«Грибы» дали жару

Тысяча новосибирцев отстояла многочасовую очередь, чтобы посмотреть на авторов хита «Тает лед» — кумиры прятались за дымом и масками, а их песен хватило только на 45 минут

«Грибы» заставили новосибирскую молодежь визжать от восторга
«Грибы» заставили новосибирскую молодежь визжать от восторга

Ставшая уже легендарной группа «Грибы» посетила Новосибирск. 20 апреля в атмосфере строжайшей секретности музыканты отыграли концерт в клубе «Отдых» — коллектив не дает интервью, не раздает автографов, скрывает лица и даже не разрешает фотографировать себя на концертах. В «Отдыхе» говорят, что после переезда на новое место на ул. Гоголя такого столпотворения и ажиотажа в клубе еще не было. Школьники и молодежь постарше пришли сюда, чтобы «почувствовать кач» и «послушать классный саунд» — и многие остались довольны, ведь единственный альбом группы удалось услышать живьем 2 раза подряд. Корреспондент НГС.НОВОСТИ поговорила со зрителями и узнала, за что они любят «Грибы». 

Концерт «Грибов» должен был начаться в 19:00. За час до начала около клуба «Отдых» уже выстроилась внушительная очередь. Молодые люди в очереди не скучали — пили пиво, общались и слушали музыку с телефона.


Очередь на «Грибы» за час до официального начала концерта
Очередь на «Грибы» за час до официального начала концерта


Когда «Отдых», наконец, открыл свои двери, очередь уже пересекала ул. Каменскую. По оценкам организаторов, им удалось продать больше тысячи билетов. В день концерта вход стоил 1800 руб., а заранее билеты продавались дешевле — от 1100 руб.


Основная публика — слушатели в возрасте 16–18 лет
Основная публика — слушатели в возрасте 16–18 лет


Очередь нарядных подростков, девушек в экстремальном мини и молодых людей в панамах наподобие тех, что носит один из членов «Грибов» по имени Симптом НЖН, двигалась медленно. Сам концерт начался только в 20:30.


Те, кто хотел встать на концерте в первый ряд, ждали в очереди по 2,5–3 часа
Те, кто хотел встать на концерте в первый ряд, ждали в очереди по 2,5–3 часа


Девушка Юля 17 лет пришла на «Грибы» с ангиной. Чтобы встать в первый ряд, ей пришлось ждать 3 часа в очереди на улице, а потом еще полтора — пока зайдут все остальные. «Вживую интереснее. Моя любимая песня — "Базару ноль" (имеется в виду композиция «Базару нет». — Н.Г.) и "Тает лед", я слушаю их уже больше года. Я думаю, что они станут суперзвездами, потому что они резко набрали популярность», — считает фанатка.


Поклонница «Грибов» в ожидании концерта
Поклонница «Грибов» в ожидании концерта


Охранник «Отдыха» не ожидал такого наплыва людей: «Ты выйди — поседеешь! Там либо дети, либо какие-то оборотни! Они все с рюкзаками, мы их 2 часа будем досматривать! Домой приеду, трактор заведу и тоже песню напишу», — негодовал охранник, вероятно, имея в виду клип «Грибов» на песню «Тает лед» — в нем танцуют на фоне автобуса ПАЗ. По оценкам службы безопасности, последний раз такой ажиотаж был на концерте исполнителя Мота, но и тогда очередь была в 2 раза меньше.


Группа поддерживает таинственный имидж — они недоступны для общения с журналистами, не говорят с поклонниками и даже не разрешают снимать себя на концертах. Но последнее правило, конечно, не работает
Группа поддерживает таинственный имидж — они недоступны для общения с журналистами, не говорят с поклонниками и даже не разрешают снимать себя на концертах. Но последнее правило, конечно, не работает


Билеты в этот день продавались и на входе. Обойдя всю очередь, взрослый мускулистый мужчина, приехавший, судя по загару, с отдыха не так давно, спросил у билетера: «А дедушке 50 лет можно билет купить? Как пройти без очереди? Никак? Ну ладно, давайте так зайду. Что я, водку в 90-е не покупал что ли?». Другая дама пыталась купить билет на входе за столик, но узнав, что придется стоять в общем потоке, ретировалась. 


В день концерта билеты за столиками обходились фанатам «Грибов» в 3 тыс. руб.
В день концерта билеты за столиками обходились фанатам «Грибов» в 3 тыс. руб.


Девушка Настя сообщила, что ей очень нравится, как «Грибы» «пишут текста», и в подтверждение процитировала корреспонденту НГС строчку из композиции «Пудинг»: «Твои ляжки — уже не монашки. Ты так пляшешь, что у кошки мурашки». Ее подруга 17-летняя Анна считает, что лучшее, что сделала группа — это их недавний хит «Тает лед»: «Я жду от концерта кач, движ, тусэ. Без "Тает лед" никуда в наше время, я не думаю, что она может надоесть, просто не надо слушать ее на репите все время, если делать паузы, то тогда нормально».


