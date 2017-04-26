Загородили, демоны

У вокзала Новосибирск-Главный появилась первая платная муниципальная парковка — она привела в восторг водителей и таксистов, но неожиданно раздосадовала пешеходов

Первую платную муниципальную парковку на 50 машин у вокзала власти пообещали открыть 25 апреля. Однако в день предполагаемого открытия площадка на пл. Гарина-Михайловского оказалась закрыта для проезда — власти пояснили, что не будут пускать на нее обычных водителей, чтобы они не мешали ее настраивать. В ближайший месяц парковаться на ней можно будет бесплатно — после за каждый час придется отдать 20 руб.: чиновники пообещали, что платить можно будет даже с мобильника. О том, когда все-таки откроется платная парковка на площади Гарина-Михайловского, почему даже для бесплатного проезда потребуется квитанция и отчего нововведению рады водители, но огорчаются пешеходы — узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

На площади у ж/д вокзала весь день работают представители Городского центра организации дорожного движения. Здесь уже установили шлагбаумы — они еще замотаны производственной пленкой, платежные терминалы, светофоры, искусственные неровности и будку с контролерами, на которой издалека видно герб Новосибирска. При этом на парковке стоит только машина заказчика — для простых водителей стоянка пока закрыта.


На въезде установили будку с огромным гербом города, в ней будут сидеть контролеры
На въезде установили будку с огромным гербом города, в ней будут сидеть контролеры


Директор новосибирской городской службы парковки Игорь Зимин пояснил НГС.НОВОСТИ, что вечером вторника, 25 апреля, парковку только передадут властям. А откроется она уже после того, как ее почистят, нанесут разметку и установят дорожные знаки. 


«Сейчас там идут пусконаладочные работы, тестируют, как работает въезд, как работает выезд . <…> Я думаю, что ее ближе к пятнице запустят. А то я сейчас ее запущу, а там машины будут как попало ставить», — объяснил он.


Конкурс на обустройство стоянки выиграла компания AEL-RTS
Конкурс на обустройство стоянки выиграла компания AEL-RTS


При этом Игорь Зимин отметил, что первое время после открытия парковка будет работать бесплатно. «В течение месяца она будет работать в тестовом режиме без взимания платы, и также будет отлаживаться оборудование. 


То есть человек туда приезжает, берет квитанцию, заезжает и потом по этой квитанции выезжает, но без оплаты. Парковаться он сможет там сколько угодно. 


В течение месяца мы настроим оборудование, связанное с банками, чтобы у нас можно было производить транзакции, чтобы можно было делать инкассацию. Деньги же все пойдут в бюджет. И дальше уже будет [стоить] 20 руб. в час», — рассказал он и добавил, что в будущем власти планируют разработать мобильное приложение и возможность оплаты парковки по SMS.


Оплатить стоянку можно будет в паркомате с помощью банковской карты или наличными, в дальнейшем для оплаты разработают специальное мобильное приложение и появится возможность оплаты по SMS
Оплатить стоянку можно будет в паркомате с помощью банковской карты или наличными, в дальнейшем для оплаты разработают специальное мобильное приложение и появится возможность оплаты по SMS


Несмотря на то что это первый подобный проект в городе, автомобилисты обрадовались появлению платной парковки. По словам президента клуба автомобилистов «Автобратство» Ильи Батемирова, платные стоянки следует сделать по всему центру Новосибирска. 


«У меня мнение вообще однозначное: 


для того чтобы избежать в центре города столпотворения во дворах жилых домов, парковки надо делать платными и закрывать дворы. Все парковки в центре надо делать платными, но доступными», 


— рассказал он и добавил, что стоимость парковки за час не должна превышать 100 руб.


Мнение Ильи Батемирова поддерживают и рядовые таксисты, которые проводят по нескольку часов в день на площади у ж/д вокзала. «Я думаю, это нормально. Вы видели, что тут зимой творилось? Ничего не чистится, тут не заехать — кошмар. Я каждый день здесь. Оно хоть чиститься будет, убираться. Мест маловато, правда. Но люди же разные, кто-то даже 20 руб. отдавать не будет и заезжать не будет. [На пробки], я думаю, не повлияет. Вот этот ряд (крайний правый по ул. Ленина вдоль парковки. — К.Ш.), он обычно не проездной. <…> 


Зимой тут приезжаешь, некоторые машины стоят и не уезжают вообще. Видимо, человек сел, приехал и куда-то уехал на поезде и приехал через 2–3 недели, а машина все стоит. А так подумает, стоит оно этого или нет. 


На такси будет ездить», — надеется таксист Григорий Торжов.


Работники компании-подрядчика подготовили все оборудование к сдаче
Работники компании-подрядчика подготовили все оборудование к сдаче


Концепция «Единого платного парковочного пространства», которую разработали в городской службе парковки, подразумевает в Новосибирске 7 зон платных стоянок в Центральном, Заельцовском и Железнодорожном районах на 10,7 тыс. машино-мест. Однако сказать о том, где новосибирским автолюбителям ждать следующую платную парковку, Игорь Зимин не смог: «У ж/д вокзала — это первая [платная парковка], она сейчас будет работать как пробная, на ней обкатаем оборудование, посмотрим, как оно себя зарекомендует. Дальше, естественно, будет развиваться. Мы уже потом будем с общественниками и с депутатами определять места [для новых платных стоянок]».


До конца 2017 года власти планируют оборудовать в центре платные парковки на 4621 машино-место
До конца 2017 года власти планируют оборудовать в центре платные парковки на 4621 машино-место


Недовольными огороженной парковкой, как ни странно, остались опрошенные корреспондентом НГС.НОВОСТИ пешеходы. По мнению одних, на месте стоянки должны быть цветы и фонтаны, которые бы встречали гостей города, а не заборы и машины. Другие посчитали, что парковок в центре и так достаточно. 


«Лучше бы дороги сделали на эти деньги!» — раздосадованно заявила НГС.НОВОСТИ пенсионерка, с трудом катившая по выщербленному тротуару тяжелую садовую тележку.

Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова

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