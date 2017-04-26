Репетиция лета

Первая жара в этом году выгнала раздетых новосибирцев на улицы — девушки надели мини и показали голые коленки, а на пляже появились первые загорающие

Синоптики пообещали, что сегодня и завтра в Новосибирске установится летняя погода: столбик термометра достигнет отметки в +25 градусов. Трудно поверить, что еще пару-тройку недель назад на город обрушилась снежная метель, а на улицах кое-где оставались зимние сугробы. Сегодня на городских улицах напоминаний о прошедшей зиме почти не осталось: на деревьях появляются первые листочки, у киосков с мороженым собираются очереди, а девушки не стесняются надевать короткие юбки. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по центру города и посмотрели, как новосибирцы проводят первый жаркий день этого года.





На улицах становится все больше девушек в коротких юбках. Большинство, по всей видимости, пока не привыкли к настолько теплому солнцу, поэтому раздеваться готовы еще не все.









Большинство девушек днем прогуливались в «утепленных» нарядах: в пальто и кожанках. А вот парни не постеснялись сменить куртку на шорты и футболки.









Некоторые даже решились надеть сандалики и сланцы и, что похвально, без носков.









В Первомайском сквере уличные музыканты вовсю горланят молодежные шлягеры 90-х и «нулевых»: «Батарейка», «Полковнику никто не пишет» и даже «Мы пойдем по полю с конем...» группы Любэ.









У музыкантов даже появились поклонники, которые подпевали им свои любимые моменты в исполняемых песнях.









Тем временем у фонтана прохожих развлекает тромбонист. Судя по всему — сбежал с пар в соседней консерватории.









Под песни уличных бардов новосибирцы отдыхают на свежей траве, которая только-только появляется в городе.









При желании можно даже полежать, если не пугает грязь.









К их счастью, во время субботника газоны убрали от прошлогодней листвы и мусора, скопившегося за зиму.









Листья собрали в аккуратные кучки, в которых можно поваляться или просто посидеть на них. По крайней мере так думают дети.









А кто-то и вовсе понял, что свидание на первой травке — это очень романтично.









Ну и конечно же, об этом точно стоит сообщить своим подписчикам в соцсетях.









Днем горожан разморило жаркое солнце, поэтому многие оккупировали скамейки у оперного театра, в сквере на ул. Орджоникидзе, вдоль ул. Советская и др.









Многие засели в недавно открывшихся летниках.









Такая погода — радость не только для мороженщиков, но и для торговцев детскими безделушками.









Не упускают случай и торговцы цветами — тепло привлекает влюбленные парочки.









Первое тепло — отличная возможность для девушек принарядиться и найти себе молодого человека.





А если он уже есть — публично целоваться, вызывая легкую зависть прохожих.











Впрочем, без пары на улицах тоже не скучно — можно читать книги или просто слушать музыку.









Особую радость летние деньки принесли велосипедистам и скейтбордистам, устраивающим зрелищные гонки на площади Ленина.









Группа девушек в Первомайском сквере решила оригинально поздравить свою подругу с днем рождения: они надели праздничные колпаки и сняли на видео забавный танец.









Девушки громко смеялись, но танцевать в сквере в окружении прохожих очень стеснялись.













«Заразившись» теплом, некоторые новосибирцы даже открыли пляжный сезон — правда, в воду зайти никто не рискнул, но солнечные ванны оказались ничуть не хуже.









Увы, летняя погода в городе, по словам синоптиков, простоит недолго: на город уже надвигается холодный фронт, который принесет осадки, похолодание и грозы.