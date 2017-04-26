Репетиция лета
Первая жара в этом году выгнала раздетых новосибирцев на улицы — девушки надели мини и показали голые коленки, а на пляже появились первые загорающие
Синоптики пообещали, что сегодня и завтра в Новосибирске установится летняя погода: столбик термометра достигнет отметки в +25 градусов. Трудно поверить, что еще пару-тройку недель назад на город обрушилась снежная метель, а на улицах кое-где оставались зимние сугробы. Сегодня на городских улицах напоминаний о прошедшей зиме почти не осталось: на деревьях появляются первые листочки, у киосков с мороженым собираются очереди, а девушки не стесняются надевать короткие юбки. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по центру города и посмотрели, как новосибирцы проводят первый жаркий день этого года.
На улицах становится все больше девушек в коротких юбках. Большинство, по всей видимости, пока не привыкли к настолько теплому солнцу, поэтому раздеваться готовы еще не все.
Большинство девушек днем прогуливались в «утепленных» нарядах: в пальто и кожанках. А вот парни не постеснялись сменить куртку на шорты и футболки.
Некоторые даже решились надеть сандалики и сланцы и, что похвально, без носков.
В Первомайском сквере уличные музыканты вовсю горланят молодежные шлягеры 90-х и «нулевых»: «Батарейка», «Полковнику никто не пишет» и даже «Мы пойдем по полю с конем...» группы Любэ.
У музыкантов даже появились поклонники, которые подпевали им свои любимые моменты в исполняемых песнях.
Тем временем у фонтана прохожих развлекает тромбонист. Судя по всему — сбежал с пар в соседней консерватории.
Под песни уличных бардов новосибирцы отдыхают на свежей траве, которая только-только появляется в городе.
При желании можно даже полежать, если не пугает грязь.
К их счастью, во время субботника газоны убрали от прошлогодней листвы и мусора, скопившегося за зиму.
Листья собрали в аккуратные кучки, в которых можно поваляться или просто посидеть на них. По крайней мере так думают дети.
А кто-то и вовсе понял, что свидание на первой травке — это очень романтично.
Ну и конечно же, об этом точно стоит сообщить своим подписчикам в соцсетях.
Днем горожан разморило жаркое солнце, поэтому многие оккупировали скамейки у оперного театра, в сквере на ул. Орджоникидзе, вдоль ул. Советская и др.
Многие засели в недавно открывшихся летниках.
Такая погода — радость не только для мороженщиков, но и для торговцев детскими безделушками.
Не упускают случай и торговцы цветами — тепло привлекает влюбленные парочки.
Первое тепло — отличная возможность для девушек принарядиться и найти себе молодого человека.
А если он уже есть — публично целоваться, вызывая легкую зависть прохожих.
Впрочем, без пары на улицах тоже не скучно — можно читать книги или просто слушать музыку.
Особую радость летние деньки принесли велосипедистам и скейтбордистам, устраивающим зрелищные гонки на площади Ленина.
Группа девушек в Первомайском сквере решила оригинально поздравить свою подругу с днем рождения: они надели праздничные колпаки и сняли на видео забавный танец.
Девушки громко смеялись, но танцевать в сквере в окружении прохожих очень стеснялись.
«Заразившись» теплом, некоторые новосибирцы даже открыли пляжный сезон — правда, в воду зайти никто не рискнул, но солнечные ванны оказались ничуть не хуже.
Увы, летняя погода в городе, по словам синоптиков, простоит недолго: на город уже надвигается холодный фронт, который принесет осадки, похолодание и грозы.
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова, Густаво Зырянова (24)