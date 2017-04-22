Знойные холмы

Обнаженные девушки и парни спустились с горы на любимом курорте новосибирцев — НГС.НОВОСТИ пообщались с 10 красивыми сибирячками, которые приехали в одних ботинках и купальниках

Знойные холмы (фоторепортаж)

На горнолыжном курорте Шерегеш прошел очередной массовый спуск обнаженных лыжников и сноубордистов в купальниках. Мероприятие уже превратилось в традиционный выезд новосибирцев (а их тут большинство) на своеобразные смотрины и отдых с полным отрывом. Сотни молодых девушек здесь предстают в купальниках и в горнолыжной обуви в лучшей своей форме – такого не увидеть в самом Новосибирске даже на пляже летом. Многие специально готовятся к спуску, усиленно тренируются и загорают в солярии. Обозреватель НГС.НОВОСТИ выбрал 10 самых симпатичных, на его взгляд, девушек и спросил у них, зачем они раздеваются и чем их манят апрельские горы.

22 апреля в Шерегеше как по заказу установилась летняя погода – на солнце градусники показывали +20. На заезд собралось огромное количество участников – 1498, как подсчитали организаторы. Корреспондент НГС.НОВОСТИ пообщался с некоторыми из них, попытавшись понять, что заставляет их обнажаться и катиться в таком виде с горы.


Знойные холмы (фоторепортаж)


Ксения: «Я приехала из Новосибирска, на таком спуске уже в третий раз. Здесь очень классно, собирается молодежь со всех стран, есть даже американцы. Мы знакомимся, общаемся, у меня остались друзья с прошлого сезона. К спуску я готовилась, усиленно тренировалась в зале 4 раза в неделю, соблюдала диету. За 20 дней до спуска начала посещать солярий, 10 раз сходила».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Нарине: «Я тоже третий раз, все отлично, погода шикарная. Мне нравится здесь атмосфера, много камер, много внимания к девушкам – нам это нравится, я люблю фотографироваться. Буду теперь всегда-всегда ездить на такие спуски, это реально событие. Тоже были усиленные тренировки через день, но вообще я всегда хожу в зал, за фигурой надо следить».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Маша: «Я сама из Прокопьевска Кемеровской области, но сейчас работаю в Китае моделью. Я сюда специально прилетела, такое классное событие! Отличная атмосфера, можно просто побалдеть, отдохнуть – очень круто. Мне совершенно не холодно, очень жарко, чтобы не сгореть, я намазалась кремом».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Роксана: «Я с подружками приехала из Кемерово. Самое классное – это тепло и снег! Так жарко, как на пляже. Здесь отличная, позитивная энергетика, я обязательно буду теперь ездить сюда каждый год».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Настя: «Я сама из Сургута. Откуда я узнала про спуск в купальниках? Друзья рассказали, среди молодежи много разговоров ходит про Шерегеш. Вот решила сюда приехать, очень классно, куча позитивных людей и красивых парней много!».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Катя: «Я из Кемерово, вырвалась сюда, очень хотела. Всяко лучше, чем на работе сидеть. Когда спускалась, падала пару раз – немного больно, но все равно классно. Я к спуску никак не готовилась, только купальник купила».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Лера: «Я сюда езжу с 2016 года, это обалденная атмосфера, все такие красивые и молодые! Сегодня совершенно не холодно, я даже успела в снегу поваляться».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Валя: «Забрались с подружками на гору, дружно съехали на бордах, что может быть лучше? Тем более, такая классная солнечная погода, мы не замерзли ни на секунду, все просто супер!».


Знойные холмы (фоторепортаж)


Алена: «Веселуха здесь полная, царство красоты и отличного настроения. Стоит вырваться из города хоть раз в год, чтобы пережить эту атмосферу. Одним словом – жить классно!».

Дмитрий Косенко
Фото Кирилла Лазарева

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