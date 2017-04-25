Пешком дешевле

Автовладельцы Новосибирска столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО — страховые компании или отказываются оформлять полисы, или заставляют покупать дополнительные услуги вроде страхования от клеща. Тем, кто отказывается, указывают на дверь — в выходные возмущенные этим клиенты «Росгосстраха» вызвали в офис компании полицию. Неофициально страховщики признаются: создавать искусственные проблемы водителям они стали из-за поправок в законе. НГС.НОВОСТИ выяснили, почему страховщики пытаются оттянуть выдачу полисов до 28 апреля и как их можно наказать за отказ выдать ОСАГО без дополнительной платы.

Автовладельцы Новосибирска начали жаловаться на страховые компании — по их словам, оформить полисы ОСАГО почти невозможно без дополнительного страхования жизни, дома или от укуса клеща. Ситуация, по данным НГС.НОВОСТИ, накалилась около недели назад. Сибирячка Лора Лузина вспоминает: купить полис она попыталась в субботу, 22 апреля, — закончилось все вызовом полиции в офис компании «Росгосстрах» на ул. Гоголя, 19. По ее словам, ей и другим водителям отказали в выдаче полисов ОСАГО без покупки других услуг, среди которых оказались страхование жизни и здоровья от несчастного случая, техосмотр и пр. Если клиенты отказывались от покупки так называемого комплексного страхования, их отправляли в другие компании.





«Простояли у окон специалистов 3 часа. За это время сотрудницы офиса вызывали 2 наряда частной охраны, пытаясь всеми способами выпроводить из офиса возмущающихся граждан, но лишь бы не оформлять нам ОСАГО. <…>





Сотрудницы, видя всю серьезность наших намерений, спустя час выяснений попытались сделать вид, что у них не работает программа, выставляли табличку "Технический перерыв". Потом даже на отделение повесили объявление, что офис сегодня якобы не работает. Нам было также отказано дать письменный отказ, где бы они объяснили, на каком основании мы не можем приобрести у них полис ОСАГО», — рассказала Лора НГС.НОВОСТИ в переписке в социальной сети «ВКонтакте».





«Полис на полгода мне обошелся бы в 7265 руб., навязывали техосмотр за 1500 руб. и плюс страхование жизни и имущества. Я даже слушать не стала, во сколько мне это обойдется», — продолжает она.





Приехавшие полицейские, по ее словам, приняли заявление. В пресс-службе областного ГУ МВД подтвердили вызов наряда полиции из-за «конфликтной ситуации». По словам Лоры, тем, кто соглашался на допуслуги, оформляли полисы без проблем и претензий.





Видео возмущенных клиентов «Росгосстраха» в офисе компании 22 апреля





В компании «Росгосстрах» НГС.НОВОСТИ пояснили, что по субботнему инциденту они проводят внутреннюю проверку. «Сотрудники компании "Росгосстрах" проинформировали клиентов, обратившихся в офис за страхованием, о дополнительных продуктах, предлагаемых нашей компанией. Однако некоторые клиенты решили, что не нуждаются в предлагаемых продуктах. При этом они громко высказывали свое недовольство, мешали другим клиентам в офисе и вызвали сотрудников правоохранительных органов. По данному инциденту проводится служебная проверка, изучается правомерность действий сотрудников компании, работающих в тот день. <...>





Распоряжений подобного характера (не выдавать ОСАГО без допуслуг. — К.Ш.) не было.





Сотрудники компании могут только информировать о тех или иных продуктах страхования. Приобретать их или нет, решает исключительно сам клиент», — заявили в управлении маркетинговых коммуникаций компании.





С подобной ситуацией столкнулись десятки других новосибирцев. У одних за переоформление полиса требуют 650 руб., других просят подождать 3 дня на изготовление нового, в то время как старый забирают. В некоторых случаях страховщики оправдывают навязывание допуслуг тем, что хотят стимулировать оформление электронных полисов — при этом интернет-сервис, где их оформляют, зачастую оказывается недоступным.







Неофициально страховщики говорят, что возникающие сложности связаны с обновленным Законом «Об ОСАГО», новые поправки к которому вступят в силу на этой неделе. Напомним, с 28 апреля страховые компании будут вынуждены возмещать автовладельцам ущерб от ДТП ремонтом машины, а не деньгами, как было раньше. Как рассказал НГС.НОВОСТИ один из страховых агентов города на условиях анонимности, сейчас страховщики всеми силами стараются сократить продажи ОСАГО по городу, в частности, отказывают в полисе людям с областной пропиской.





«Крупные компании, начиная с "Росгосстраха", они перестали платить комиссию [страховым] агентам. Либо они ее платят, но при условии, что агенты оформляют дополнительные виды страхования стоимостью примерно 2,5–3,5 тыс. руб.





Это план. Если клиенты их не оформляют, то страховщики отказываются [оформлять ОСАГО] по техническим причинам и так далее. Крупные компании, как "Ресо", "Ингосстрах" и многие другие, вводят ограничения по своему сегменту, то есть [у автовладельцев должна быть] новосибирская прописка, автомобиль свежий, иномарка… И эти машины они страхуют без проблем, а остальным навязываются допуслуги в размере от 10 % стоимости полиса. Соответственно агентам это невыгодно. Мы и другие агенты помаленьку принимаем решение вводить комиссию за оформление полисов», — рассказал агент.





В социально-правовом центре «Правда» НГС.НОВОСТИ пояснили, что





страховщики не имеют права отказать в заключении договора ОСАГО без заключения дополнительных договоров — это нарушение Закона «О защите прав потребителей».





При этом доказать, что договор заключили на недобровольных условиях, сложно, поэтому автовладельцам следует запастись свидетелями или аудио- и видеозаписями и обратиться в Роспотребнадзор или в ЦБ. По ст. 15.34.1. КоАП РФ (необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг <…>) автостраховщикам грозит штраф до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 300 тыс. руб.





Напомним, месяц назад Российский союз автостраховщиков предложил ввести для автовладельцев франшизу и после ДТП заставить их платить потерпевшим самостоятельно.