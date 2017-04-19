Вокруг света за 150 рублей

Семья новосибирцев открыла в купеческом квартале частную выставку магнитиков — они собрали огромную коллекцию со всего мира, побывав всего в двух странах

В доме современного человека холодильник с магнитиками — это то же самое, что раньше — стена над камином с головами и прочими охотничьими трофеями. На холодильнике — тоже трофеи, напоминающие, что жизнь сложилась увлекательно. Они настреляны в сафари по турецким курортам или привезены из трипа в Лондон, который нанес семейному бюджету такую же страшную рану, как когда-то наносил охотнику бешеный кабан. Вот голова кабана, вот шрам, вот магнитик. Поговорить об этой народной культуре теперь есть повод: в модном квартале в центре Новосибирска открылся маленький частный музей сувенирных магнитиков на холодильник. Корреспондент НГС заглянула в музей и записала монолог его создателей, познающих мир через магниты.





Новый музей пополнил компанию маленьких частных экспозиций коллекционеров Новосибирска, в ней — музей солнца, музей счастья и квартира-музей Академгородка Анастасии Близнюк. Музей магнитиков обосновался в 20-метровом офисе в купеческом квартале на Коммунистической — это сейчас одно из самых модных и живых мест Новосибирска.









Чтобы попасть в него, нужно войти в арку дома купца Зедайна с башенками (Коммунистическая, 45), найти вход в глубине дворика и подняться на третий этаж. В соседнем дворике — бары Rooks и Woody, бургерная, коптильня и бесконечные тусовки, а совсем по соседству с «Компасом» находится котокафе Murchim (о нем НГС.АФИША также писала).









Создатели музея Дмитрий Черный и Анна Кривощекова, приехавшие в Новосибирск из казастанского Усть-Каменогорска («это маленький город, весь в заводах и пыхтящих трубах»), — еще и муж и жена.











Сейчас в музее выставлено более 300 магнитиков со всего мира, а также немного других туристических сувениров — фигурки, маски, национальные одеяния (в них можно фотографироваться) и пр., плюс небольшая коллекция карандашей. Музей располагается в офисе площадью 20 кв. м (по словам создателей, аренда обходится им в 800 руб. за кв. м).











Дмитрий Черный: «Коллекционированием я начал заниматься с детства: фантики собирал, наклейки. Потом занимался футболом, потом ушел в музыку и до сих пор занимаюсь: у нас кроме музея еще есть группа "Ломбард". И наступил момент коварный, когда эта музыка у меня уже вот где сидела, постоянно в голове играла, а я еще и на металлургическом заводе работаю (на заводе Кузьмина). Музыка, музыка, музыка, как от нее избавиться? На что-то мне нужно было отвлечься — и тут я взглянул на холодильник и просто примагнитился к нему...».











Д.Ч.: «... Мои первые магниты были из Республики Алтай (я туда как бард ездил на фестиваль) и с горнолыжного курорта возле Алма-Аты. Я на них посмотрел и загорелся идеей собрать коллекцию частичек со всего мира».











Д.Ч.: «И после этого друзья уже знали, что мне дарить. Искал других коллекционеров, знакомился с людьми из России, из Европы. Просил: отправьте мне сувенирчик, оплачивал почту. И таким способом у меня все это скапливалось.







Я сам-то был всего в Алма-Ате, на Алтае и в Академгородке.







Вот, например, магнитики-тарелочки из Египта. В Египте очень много тарелочек, но эти тарелочки, — они у всех. А я в детстве смотрел фильм "Мумия" и загорелся: мне нужен скарабей. И вот он, этот скарабей».











Д.Ч.: «А если брать ту же самую Россию, то вот этот магнит — один из моих самых любимых. Конечно, хотелось не просто картинку с Эльбрусом, это неинтересно. Конечно, я хотел вот такого железного покорителя гор».











Д.Ч.: «Из Новосибирска у меня здесь только Городовичок. Это, кстати, один из самых популярных новосибирских магнитов у коллекционеров. Не нужен им наш оперный театр, не нужна наша часовня. Им нужен Городовичок. Я, конечно, не самый крупный коллекционер. В России есть коллекционеры, у которых по 12 тыс. магнитиков или огромные коллекции магнитиков одного типа, из одного материала, а у меня ассорти.







