился демонстрацией по Красному проспекту. В демонстрации приняло участие свыше 100 тыс. человек. На следующий год новосибирская кинофабрика впервые провела съемку и озвучивание первомайской демонстрации.


1950-е годы. Фото из той же серии про работников Госбанка на первомайской демонстрации
1950-е годы. Фото из той же серии про работников Госбанка на первомайской демонстрации


Первая политическая маевка в НГУ состоялась в 1966 году. После это популярное среди всех студентов Академгородка мероприятие постепенно переросло в студенческий фестиваль с большим музыкальным концертом в финале.


1970-е годы. Во время первомайской демонстрации
1970-е годы. Во время первомайской демонстрации


И уже в 70-80-е годы Первомай стал больше праздником, чем какой-то исключительно политической акцией. В детсадах и школах изготавливали веточки с бумажными цветочками и листочками, рассказал Константин Голодяев, а настоящие веточки проращивали дома на подоконниках.

Илья Калинин
Фото предоставлены Юрием Лобановым

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