То ли для усиления атмосферы загадочности, то ли эффектности в начале концерта «Грибы» устроили дымовую завесу
То ли для усиления атмосферы загадочности, то ли эффектности в начале концерта «Грибы» устроили дымовую завесу


Молодой человек Антон 23 лет пришел в этот вечер на концерт впервые в своей жизни. Ему в первую очередь было интересно оценить живьем успешный продюсерский проект: «Мне нравится не то, что они делают, а то, как они это делают. Ребята появились очень неожиданно, взяли очень хороший темп и до сих пор с большой скоростью идут в уши людей. Это качественный подход, их продюсируют адекватные люди, если бы это были простые пацаны с улицы, они бы не собирали аудиторию. Но так как в них вложено очень много сил, денег и времени, это все логично», — считает слушатель.


Девушек на концерте было заметно больше, чем молодых людей
Девушек на концерте было заметно больше, чем молодых людей


Одинокий мужчина лет 40 обосновался в центре танцпола и молча смотрел в пустующую сцену. Он отказался представляться, но сообщил, что пришел сюда только ради одной песни «Тает лед», и после нее собрался домой. Через 1 час 40 минут после того, как он оказался здесь, а концерт еще не начался, толпа начала скандировать матерное: «******! *******!» (имелось в виду «Надоели!». — Н.Г.).


Танцпол во время концерта «Грибов». Хотя мероприятие заявляли в категории 16+, попадались и более молодые фанаты
Танцпол во время концерта «Грибов». Хотя мероприятие заявляли в категории 16+, попадались и более молодые фанаты


Наконец, на сцене из тумана появились сами «Грибы» — зал встретил их овацией. «Как дела? Чего ругаетесь? Если все окей, скажите "О, да!". Добро пожаловать в наш Дом на колесах, это грэбс!» — приветствовал поклонников участник коллектива по имени 4atty aka Tilla сквозь балаклаву («Дом на колесах» — это дебютный альбом «Грибов»; грэбс — авторский стиль, который придумал коллектив, по сути — это смесь хип-хопа и хауса с частым упоминанием в текстах непосредственно «грибной» тематики — Н.Г.).


Кажется, 4atty aka Tilla отвечает в коллективе за интерактив — на песне «Велик» он попросил прокрутить молодых людей в воздухе воображаемые педали, а на песне «Пудинг» — стрелять в воздух из невидимых пистолетов со звуком «па-па-па-па»
Кажется, 4atty aka Tilla отвечает в коллективе за интерактив — на песне «Велик» он попросил прокрутить молодых людей в воздухе воображаемые педали, а на песне «Пудинг» — стрелять в воздух из невидимых пистолетов со звуком «па-па-па-па»


Концерт был действительно очень громким и «потным», как было заявлено в анонсе. Подростки и люди постарше, слившись в едином экстазе, отвечали на любые реплики «Грибов» аплодисментами и визгом, а украинские исполнители раскачали зал буквально с первой же минуты. Как после рассказывали фанаты, «звук прошибал насквозь».


Юрий Бардаш — пожалуй, самый открытый участник коллектива. Из «камуфляжа» он носит только узкие темные очки. Бардаш — известный украинский продюсер, работавший с коллективами Quest Pistols и «Нервы». Он же по сути придумал и раскрутил «Грибы»
Юрий Бардаш — пожалуй, самый открытый участник коллектива. Из «камуфляжа» он носит только узкие темные очки. Бардаш — известный украинский продюсер, работавший с коллективами Quest Pistols и «Нервы». Он же по сути придумал и раскрутил «Грибы»


В альбоме коллектива «Дом на колесах» всего 9 композиций, но кроме них «Грибы» спели еще 2 — новую песню «Улицы пиарят нас» и нашумевший хит, который сегодня знают, кажется, все — «Тает лед». Строчки «Я надену свой костюм, тебе так нравится велюр. Ты нашла злого Юру среди самых лучших Юр» весь зал, не исключая корреспондента НГС, подпевал с особым исступлением.


Фанаты «Грибов»
Фанаты «Грибов»


Спустя 45 минут после начала концерта песни у «Грибов» закончились, о чем Бардаш честно сказал со сцены: «Ребята, песен больше нет, спасибо! Но если хотите, можем еще покачать!».


Симптом НЖН отвечает в коллективе за лирику. В треках «Любовь» и «Тает лед» тексты читает преимущественно именно он
Симптом НЖН отвечает в коллективе за лирику. В треках «Любовь» и «Тает лед» тексты читает преимущественно именно он


Добродушный зал дал понять артистам, что вечер заканчивать рано — и «Грибы» начали петь песни из «Дома на колесах» по второму кругу. Как сообщили организаторы, на бис коллектив спел всего пару песен, а не весь альбом. Но некоторые поклонники все же не захотели слушать кумиров второй раз и радостно потянулись к гардеробам. «Успеем еще на маршрутку», — говорили они.


Таинственные «Грибы» за дымовой завесой
Таинственные «Грибы» за дымовой завесой


Уже после концерта организаторы сообщили, что «Грибам» очень понравилась новосибирская публика. По их словам, из всех российских городов, в которых они уже выступали, в Новосибирске «самый бодрый и позитивный народ». «Грибам» захотелось выступить в Новосибирске еще, добавили организаторы.

Наталья Гредина
Фото Александра Ощепкова

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