Здесь, в музее, не вся коллекция, здесь около трехсот магнитов, а всего у меня их больше тысячи».











Д.Ч.: «Вот один из самых редких магнитов — из Пакистана. Достался мне как-то скопом в ходе обмена. Сколько он стоит, я не знаю, но, как правило, самые оригинальные магниты в коллекцию попадали почти даром».









Д.Ч.: «А вообще самые дорогие магниты обычно — из скандинавских стран, просто потому, что там вообще все дорого. Как вот эти викинги из Швеции. Не все, конечно, страны тут представлены, но большинство. И расположил я их тут без границ пространства и времени. Вот Боб Марли, это Ямайка, а вот Кемерово — это уголь. А вот этот возьмите. Чувствуете энергетику? Как вы думаете, из какой он страны?..».











Анна Кривощекова: «А вот магнит из Анголы. А на стене напротив него у нас папирусы из Египта, им уже больше 10 лет. Я имею в виду, что они ручной работы — и 2 тыс. лет, наверное, не смогли бы просуществовать, но 10 лет уже тоже срок».











А.К.: «Как мы планируем поддерживать музей? Продавать мы тут ничего, скорее всего, не будем. Мы хотим брать денежку с посетителей, потому что мы все-таки свой труд ценим: мы собрали, музей организовали и, конечно, хочется, чтобы окупилось. У нас, конечно же, есть бизнес-план, произведены рассчеты, но насколько они верны — покажет время».











А.К.: «Стоит ли говорить, что у меня была стабильная работа еще два месяца назад, но я ее оставила, чтобы заниматься музеем? Специально записалась в библиотеку, чтобы добывать информацию о магнитах. Нам главное сейчас — чтобы люди о нас узнали, чтобы люди к нам приходили, чтобы им нравилось, чтобы они захотели вернуться сюда еще, чтобы работало сарафанное радио».









А.К.: «Помимо музея мы хотим еще на его базе создать арт-площадку, на которой мы хотим проводить мастер-классы по рукоделию, по живописи и т.д., творческие встречи, встречи с путешественниками. Половина Новосибирска живет в студиях в общежитиях, — так почему же их не устроит малая квадратура нашего музея? Есть музеи еще меньше. Например, есть музей с телефонную будку, который находится, по-моему, в Лондоне. Поэтому мы уверены, что людям у нас будет комфортно».











Дмитрий Черный: «Я бы хотел как-то отдельно выделить магнитики про пары, которые счастливы вместе. И вот еще! Музей еще недавно был очень грустный. Все наши экспонаты, вот маски на стенах — маски, женщина-африканка, — у них было совершенно другое выражение лица. Потому что никого нет, только мы что-то молотками прибиваем. Как пришли посетители — вот они теперь улыбаются».











Д.Ч.: «Я стараюсь собирать именно местные сувениры, местного производства, из местных материалов, потому что, как вы знаете, главный изготовитель любых сувениров в мире — это Китай».









Д.Ч.: «Краеведческий музей я сам сильно обожаю, но они есть в каждом городе. Давайте открывать музеи предметов. Музей утюга. Музей чайников, как в Питере. Вот это будет классно. Я даже был на выставке носовых платков. Я просто обалдел. Это целая история!».









Д.Ч.: «А вот из Тольятти я обязательно хотел, конечно, только магнитик из музея "АвтоВАЗа"».











Магнитики на холодильник придумали еще в начале ХХ века, а сейчас они — неотъемлемая часть массового туризма. Но общепринятного термина для коллекционирования и коллекционеров еще нет, хотя около десяти лет назад российский коллекционер предложил слова «мемомагнетика» и «мемомагнетист».







Музей магнитов «Компас» работает со среды по воскресенье, с 12:00 до 20:00. Вход — 150 руб. (детям до 7 лет и пенсионерам бесплатно). Коммунистическая, 45, офис 348.