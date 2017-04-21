«Грибы» дали жару

Тысяча новосибирцев отстояла многочасовую очередь, чтобы посмотреть на авторов хита «Тает лед» — кумиры прятались за дымом и масками, а их песен хватило только на 45 минут

Ставшая уже легендарной группа «Грибы» посетила Новосибирск. 20 апреля в атмосфере строжайшей секретности музыканты отыграли концерт в клубе «Отдых» — коллектив не дает интервью, не раздает автографов, скрывает лица и даже не разрешает фотографировать себя на концертах. В «Отдыхе» говорят, что после переезда на новое место на ул. Гоголя такого столпотворения и ажиотажа в клубе еще не было. Школьники и молодежь постарше пришли сюда, чтобы «почувствовать кач» и «послушать классный саунд» — и многие остались довольны, ведь единственный альбом группы удалось услышать живьем 2 раза подряд. Корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила со зрителями и узнала, за что они любят «Грибы».

Концерт «Грибов» должен был начаться в 19:00. За час до начала около клуба «Отдых» уже выстроилась внушительная очередь. Молодые люди в очереди не скучали — пили пиво, общались и слушали музыку с телефона.





Очередь на «Грибы» за час до официального начала концерта





Когда «Отдых», наконец, открыл свои двери, очередь уже пересекала ул. Каменскую. По оценкам организаторов, им удалось продать больше тысячи билетов. В день концерта вход стоил 1800 руб., а заранее билеты продавались дешевле — от 1100 руб.







Основная публика — слушатели в возрасте 16–18 лет





Очередь нарядных подростков, девушек в экстремальном мини и молодых людей в панамах наподобие тех, что носит один из членов «Грибов» по имени Симптом НЖН, двигалась медленно. Сам концерт начался только в 20:30.







Те, кто хотел встать на концерте в первый ряд, ждали в очереди по 2,5–3 часа





Девушка Юля 17 лет пришла на «Грибы» с ангиной. Чтобы встать в первый ряд, ей пришлось ждать 3 часа в очереди на улице, а потом еще полтора — пока зайдут все остальные. «Вживую интереснее. Моя любимая песня — "Базару ноль" (имеется в виду композиция «Базару нет». — Н.Г.) и "Тает лед", я слушаю их уже больше года. Я думаю, что они станут суперзвездами, потому что они резко набрали популярность», — считает фанатка.







Поклонница «Грибов» в ожидании концерта





Охранник «Отдыха» не ожидал такого наплыва людей: «Ты выйди — поседеешь! Там либо дети, либо какие-то оборотни! Они все с рюкзаками, мы их 2 часа будем досматривать! Домой приеду, трактор заведу и тоже песню напишу», — негодовал охранник, вероятно, имея в виду клип «Грибов» на песню «Тает лед» — в нем танцуют на фоне автобуса ПАЗ. По оценкам службы безопасности, последний раз такой ажиотаж был на концерте исполнителя Мота, но и тогда очередь была в 2 раза меньше.







Группа поддерживает таинственный имидж — они недоступны для общения с журналистами, не говорят с поклонниками и даже не разрешают снимать себя на концертах. Но последнее правило, конечно, не работает





Билеты в этот день продавались и на входе. Обойдя всю очередь, взрослый мускулистый мужчина, приехавший, судя по загару, с отдыха не так давно, спросил у билетера: «А дедушке 50 лет можно билет купить? Как пройти без очереди? Никак? Ну ладно, давайте так зайду. Что я, водку в 90-е не покупал что ли?». Другая дама пыталась купить билет на входе за столик, но узнав, что придется стоять в общем потоке, ретировалась.





В день концерта билеты за столиками обходились фанатам «Грибов» в 3 тыс. руб.





Девушка Настя сообщила, что ей очень нравится, как «Грибы» «пишут текста», и в подтверждение процитировала корреспонденту НГС строчку из композиции «Пудинг»: «Твои ляжки — уже не монашки. Ты так пляшешь, что у кошки мурашки». Ее подруга 17-летняя Анна считает, что лучшее, что сделала группа — это их недавний хит «Тает лед»: «Я жду от концерта кач, движ, тусэ. Без "Тает лед" никуда в наше время, я не думаю, что она может надоесть, просто не надо слушать ее на репите все время, если делать паузы, то тогда нормально».





То ли для усиления атмосферы загадочности, то ли эффектности в начале концерта «Грибы» устроили дымовую завесу





Молодой человек Антон 23 лет пришел в этот вечер на концерт впервые в своей жизни. Ему в первую очередь было интересно оценить живьем успешный продюсерский проект: «Мне нравится не то, что они делают, а то, как они это делают. Ребята появились очень неожиданно, взяли очень хороший темп и до сих пор с большой скоростью идут в уши людей. Это качественный подход, их продюсируют адекватные люди, если бы это были простые пацаны с улицы, они бы не собирали аудиторию. Но так как в них вложено очень много сил, денег и времени, это все логично», — считает слушатель.





Девушек на концерте было заметно больше, чем молодых людей





Одинокий мужчина лет 40 обосновался в центре танцпола и молча смотрел в пустующую сцену. Он отказался представляться, но сообщил, что пришел сюда только ради одной песни «Тает лед», и после нее собрался домой. Через 1 час 40 минут после того, как он оказался здесь, а концерт еще не начался, толпа начала скандировать матерное: «******! *******!» (имелось в виду «Надоели!». — Н.Г.).





Танцпол во время концерта «Грибов». Хотя мероприятие заявляли в категории 16+, попадались и более молодые фанаты





Наконец, на сцене из тумана появились сами «Грибы» — зал встретил их овацией. «Как дела? Чего ругаетесь? Если все окей, скажите "О, да!". Добро пожаловать в наш Дом на колесах, это грэбс!» — приветствовал поклонников участник коллектива по имени 4atty aka Tilla сквозь балаклаву («Дом на колесах» — это дебютный альбом «Грибов»; грэбс — авторский стиль, который придумал коллектив, по сути — это смесь хип-хопа и хауса с частым упоминанием в текстах непосредственно «грибной» тематики — Н.Г.).





Кажется, 4atty aka Tilla отвечает в коллективе за интерактив — на песне «Велик» он попросил прокрутить молодых людей в воздухе воображаемые педали, а на песне «Пудинг» — стрелять в воздух из невидимых пистолетов со звуком «па-па-па-па»







Концерт был действительно очень громким и «потным», как было заявлено в анонсе. Подростки и люди постарше, слившись в едином экстазе, отвечали на любые реплики «Грибов» аплодисментами и визгом, а украинские исполнители раскачали зал буквально с первой же минуты. Как после рассказывали фанаты, «звук прошибал насквозь».





Юрий Бардаш — пожалуй, самый открытый участник коллектива. Из «камуфляжа» он носит только узкие темные очки. Бардаш — известный украинский продюсер, работавший с коллективами Quest Pistols и «Нервы». Он же по сути придумал и раскрутил «Грибы»





В альбоме коллектива «Дом на колесах» всего 9 композиций, но кроме них «Грибы» спели еще 2 — новую песню «Улицы пиарят нас» и нашумевший хит, который сегодня знают, кажется, все — «Тает лед». Строчки «Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр» весь зал, не исключая корреспондента НГС, подпевал с особым исступлением.





Фанаты «Грибов»





Спустя 45 минут после начала концерта песни у «Грибов» закончились, о чем Бардаш честно сказал со сцены: «Ребята, песен больше нет, спасибо! Но если хотите, можем еще покачать!».





Симптом НЖН отвечает в коллективе за лирику. В треках «Любовь» и «Тает лед» тексты читает преимущественно именно он







Добродушный зал дал понять артистам, что вечер заканчивать рано — и «Грибы» начали петь песни из «Дома на колесах» по второму кругу. Как сообщили организаторы, на бис коллектив спел всего пару песен, а не весь альбом. Но некоторые поклонники все же не захотели слушать кумиров второй раз и радостно потянулись к гардеробам. «Успеем еще на маршрутку», — говорили они.





Таинственные «Грибы» за дымовой завесой





Уже после концерта организаторы сообщили, что «Грибам» очень понравилась новосибирская публика. По их словам, из всех российских городов, в которых они уже выступали, в Новосибирске «самый бодрый и позитивный народ». «Грибам» захотелось выступить в Новосибирске еще, добавили организаторы.