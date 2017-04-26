Репетиция лета

Первая жара в этом году выгнала раздетых новосибирцев на улицы — девушки надели мини и показали голые коленки, а на пляже появились первые загорающие

Репетиция лета (фоторепортаж)

Синоптики пообещали, что сегодня и завтра в Новосибирске установится летняя погода: столбик термометра достигнет отметки в +25 градусов. Трудно поверить, что еще пару-тройку недель назад на город обрушилась снежная метель, а на улицах кое-где оставались зимние сугробы. Сегодня на городских улицах напоминаний о прошедшей зиме почти не осталось: на деревьях появляются первые листочки, у киосков с мороженым собираются очереди, а девушки не стесняются надевать короткие юбки. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по центру города и посмотрели, как новосибирцы проводят первый жаркий день этого года.

Репетиция лета (фоторепортаж)


На улицах становится все больше девушек в коротких юбках. Большинство, по всей видимости, пока не привыкли к настолько теплому солнцу, поэтому раздеваться готовы еще не все. 


Репетиция лета (фоторепортаж)


Большинство девушек днем прогуливались в «утепленных» нарядах: в пальто и кожанках. А вот парни не постеснялись сменить куртку на шорты и футболки.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Некоторые даже решились надеть сандалики и сланцы и, что похвально, без носков.


Репетиция лета (фоторепортаж)


В Первомайском сквере уличные музыканты вовсю горланят молодежные шлягеры 90-х и «нулевых»: «Батарейка», «Полковнику никто не пишет» и даже «Мы пойдем по полю с конем...» группы Любэ. 


Репетиция лета (фоторепортаж)


У музыкантов даже появились поклонники, которые подпевали им свои любимые моменты в исполняемых песнях. 


Репетиция лета (фоторепортаж)


Тем временем у фонтана прохожих развлекает тромбонист. Судя по всему — сбежал с пар в соседней консерватории. 


Репетиция лета (фоторепортаж)


Под песни уличных бардов новосибирцы отдыхают на свежей траве, которая только-только появляется в городе.


Репетиция лета (фоторепортаж)


При желании можно даже полежать, если не пугает грязь.


Репетиция лета (фоторепортаж)


К их счастью, во время субботника газоны убрали от прошлогодней листвы и мусора, скопившегося за зиму.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Листья собрали в аккуратные кучки, в которых можно поваляться или просто посидеть на них. По крайней мере так думают дети.


Репетиция лета (фоторепортаж)


А кто-то и вовсе понял, что свидание на первой травке — это очень романтично.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Ну и конечно же, об этом точно стоит сообщить своим подписчикам в соцсетях.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Днем горожан разморило жаркое солнце, поэтому многие оккупировали скамейки у оперного театра, в сквере на ул. Орджоникидзе, вдоль ул. Советская и др.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Многие засели в недавно открывшихся летниках.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Такая погода — радость не только для мороженщиков, но и для торговцев детскими безделушками.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Не упускают случай и торговцы цветами — тепло привлекает влюбленные парочки.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Первое тепло — отличная возможность для девушек принарядиться и найти себе молодого человека.


Репетиция лета (фоторепортаж)

 

А если он уже есть — публично целоваться, вызывая легкую зависть прохожих.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Впрочем, без пары на улицах тоже не скучно — можно читать книги или просто слушать музыку.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Особую радость летние деньки принесли велосипедистам и скейтбордистам, устраивающим зрелищные гонки на площади Ленина.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Группа девушек в Первомайском сквере решила оригинально поздравить свою подругу с днем рождения: они надели праздничные колпаки и сняли на видео забавный танец.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Девушки громко смеялись, но танцевать в сквере в окружении прохожих очень стеснялись.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Репетиция лета (фоторепортаж)


«Заразившись» теплом, некоторые новосибирцы даже открыли пляжный сезон — правда, в воду зайти никто не рискнул, но солнечные ванны оказались ничуть не хуже.


Репетиция лета (фоторепортаж)


Увы, летняя погода в городе, по словам синоптиков, простоит недолго: на город уже надвигается холодный фронт, который принесет осадки, похолодание и грозы.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова, Густаво Зырянова (24)

Прочтений: 4975
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено